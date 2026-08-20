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4 tipos de dolor que no deberían ignorarse durante la mediana edad y qué enfermedades pueden indicar

Una especialista consultados por The Telegraph señaló que algunas molestias persistentes pueden pasar inadvertidas y recomendó evaluar su duración, intensidad y aparición cuando no existe una causa evidente

Una mujer sujetándose la cabeza, un hombre con la mano en el pecho y otro hombre sosteniéndose la espalda en un interior.
Un dolor leve o una molestia persistente pueden ocultar problemas de salud cuando se prolongan durante semanas sin una causa clara (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un dolor leve o una molestia persistente puede parecer parte de la rutina, especialmente cuando las obligaciones cotidianas hacen que consultar a un médico quede para después.

Algunas señales comienzan de manera gradual, permanecen durante semanas y se vuelven familiares hasta pasar inadvertidas. Esa aparente normalidad puede dificultar la identificación de determinados problemas de salud.

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La médica de cabecera del NHS Wendy White explicó a The Telegraph que ciertos síntomas pueden estar relacionados con afecciones que requieren atención, desde hipertensión arterial y apnea del sueño hasta enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.

Dolor de cabeza: cuándo prestar atención

Las cefaleas aparecen con frecuencia por factores como la deshidratación, la falta de sueño, el estrés, la fatiga visual o el consumo de alcohol. Cuando una molestia persiste y no desaparece con analgésicos habituales, White recomienda consultar.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El dolor de cabeza persistente que no mejora con analgésicos puede estar asociado con apnea obstructiva del sueño, hipertensión arterial o arteritis temporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los posibles motivos es la apnea obstructiva del sueño (AOS). Según la especialista, algunas personas despiertan cada mañana con dolor de cabeza que desaparece después de unas horas. Los ronquidos, la sequedad de garganta al despertar y la somnolencia durante el día pueden acompañar este cuadro.

La AOS se produce cuando los músculos de la garganta se relajan durante el descanso y obstruyen las vías respiratorias. De acuerdo con White, la afección puede elevar el riesgo cardiovascular y de accidente cerebrovascular a largo plazo debido al aumento del cortisol y de la presión arterial.

Una cefalea localizada en un solo lado, acompañada por sensibilidad en la sien, dolor al peinarse o molestias en la mandíbula al masticar, puede corresponder a arteritis temporal. En casos avanzados puede aparecer visión borrosa y existe riesgo de pérdida permanente de la vista, por lo que requiere tratamiento urgente.

Vista aérea de una mujer durmiendo boca arriba en una cama con sábanas blancas y un edredón estampado, su boca está ligeramente abierta.
Una mujer joven duerme profundamente boca arriba en una cama con sábanas blancas, pijama gris y edredón estampado, con la boca ligeramente abierta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cefaleas pulsátiles persistentes también pueden justificar un control de la presión arterial, especialmente cuando los valores son muy elevados.

Molestias abdominales que requieren evaluación

Las molestias en el abdomen pueden relacionarse con problemas habituales, como intoxicaciones alimentarias o estreñimiento. Cuando permanecen durante un período prolongado, existen otras posibilidades.

Una sensación de dolor o llenura en la parte superior del estómago, entre las costillas, que empeora después de comer o al acostarse por la noche puede estar vinculada con gastritis, una inflamación del revestimiento gástrico.

Entre los factores mencionados por White figuran medicamentos antiinflamatorios como aspirina e ibuprofeno, la infección por Helicobacter pylori y el consumo de alcohol.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las molestias abdominales persistentes pueden tener diferentes causas y requieren evaluación cuando no existe un origen claro (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden aparecer síntomas compatibles con enfermedad celíaca o síndrome de intestino irritable. Los cuadros pueden incluir dolor, gases, cólicos, diarrea o estreñimiento. Las deposiciones grises y grasosas pueden presentarse en personas con celiaquía.

El dolor abdominal o pélvico persistente también puede ser una manifestación del cáncer de ovario, especialmente cuando aparece junto con hinchazón, necesidad frecuente de orinar o modificaciones en el ritmo intestinal.

White señaló que un dolor abdominal sin causa identificada que se mantiene durante tres semanas debe investigarse, especialmente si se acompaña de pérdida de peso, cansancio, alteraciones intestinales o sangre en las heces, síntomas que pueden aparecer en el cáncer colorrectal.

Una molestia en el pecho puede ser una emergencia

La percepción de un problema cardíaco no siempre adopta la forma de un dolor intenso. Según la médica citada por The Telegraph, algunas mujeres describen un infarto como una molestia o sensación de peso en el pecho, que puede acompañarse de dificultad para respirar, náuseas, vómitos, sudoración o dolor en la mandíbula y la espalda.

Doloro de pecho
La apnea obstructiva del sueño puede causar dolor de cabeza matutino, ronquidos, sequedad de garganta y somnolencia diurna, además de elevar el riesgo cardiovascular (Freepik)

La angina también puede manifestarse como una molestia torácica. Suele aparecer durante esfuerzos, como trabajar en el jardín o correr con los nietos, y puede desaparecer después de cinco o diez minutos de reposo.

Esta situación puede estar relacionada con una enfermedad coronaria provocada por el estrechamiento de las arterias debido a depósitos de grasa.

Dolor de espalda: señales de alerta

Las molestias prolongadas en la columna suelen asociarse con artritis. Cuando el dolor empeora repentinamente en un punto determinado sin que exista un esfuerzo importante que lo explique, White recomendó descartar fracturas por compresión vinculadas con la osteoporosis.

Un dolor lumbar que se extiende hacia los glúteos y las piernas puede indicar irritación nerviosa. Una de las complicaciones posibles es el síndrome de cauda equina, provocado por la compresión de los nervios ubicados en la parte inferior de la médula espinal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El dolor de espalda constante o repentino puede relacionarse con artritis, fracturas por osteoporosis, síndrome de cauda equina o cáncer metastásico en la columna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de sensibilidad en la cara interna de los muslos, los glúteos o los genitales, conocida como anestesia en silla de montar, junto con alteraciones intestinales o urinarias, constituye una señal de alarma que requiere atención urgente.

Un dolor de espalda constante, progresivo y que interrumpe el sueño también puede estar relacionado con cáncer metastásico. White señaló que los tumores de próstata, mama y pulmón figuran entre los que pueden extenderse hacia la columna.

La presencia de antecedentes oncológicos, pérdida de peso o fatiga aumenta la necesidad de consultar ante una molestia nueva o persistente.

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