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Diabetes gestacional: los alimentos que ayudan a mantener estable el azúcar en sangre durante el embarazo

Especialistas en nutrición, citadas por Cleveland Clinic, explicaron cómo organizar las comidas en esta etapa y qué criterios tener en cuenta para favorecer un bienestar materno y fetal

Mujer embarazada sentada ante una mesa con salmón, arroz integral, chauchas, brócoli, frutos rojos, almendras, yogur, aguacate, vitaminas prenatales.
La alimentación durante el embarazo cumple un papel central en el control de la diabetes gestacional y en la estabilidad del azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante el embarazo, la alimentación adquiere un papel relevante cuando aparece la diabetes gestacional, una alteración que puede dificultar el control de los niveles de azúcar en sangre.

Las elecciones realizadas en cada comida pueden contribuir a mantener valores más estables y reducir algunos de los riesgos asociados con esta condición.

Un informe de Cleveland Clinic detalló cuáles son los alimentos que pueden formar parte de una alimentación adecuada durante esta etapa y cuáles conviene limitar.

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Infografía sobre dieta y diabetes gestacional. Presenta mujer embarazada comiendo, con secciones de alimentos recomendados, a limitar y organización de comidas.
La diabetes gestacional puede elevar la glucosa porque las hormonas de la placenta dificultan la acción de la insulina, sobre todo después de comidas con muchos carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista Tegan Bissell y la enfermera, y educadora en diabetes Megan Asterino-McGeean explicaron las pautas que pueden ayudar a organizar las comidas sin descuidar los nutrientes necesarios para el desarrollo del embarazo.

Cómo influye la alimentación en la diabetes gestacional

De acuerdo con Asterino-McGeean, una alimentación destinada a quienes presentan esta condición busca combinar carbohidratos complejos, proteínas magras y grasas saludables.

Esta distribución permite mantener más estables los niveles de glucosa y, al mismo tiempo, aportar nutrientes importantes para la madre y el feto.

Durante la gestación, la placenta produce hormonas que dificultan la acción de la insulina. Como consecuencia, el azúcar en sangre puede elevarse con mayor facilidad, especialmente después de consumir comidas o refrigerios con una elevada cantidad de carbohidratos.

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Cleveland Clinic advirtió que los niveles altos de glucosa en el embarazo pueden asociarse con un bebé de mayor tamaño y con una posible cesárea (Imagen ilustrativa infobae)

Cleveland Clinic señaló que los niveles elevados de glucosa durante el embarazo pueden asociarse con complicaciones como un bebé de mayor tamaño de lo esperado y una posible necesidad de realizar una cesárea. Por ese motivo, la composición de las comidas adquiere relevancia dentro del manejo de la diabetes gestacional.

Los alimentos que pueden formar parte del menú

Las proteínas magras constituyen uno de los grupos recomendados. Pollo, huevos, pescado y tofu son algunos ejemplos. Estos alimentos contribuyen a generar saciedad, ralentizan la digestión y aportan componentes necesarios para el crecimiento fetal.

Bissell destacó especialmente la importancia de incluir proteínas durante el desayuno. Según explicó a Cleveland Clinic, hacerlo puede favorecer una sensación de hambre más estable a lo largo del día y también ayudar a disminuir las náuseas matutinas.

Mesa de madera con huevos cocidos, pollo a la parrilla, pescado, yogur, requesón, lentejas, frijoles, almendras, nueces, tofu y limones.
Las proteínas magras como pollo, huevos, pescado y tofu pueden aportar saciedad y Bissell destacó su incorporación en el desayuno durante el embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras sin almidón representan otra alternativa. Brócoli, pepinos, chauchas, morrones y hojas de ensalada aportan vitaminas, minerales y fibra, mientras que contienen cantidades reducidas de carbohidratos.

También pueden incorporarse grasas saludables, presentes en alimentos como palta, semillas, frutos secos, mantequillas de frutos secos y aceite de oliva. Este grupo puede contribuir a la saciedad y favorecer la salud cardiovascular.

Los carbohidratos complejos completan la combinación. Frijoles, bayas, arroz integral, batatas y pan integral contienen carbohidratos que se digieren más lentamente que los azúcares y otros carbohidratos simples refinados.

Ejemplos de comidas para un día

Las expertas consultadas por Cleveland Clinic propusieron distintas combinaciones para mostrar cómo pueden distribuirse los alimentos. Para el desayuno, una opción incluye 6 onzas de yogur griego bajo en grasa, 12 almendras y un puñado de frutos rojos.

Cuenco de yogur griego con frambuesas, arándanos, moras y semillas de chía; almendras, nueces y tela verde sobre mesa de madera clara.
Yogur griego bajo en grasa, almendras y frutos rojos como combinación de proteínas, grasas saludables y carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el almuerzo, el ejemplo está compuesto por una rebanada de pan 100% integral, 85 gramos de pollo a la parrilla, una rebanada de queso y brócoli. Para la cena, la propuesta combina 170 gramos de salmón cocido, media taza de arroz integral, medio plato de chauchas y una cucharada de mantequilla o aceite.

Entre los refrigerios sugeridos figuran media taza de requesón bajo en grasa, palitos de zanahoria acompañados con aderezo ranch ligero y una onza de frutos secos mixtos.

Qué alimentos conviene limitar

La nutricionista Bissell recomendó reducir determinados productos debido a su mayor capacidad para provocar picos de azúcar en sangre. Entre ellos aparecen los alimentos ultraprocesados, como cereales azucarados, dulces y aperitivos envasados.

También se encuentran los alimentos fritos, entre ellos las papas fritas, el pollo frito y los aros de cebolla. Las bebidas azucaradas forman otro grupo señalado, incluyendo jugos, refrescos y tés endulzados.

Tres cuencos de madera sobre una mesa de madera contienen patatas fritas, pollo frito y aros de cebolla en el interior de un local.
Los alimentos ultraprocesados, los fritos y las bebidas azucaradas conviene limitarlos porque pueden provocar picos de azúcar en sangre en la diabetes gestacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asterino-McGeean remarcó que la alimentación debe abordarse desde el equilibrio y la moderación. La especialista aconsejó mantener hábitos saludables durante la mayor parte del tiempo.

La importancia de mantener horarios regulares

Cleveland Clinic también recomendó prestar atención a la regularidad de las comidas. Asterino-McGeean propuso realizar tres comidas pequeñas o moderadas y uno o más refrigerios durante el día.

La hidratación constituye otro aspecto importante. Beber suficiente agua resulta especialmente relevante durante el embarazo y en el contexto de la diabetes gestacional.

Bissell aconsejó observar cómo responde cada organismo a las diferentes combinaciones de alimentos. Registrar las comidas junto con los niveles de azúcar después de comer puede ayudar a identificar cuáles funcionan mejor.

Una mujer embarazada y una nutricionista sentadas frente a un portátil con un gráfico de alimentos, dos cuencos con frutas y verduras, y un certificado en la pared.
Cleveland Clinic recomendó mantener horarios regulares, sumar refrigerios, hidratarse, registrar la glucosa y evaluar medicación si la alimentación no alcanza (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se recomienda mantener horarios similares y repetir determinados tipos de alimentos para favorecer una mayor estabilidad de la glucosa. Ante dificultades para adaptar la alimentación, un nutricionista puede colaborar en la elaboración de un esquema que contemple necesidades y preferencias individuales.

En algunos casos, la alimentación por sí sola no alcanza para controlar la diabetes gestacional. Según Asterino-McGeean, el equipo médico puede considerar medicamentos para ayudar al organismo a cubrir sus necesidades durante el embarazo.

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