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Un mapa y una leyenda categórica: el mensaje de Donald Trump a Irán sobre el estrecho de Ormuz

El presidente publicó una imagen de la estratégica vía marítima con una leyenda que lo define como “nuevo territorio de Estados Unidos”. Las negociaciones con Teherán siguen estancadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, el 17 de agosto de 2026 (AP foto/Manuel Balce Ceneta)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, el 17 de agosto de 2026 (AP foto/Manuel Balce Ceneta)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en denominar al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense”, al postear una imagen en su red Truth Social con esta denominación.

En ella se ve un mapa de la zona que separa el golfo Pérsico del de Omán, donde con un círculo señala el estrecho de Ormuz y el texto “NUEVO territorio de Estados Unidos”, acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

Ya el pasado viernes Trump aseguró que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos” tras “derrotar a Irán”, elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y ya ha vencido el plazo del alto el fuego pactado en junio.

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Captura de tuit de Donald Trump. Imagen de mapa azul con el estrecho de Ormuz, golfo Pérsico e Irán, titulado 'Nuevo Territorio de Estados Unidos'
Donald Trump presentó un mapa donde el estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, aparece demarcado como nuevo territorio de Estados Unidos

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, declaró Trump entonces en un mítin político en Long Island, Nueva York.

Unos días antes el mandatario estadounidense ya mencionó la idea de que Estados Unidos se “quede” el estrecho de Ormuz argumentando que ya controla la ruta marítima porque los ataques estadounidenses realizados desde febrero han diezmado las capacidades militares iraníes, algo que Teherán ha rechazado.

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Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!”, escribió el miércoles pasado Trump en su red Truth Social, asegurando que “no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”.

Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)
Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)

Ayer, 17 de agosto, venció el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en el mayor punto de tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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