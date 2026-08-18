Crimen y Justicia
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Escaneaban ojos y robaban datos: la maniobra detrás de los $27 mil millones lavados por una red criminal

Lo hacían para recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de casinos online clandestinos y de otros delitos. El rol de una funcionaria del Patronato de Liberados

Escanearon ojos para mover $27 mil millones a través de cuentas fantasma: el nexo con Sur Finanzas
La PFA secuestró un vehículo de alta gama durante los procedimientos
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Una funcionaria judicial bonaerense, identificada como A.M., fue detenida acusada de captar personas vulnerables a través de sus actividades en el Patronato de Liberados, para robarles su identidad y, de esta manera, mover millones en cuentas fantasma.

La mujer, arrestada durante un operativo del Departamento Delitos Fiscales de la PFA, era la puerta de acceso de una red dedicada a recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de un casino online clandestino y de otras actividades ilícitas, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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¿Cómo lo hacían? Según la investigación de los federales, la funcionaria, que aprovechaba la confianza que inspiraba su función, ofrecía 80 mil pesos a cambio de entregar el documento, tomarse unas fotografías y permitir un “escaneo del ojo”.

Escaneaban ojos para mover $27 mil millones a través de cuentas fantasma: el nexo con Sur Finanzas
Parte del secuestro de la PFA en los operativos realizados en Córdoba y Buenos Aires

De esta manera, obtenía datos biométricos de las víctimas -que eran seleccionadas por su situación de vulnerabilidad económica- “con la pantalla de las lecturas de iris”, explicaron las fuentes.

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Cuando las personas captadas se retiraban, sus identidades comenzaban a operar.

Con esos datos se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales. Aunque figuraban formalmente a nombre de las personas captadas, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo el control de la red criminal, detallaron las fuentes a este medio.

Esa segunda etapa de la maniobra estaría a cargo de M.P. quien, junto a otros hombres, se dedicaría a la apertura y administración de las cuentas abiertas a nombre de los damnificados, vinculándolas a dispositivos controlados por la organización. También fue detenido.

Infografía con figura encapuchada, cadenas digitales, iconos de personas, documentos, dinero, criptomonedas y texto sobre lavado de dinero de 27.000 millones de pesos.
Una infografía ilustra el esquema de lavado de dinero y robo de identidad que movió 27.000 millones de pesos en Argentina, con la participación de una funcionaria judicial para captar víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detectives establecieron que las cuentas recibían transferencias de manera constante y eran vaciadas rápidamente. “El dinero pasaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, aumentando progresivamente la distancia con su verdadero origen”, remarcaron.

Por último, I.L.M. fue arrestado por su presunta participación en el nivel financiero. El análisis de los movimientos vinculados con su operatoria habría registrado alrededor de $27 mil millones de pesos en pocos meses, cifra que expone la magnitud alcanzada por el circuito delictivo.

Para los investigadores, el nombre de I.L.M. no es novedad, debido a que aparece vinculado con la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta que, según la fiscalía, funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones, a través de 16 clubes de fútbol.

Fuentes del caso indicaron la estructura no se agotaría en los tres detenidos: otras personas habrían intervenido en la captación, administración tecnológica, recepción, dispersión e integración del dinero. Ahora, intentan determinar quiénes ocuparían los niveles superiores y quiénes habrían sido los beneficiarios finales.

Por lo pronto, A.M., M.P. y I.L.M enfrentan una causa por delitos de Asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos.

Armas, dinero y tecnología

Con la intervención de la UFI Nº 2 de La Plata, a cargo de la Betina Lacki, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 6, encabezado por Agustín Carlos Crispo, el Departamento Delitos Fiscales desplegó nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, con la colaboración de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata.

Durante los procedimientos fueron secuestradas grandes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera y cuadernos con anotaciones que demuestran la contabilidad de los casinos.

Escaneaban ojos para mover $27 mil millones a través de cuentas fantasma: el nexo con Sur Finanzas
Dinero y la Glock incautados durante los allanamientos

Además, los agentes incautaron computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, numerosas tarjetas bancarias, un BMW M240i xDrive y una pistola semiautomática Glock calibre 9x19 mm.

Como resultado del operativo fueron detenidos A.M., M.P. e I.L.M., quienes quedaron a disposición de la Justicia. A.M. y M.P. se negaron a declarar y I.L.M. presentó un escrito en el que se desliga de las maniobras investigadas.

Los dispositivos, tarjetas y soportes secuestrados serán sometidos a peritajes forenses, contables y financieros para reconstruir la totalidad del circuito económico.

Las fuentes indicaron que cada archivo, contacto o transferencia hallada puede conducir hacia una nueva cuenta, otro integrante o un beneficiario que todavía permanece oculto.

A partir del avance de esos análisis, no se descartan nuevos allanamientos y detenciones en los próximos días. Sospechan que la organización puede tener conexiones interprovinciales e internacionales.

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