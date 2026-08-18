Economía
Agregar Infobae enGoogle

Pobreza infantil: casi 4 de cada 10 niños y adolescentes no puede acceder a ropa o calzado, según la UCA

Aunque la tasa de pobreza se redujo, principalmente gracias al impacto de las transferencias estatales, las privaciones que afectan a las infancias siguen siendo críticas y afectan su desarrollo

Los hogares con niñas, niños y adolescentes registran tasas de pobreza sistemáticamente más altas que los hogares sin niños
Los hogares con niñas, niños y adolescentes registran tasas de pobreza sistemáticamente más altas que los hogares sin niños
Guardar

El 37,5% de los niños y adolescentes tuvo dificultades para comprar ropa o calzado por motivos económicos durante el último año. Esta cifra ilustra la magnitud de la privación material que afecta a los menores y revela que, más allá de la alimentación y la vivienda, otros aspectos esenciales para el desarrollo y la integración social se ven comprometidos por la falta de recursos en los hogares.

Así surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, el cual destaca también que el 36,8% presentó problemas en el aprendizaje escolar, mientras que el 27,3% tuvo dificultades para hacer amigos y el 18,1% atravesó situaciones de malestar emocional.

PUBLICIDAD

La dificultad para acceder a vestimenta es la privación que presenta la mayor brecha social entre las cuatro: afecta al 58,3% de los niños y adolescentes del nivel socioeconómico muy bajo, más de tres veces el 17,8% registrado en el nivel medio alto.

Varios niños y jóvenes sentados en mesas negras con tazas de colores, platos con fruta y postres. Las paredes son azules. Hay adultos de pie supervisando
La dificultad para acceder a vestimenta es la privación que presenta la mayor brecha social

Esto se da en un contexto en que la pobreza infantil, de acuerdo al centro de estudios, alcanzó su máximo histórico en 2024, al ubicarse en 70,4%, y, si bien descendió, en 2026 aún alcanza a más de 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (42,5%). La indigencia, por su parte, afecta a 1 de cada 10 (9,5%).

PUBLICIDAD

En toda la serie, los hogares con niñas, niños y adolescentes registran tasas sistemáticamente más altas que los hogares sin niños, un fenómeno que el ODSA denomina “infantilización de la pobreza”.

Los grupos de 4 a 11 y de 12 a 17 años siguen trayectorias muy similares, mientras que la primera infancia (0 a 3 años) registra sistemáticamente la menor tasa de pobreza, posiblemente en relación con la existencia de transferencias específicas destinadas a esa etapa, como el Plan 1.000 Días.

El estudio remarca que la AUH y la Tarjeta Alimentar explicaron más del 90% de la reducción estimada de la pobreza infantil y cerca del 97%-98% de la disminución de la indigencia entre los niños, una incidencia muy superior a la de otras ayudas públicas o de organizaciones sociales.

El poder adquisitivo de estas transferencias, sin embargo, fluctuó significativamente durante el período: en el peor momento de 2024, cubrían entre el 12% y el 28% de la canasta básica alimentaria, mientras que en 2026 esa cobertura se recuperó hasta alcanzar entre el 39% y el 62%.

Sin transferencias, la indigencia infantil prácticamente se duplicaría: pasaría del 9,5% actual al 16,4%. El impacto de estas ayudas es especialmente significativo para contener las situaciones más extremas, mientras que su efecto sobre la pobreza es más acotado: sin ellas, el indicador subiría del 42,5% al 47,8%.

Sin transferencias, la indigencia infantil prácticamente se duplicaría: pasaría del 9,5% actual al 16,4% (NA)
Sin transferencias, la indigencia infantil prácticamente se duplicaría: pasaría del 9,5% actual al 16,4% (NA)

“Aunque la pobreza disminuyó entre 2024 y 2026, la distancia promedio entre el ingreso de los hogares pobres y el valor de la Canasta Básica Total se mantuvo prácticamente sin cambios. Esto indica que quienes continúan siendo pobres no están más cerca de superar esa condición que en los peores momentos de la crisis”, señaló la UCA.

“El riesgo no se distribuye equitativamente. La calidad del empleo del adulto a cargo es el factor que genera las brechas más amplias: en 2026, hay más de 50 puntos porcentuales de diferencia en la tasa de indigencia entre hogares con jefe/a asalariado formal y aquellos con jefe/a no ocupado”, agregó.

Los hogares monomarentales y la residencia en la región del Noreste Argentino (NEA) también multiplican las probabilidades de caer en la pobreza o indigencia.

De acuerdo con las estimaciones de UNICEF, la pobreza entre niños, niñas y adolescentes podría alcanzar el 44,4% en el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia llegaría al 10,8%. El organismo advierte que la trayectoria de los ingresos de los hogares, el costo de las canastas básicas, las condiciones del empleo y el alcance de las transferencias sociales serán claves para determinar la magnitud de este eventual deterioro.

En paralelo, y en el marco del Día del Niño, celebrado este domingo, las ventas registraron una caída del 2,5% interanual, a precios constantes, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala. En consecuencia, la tracción generada resultó insuficiente para quebrar la tendencia de estancamiento del mes y consolidar un repunte estructural de la actividad”, aseguró la entidad.

Temas Relacionados

pobreza infantilúltimas noticiasindigenciaUCAropa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Cuánta negligencia!”: la queja empresarial por el cierre de un paso a Chile por donde salen exportaciones por USD 1.000 millones

La interrupción del tránsito en el Cristo Redentor, que se reabrirá hoy, generó reclamos del sector privado por las demoras por su impacto económico

“Cuánta negligencia!”: la queja empresarial por el cierre de un paso a Chile por donde salen exportaciones por USD 1.000 millones

De cuánto será la jubilación mínima de la Anses en septiembre de 2026

El dato oficial de inflación de julio determinó el porcentaje de aumento que la entidad previsional utilizará para actualizar los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares en el mes que viene

De cuánto será la jubilación mínima de la Anses en septiembre de 2026

Crédito en dólares: 8 de cada 10 préstamos en el sector agropecuario se pactan en moneda extranjera

Este tipo de financiamiento continúa expandiéndose en una actividad clave para la generación de divisas, mientras el Gobierno apunta a flexibilizar las condiciones para que los bancos amplíen el acceso

Crédito en dólares: 8 de cada 10 préstamos en el sector agropecuario se pactan en moneda extranjera

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias con mayores y menores aumentos de precios en julio

Los distritos mostraron diferencias marcadas en la suba del costo de vida, con algunas aceleraciones puntuales y variaciones tanto en el acumulado anual como en la comparación interanual

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias con mayores y menores aumentos de precios en julio

Cuánto cobra un cajero de supermercado en agosto 2026

El convenio prevé que a los montos brutos se sumen conceptos como antigüedad, presentismo, manejo de caja, horas extras y comisiones, según la situación de cada trabajador alcanzado por el acuerdo

Cuánto cobra un cajero de supermercado en agosto 2026

DEPORTES

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

El contundente mensaje de Simeone a Julián Álvarez en medio de las tensiones por su deseo de irse del Atlético Madrid

Estudiantes visitará a la Universidad Católica en Chile por la revancha de la serie de octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense: hora, TV y formaciones

Riestra-Gimnasia (LP) y Banfield-Midland se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Argentina

TELESHOW

Flor Vigna contó una anécdota con Cande Ruggeri: “Se metió en la cama de mi exnovio”

Flor Vigna contó una anécdota con Cande Ruggeri: “Se metió en la cama de mi exnovio”

Llega la gran final de Es mi sueño: 8 participantes competirán en el Teatro Ópera por un premio millonario

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Quién fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano

El video más tierno de Arturo, el hijo menor de Jimena Barón, con su hermano Morrison: “Lo más lindo”

INFOBAE AMÉRICA

Un mapa y una leyenda categórica: el mensaje de Donald Trump a Irán sobre el estrecho de Ormuz

Un mapa y una leyenda categórica: el mensaje de Donald Trump a Irán sobre el estrecho de Ormuz

Rescatan en Uruguay decenas de animales que se vendían ilegalmente: había tortugas, cotorras y cardenales

Empresa energética de Brasil ve en Centroamérica su próxima apuesta

Los rusos retiran miles de millones de sus bancos por temor a que el Kremlin confisque los depósitos para la guerra

Muertes de peatones en Costa Rica casi igualan en seis meses las registradas durante todo 2025