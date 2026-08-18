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Rescatan en Uruguay decenas de animales que se vendían ilegalmente: había tortugas, cotorras y cardenales

El detenido tenía antecedentes por contrabando de fauna y los investigadores encontraron jaulas, peceras y otros espacios donde mantenía a los ejemplares

Investigación policial por comercialización ilegal de animales termina con detención de un hombre en Uruguay (Ministerio del Interior)
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Tortugas de agua, cotorras, cardenales y periquitos australianos fueron rescatados por la Policía en Uruguay, en un operativo de seguridad que permitió la detención de un hombre que se dedicaba a vender estos animales en la feria de Piedras Blancas, en la periferia de Montevideo. El arrestado es investigado por la Justicia y tiene antecedentes penales por contrabando de animales.

La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y permitió identificar a un hombre que se dedicaba a la venta ilegal de estos animales, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

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Animales rescatados en Uruguay en un operativo policial (Ministerio del Interior)
Animales rescatados en Uruguay en un operativo policial (Ministerio del Interior)

La Policía logró establecer los lugares en los que el indagado almacenaba estos animales. Tras la intervención de la Justicia, el domingo hubo dos allanamientos ubicados en las inmediaciones de las calles Carlos Pérez Montero y Luis Gerona, en el noreste de la ciudad.

Rescate de cardenales en operativo policial en Uruguay (Ministerio del Interior)
Rescate de cardenales en operativo policial en Uruguay (Ministerio del Interior)

En estos procedimientos los efectivos encontraron varias jaulas, peceras y otros recipientes que eran utilizados para mantener y acopiar los animales que luego se vendían. Luego, con la intervención del Ministerio de Ambiente y del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) se rescataron 27 tortugas de agua y de tierra, 47 cotorras, ocho cardenales y dos periquitos australianos, detalló el comunicado oficial.

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Peces rescatados en un operativo de seguridad en Uruguay (Ministerio del Interior)
Peces rescatados en un operativo de seguridad en Uruguay (Ministerio del Interior)

Además, en el lugar se encontraron conejos, peces, cobayos y perros de raza, algunos de los cuales luego eran utilizados para su reproducción y posterior comercialización.

En el operativo también se incautó un vehículo, celulares y dinero en efectivo. Ahora estos elementos serán analizados en el marco de una investigación judicial que se inició para determinar la eventual vinculación del hombre detenido con la actividad animal.

Cotorras rescatadas en Uruguay que iban a ser vendidas de contrabando (Ministerio del Interior)
Cotorras rescatadas en Uruguay que iban a ser vendidas de contrabando (Ministerio del Interior)

El detenido tiene antecedentes penales por contrabando de animales y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, que tiene previsto pedir la imputación del hombre.

Según informó el Ministerio del Interior, este procedimiento permitió “poner a resguardo a decenas” de animales y avanzar en una investigación sobre una maniobra vinculada al tráfico y la comercialización ilegal de fauna.

Otros casos con animales

Otro operativo de contrabando había tenido lugar días atrás en el balneario Marindia, en el departamento de Canelones, a unos 40 kilómetros de Montevideo.

La Dirección Nacional de Seguridad Rural, en este caso, encabezó un operativo por contrabando, comercialización de animales prohibidos y exóticos, y caza abusiva. En total, se incautaron 41 aves vivas, un ave muerta y 97 jaulas. En este caso, el proceso terminó con la condena del hombre.

Hombre detenido en Uruguay por contrabando de animales (Ministerio del Interior)
Hombre detenido en Uruguay por contrabando de animales (Ministerio del Interior)

Esa vez, personal de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural, acompañado por técnicos del Ministerio de Ambiente, se presentó en una vivienda del balneario Marindia para dar cumplimiento a órdenes de allanamiento y detención, en el marco de una investigación que se venía desarrollando desde hacía varias semanas, informó el Ministerio del Interior.

Luego, el detenido fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de receptación agravado y se le impuso una pena de siete meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.

Tortugas rescatadas en operativo policial en Uruguay (Ministerio del Interior)
Tortugas rescatadas en operativo policial en Uruguay (Ministerio del Interior)

A principios de agosto, en tanto, un mono tití fue incautado en el marco de ocho allanamientos que tuvieron lugar en la capital uruguaya. Dos semanas antes, había sido incautado un mono capuchino. En otro allanamiento, además, se incautaron seis celulares y cinco caballos, que quedaron a disposición de la Dirección de Seguridad Rural.

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