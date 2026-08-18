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Empresa energética de Brasil ve en Centroamérica su próxima apuesta

La compañía quiere crecer fuera del país apoyada en más flotas, maquinaria y consumo del sector, con Panamá como eje logístico y marítimo dentro de una hoja de ruta regional

lubricantes
Imagen de referencia de lubricante. Foto de archivo
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La energética brasileña Vibra busca expandir Lubrax en Centroamérica, una región que, según la empresa, equivale a un tercio de su mercado doméstico. La compañía apuesta al crecimiento de las flotas vehiculares y de maquinaria y a una mayor demanda de lubricantes para liderar ese segmento.

Las proyecciones de la plataforma Grand View Research, citadas por EFE, indican que el mercado latinoamericano de lubricantes podría superar los USD 16,000 millones hacia 2030, con un ritmo de crecimiento anual del 3,6% entre 2024 y 2030. Este contexto impulsa a Vibra a buscar nuevas oportunidades fuera de Brasil. En julio, la compañía formalizó el inicio de sus operaciones en Argentina, donde ya cuenta con estructura comercial, industrial y logística propia.

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El interés por Centroamérica se manifestó públicamente con la participación de Lubrax en la Latin Tyre & Auto Parts Expo 2026, celebrada del 12 al 14 de agosto en la Ciudad de Panamá. Según detalló EFE, esta feria internacional reunió a más de 6,000 compradores de cerca de 50 países del continente y el Caribe, convirtiéndose en el mayor evento del sector en la región. Durante el evento, Vibra presentó su portafolio de productos y buscó establecer vínculos con compradores y socios estratégicos en la región.

Taller mecánico
Cambio de aceite del motor de un coche en un taller mecánico.

El CEO de Lubrax, Marcelo Bragança, destacó ante EFE que “Centroamérica es una región estratégica para el crecimiento de Vibra en el segmento de lubricantes y reúne características muy interesantes desde el punto de vista comercial para impulsar ese crecimiento”.

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Panamá en la estrategia regional de la firma

Panamá se perfila como una pieza clave en la estrategia regional de la empresa, tanto por su condición de hub logístico como por el dinamismo de su mercado interno. El flujo constante de buques por el Canal de Panamá ha fomentado una demanda significativa de lubricantes destinados al sector marítimo, un segmento en el que la compañía de Brasil identifica nuevas oportunidades de negocio.

El canal conecta actualmente 180 rutas comerciales, 1,920 puertos ubicados en 170 países y moviliza mercancías valoradas en aproximadamente $444,000 millones anuales. Por sus esclusas pasa alrededor del 3% del comercio marítimo internacional, de acuerdo con información de la Autoridad del Canal de Panamá.

Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
Un buque de carga espera antes de entrar al Canal de Panamá en Ciudad de Panamá el 8 de agosto de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)

Los resultados que sostienen la expansión

La diversificación de Vibra incluye operaciones en combustibles, energía y transición energética. En noviembre de 2025, la empresa inauguró una unidad de negocio enfocada exclusivamente en lubricantes, reforzando el valor estratégico del segmento. EFE reportó que esta área es una de las cinco líneas de crecimiento de la firma, que alcanzó un beneficio neto ajustado de 1.500 millones de reales (USD 294 millones) en el primer trimestre de 2026, lo que representa un aumento del 63% respecto al mismo periodo del año anterior.

El segmento de lubricantes también marcó cifras históricas para Vibra, con un crecimiento del 7% en volumen respecto a 2025. La compañía produce aproximadamente 460 millones de litros de lubricante al año y gestiona la planta más grande de este tipo en América Latina, ubicada en la zona metropolitana de Río de Janeiro.

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