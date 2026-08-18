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Emilio Monzó alertó sobre el desgaste de la polarización: “La demanda social pide una alternativa de centro”

El ex diputado cuestionó el estilo confrontativo del gobierno actual. También valoró la figura de Lionel Scaloni como modelo de liderazgo

Emilio Monzó en Infobae al Amanecer
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El ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, planteó la necesidad de un perfil presidencial alejado de los extremos, en un contexto de fuerte polarización y crisis social. Consultado sobre el panorama electoral de cara al 2027, comparó el liderazgo necesario con el del entrenador de la Selección Nacional: “Hay que buscar en Argentina un Scaloni para que nos presida”.

Durante la entrevista con Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Monzó subrayó: “La sociedad está buscando un hombre de Estado que tenga conocimiento. No está buscando un outsider que aparezca o un influencer que tenga seguidores”. Así, definió la demanda de un liderazgo que combine experiencia y capacidad de diálogo frente a “una polarización muy afectiva y no ideológica”.

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“En la foto veo alguna preocupación”, sintetizó Monzó al describir el clima actual. Sostuvo que “el poder adquisitivo bajó aproximadamente en un 10 % el último año”, y advirtió sobre el impacto de la revolución digital: “Hoy el algoritmo no es de izquierda, no es de derecha. El algoritmo nos elige. El pensamiento crítico es lo que no surge hoy en la sociedad, porque está hecho justamente el algoritmo en las redes sociales para generar o captar nuestro tiempo”.

Según el ex diputado, ese proceso deriva en una sociedad fragmentada: “Comenzamos a transitar en nuestra propia tribu nuestra vida. La película de la realidad está aggiornada a nuestras propias preferencias y nos radicalizamos en todo sentido”. Alertó que la polarización dejó de ser ideológica para convertirse en “afectiva”, y cuestionó el rol que el propio presidente Javier Milei ocupa en esa dinámica: “No quiero que el presidente piense igual que todos los argentinos, pero él no se tiene que olvidar que gobierna a todos. Cuando vos decís ‘sos un zurdo hijo de puta’, lo que estás haciendo ahí es una polarización distinta a la que hemos vivido”.

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Monzó identificó un desgaste en el método del gobierno: “El problema es que este señor de la motosierra lo único que sabe usar es la motosierra”. Remarcó que el equilibrio fiscal “es un punto de partida, no es un objetivo final”, y fue crítico sobre la falta de pragmatismo del oficialismo: “No, ese es el problema, que hasta ahora no he visto esa reacción”.

Captura - EMILIO MONZÓ - CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR BS AS – Infobae en Vivo
Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados

Al analizar los efectos de la confrontación, señaló: “Cuando vos descalificás al otro, te estás de alguna manera autocalificando vos. Y esto es lo que está pasando con el gobierno”. Sobre las perspectivas electorales, indicó que “hoy Milei está cerca de treinta puntos” pero advirtió: “No veo la primera vuelta. Hoy el único objetivo que tiene el gobierno es atravesar los cuarenta puntos y una diferencia de más de diez con el segundo para ganar en la primera vuelta”.

“Hay que buscar en Argentina un Scaloni para que nos presida”, insistió Monzó, diferenciando ese perfil de figuras asociadas al protagonismo y la confrontación. “No un Sampaoli, sino un Scaloni. Tiene que haber un Scaloni que no es un salvador, no es un mesías, cree en las instituciones. Él creyó en su equipo, ordenó el vestuario, fue humilde en las declaraciones. Bueno, eso es lo que necesita Argentina, un presidente con el estilo de Scaloni”.

Consultado sobre alternativas concretas, prefirió evitar nombres directos, aunque reconoció: “Cualquiera de las personas nombradas esta semana, para mí tiene muchas condiciones para gobernar el país que está demandando la sociedad. No son tan outsider, son personas que están ligadas al movimiento del Estado”. En relación a Jorge Brito, resaltó: “No lo considero un outsider de las cuestiones de Estado. Es un empresario exitoso, invierte en Argentina, genera empleo en Argentina, responsable, un gran padre”.

Monzó defendió la vigencia del centro político: “El del centro no es tibio, el del centro es el que tiene más firmeza, porque es el que entiende y describe la complejidad. Es mucho más fácil estar en los extremos y responder de manera simplista y hablar para tu propia tribu”. Para el ex presidente de la Cámara de Diputados, la sociedad “está cansada de la pelea” y busca “una alternativa con mesura, tolerancia, entendiendo al otro”.

Consultado sobre los nombres que circularon en las últimas semanas como eventuales alternativas presidenciales, Monzó se refirió puntualmente a la figura de Dante Gebel: “Lo de Dante Gebel me parece que es otra vez entrar en lo mismo”, sostuvo, diferenciando su postura de quienes promueven candidatos alejados de la experiencia en gestión pública.

Emilio Monzó fue contundente al descartar la posibilidad de que Dante Gebel pueda encabezar un proyecto presidencial. “No puede gobernar Argentina, no podemos volver a esto”, afirmó, marcando distancia respecto a la idea de apostar por figuras sin experiencia política o de gestión. Para Monzó, la coyuntura exige otro perfil de liderazgo: “Ya estamos en esta gran dificultad con Milei. Hoy Milei va a tener grandes dificultades para transitar los próximos meses para llegar a la elección que viene”.

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