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Independiete Rivadavia buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense: hora, TV y formaciones

La Lepra mendocina quiere hacer historia desde las 19 en Mendonza. Transmitirán Fox Sports y Disney +

Independiente Rivadavia buscará el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense (REUTERS/Ricardo Moraes)
Independiente Rivadavia buscará el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense (REUTERS/Ricardo Moraes)
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Independiente Rivadavia recibe a Fluminense con la ilusión de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. El partido de vuelta de los octavos de final se disputará este martes desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, tras el empate sin goles de la ida en el Maracaná. El árbitro del partido será el colombiano Andrés Rojas. La transmisión correrá por cuenta de Fox Sports y Disney +.

La Lepra mendocina llega a este duelo con una ventaja anímica clara: no solo igualó en Brasil sin conceder goles, sino que tiene antecedentes favorables ante el mismo rival. En la fase de grupos de esta edición de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia derrotó al Fluminense 2-1 en el propio Maracaná, con goles de Fabrizio Sartori y Álex Arce, y luego empató 1-1 en Mendoza. Es su primera participación en un torneo internacional y ya figura entre los 16 mejores equipos del continente.

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El entrenador Alfredo Berti, campeón de la Copa Argentina 2025, recupera al mediocampista paraguayo José Florentín para este partido. Las bajas siguen siendo el arquero titular Ramiro Macagno y el colombiano Sebastián Villa, quien se transfirió recientemente a Boca Juniors. El sábado pasado, Berti alineó un equipo alternativo en la visita a Belgrano de Córdoba —derrota 2-0— con vistas a preservar a los titulares para el compromiso copero. Para la revancha ante el Flu, el técnico mendocino pondrá a sus mejores hombres, entre ellos Sartori, Arce, Matías Fernández y Maxi Salas.

Flu llega a Mendoza en plena reorganización interna. El jueves pasado, el club brasileño anunció a través de sus redes sociales el despido del entrenador Luis Zubeldía junto a sus auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, y el preparador físico Lucas Vivas. El interino que tomó el mando es Marcão, auxiliar técnico permanente del club. Zubeldía acumuló 61 partidos al frente del equipo, con 30 victorias, 18 empates y 13 derrotas, pero no conquistó ningún título y los resultados irregulares —agravados por la eliminación en la Copa do Brasil a manos del Vasco da Gama en julio— terminaron por sellar su salida, pese al respaldo de referentes como los veteranos Thiago Silva y Hulk.

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El cambio de cuerpo técnico no impidió que Flu recuperara algo de confianza: el sábado ganó 3-2 al Palmeiras, puntero del Campeonato Brasileño, con un gol agónico de Germán Cano en tiempo de descuento, y trepó al cuarto puesto con 38 puntos. Aun así, el equipo tricolor arrastra la ausencia de su delantero estrella John Kennedy, con una grave lesión ligamentaria en la rodilla derecha, y ni Hulk, ni Cano ni el argentino Rodrigo Castillo lograron suplirlo con regularidad.

El ganador de la llave se medirá en cuartos de final con el vencedor del cruce entre Platense y Coquimbo (1-1).

Posibles formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Mateo Osella, Franco Studer, Tomás Costa, Juan Elordi; Lautaro Ríos, Nicolás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes, Renê; Hércules, Martinelli, Jeferson Savarino, Lucho Acosta; Agustín Canobbio y Rodrigo Castillo. DT: Marcão.

Hora: 19:00

TV: Fox Sports, Disney+

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Estadio: Malvinas Argentinas

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