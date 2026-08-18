Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

La pista psicológica del femicidio de Villa Devoto

El juez Darío Bonanno aguarda los informes de psicólogos oficiales para citar como testigos a los dos hijos mayores de Romina Calvo y el femicida Walter Verón. Sus relatos serán cruciales para despejar una fuerte duda en el expediente

Díptico. Retrato de mujer sonriente con cabello negro y flequillo a la izquierda; calle residencial con autos y fachadas de casas a la derecha
Romina Calvo, la víctima, y la cuadra de la calle Pedro Morán donde ocurrió el hecho
Guardar

Hoy martes al mediodía, el juez Darío Bonanno, encargado de esclarecer el femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto, recibirá información esencial para el avance del expediente. El magistrado mantendrá un diálogo con psicólogos del Consejo de Menores del Gobierno de la Ciudad, que contuvieron a los hijos de Calvo y su asesino, el carnicero Walter Verón, particularmente, a los dos hijos mayores de la pareja, de 21 y 23 años. Uno de ellos, el de 21, fue un testigo presencial del crimen, tal como su hermana menor, de apenas 8 años, que estaba en la habitación cuando su padre mató a su madre.

Así, los psicólogos le dirán al juez si ambos jóvenes están aptos para enfrentar una declaración testimonial. Sebastián, el mayor de ellos, concedió una entrevista periodística a El Diario de Mariana, donde negó episodios de violencia física en la casa, pero una declaración en Tribunales es otra cosa. La menor, por su parte, podrá declarar en cámara Gesell, bajo intervención de especialistas del Cuerpo Médico Forense. El juez busca no acelerar estos testimonios, de alta sensibilidad.

PUBLICIDAD

CARTA FEMICIDA DE DEVOTO
CARTA FEMICIDA DE DEVOTO

Surge, entonces, una pregunta obvia: ¿qué sentido tiene que declaren los chicos, cuando se trata de un caso casi cerrado? La respuesta es simple: el juez Bonanno busca confirmar o descartar la emoción violenta del asesino, algo que lo beneficiaría como atenuante ante un posible juicio. Los artículos 40 y 41 del Código Penal obligan al juez a considerar los atenuantes de un hecho. La emoción violenta es uno de ellos.

La preocupación viene, precisamente, por el dato que aportó la autopsia. El cuerpo de Calvo tenía 56 puñaladas, infligidas en un marco de pocos minutos.

PUBLICIDAD

Video: Sebastián, hijo mayor de la víctima del femicidio

Verón continúa internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield, asistido por un respirador, luego de que intentó quitarse la vida cortándose el cuello y una muñeca con su propio cuchillo. Sus chances de recuperarse son escasas. Sin embargo, el juez busca estar preparado ante una posible recuperación.

Los testimonios de los chicos podrán brindar un cuadro completo, tanto objetivo como subjetivo, con el grado de violencia intrafamiliar y el estado emocional del acusado en los días en torno al crimen, aseveran fuentes del caso a Infobae. Bonanno, por lo pronto, no tiene indicios de atención psiquiátrica previa con respecto a Verón.

Si se prueba un caso de emoción violenta, entonces, la posible pena por el femicidio se vería reducida. El artículo 81, inciso C, castiga con tres a seis años de cárcel a “al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable”. De todas formas, la chance de que Bonanno dictamine una emoción violenta en el caso parece sumamente difícil: Verón ya había sido condenado en La Matanza por agredir a su pareja, un antecedente de violencia de género probado, clave para una imputación de femicidio.

Verónica Asad, más conocida como “Pitty La Numeróloga”, para quien la víctima trabajaba y mencionada por el asesino en una carta que dejó en la escena, no será citada por lo pronto como testigo en el expediente por el crimen. Sin embargo, dada una denuncia previa en su contra por estafa-que fue archivada en el Juzgado N°32 en mayo último- el juez Bonanno investigará la posibilidad de un posible segundo delito. El magistrado, por lo pronto, se encuentra concentrado en el esclarecimiento del femicidio de Calvo, con pericias a los celulares en curso y otras tareas encargadas a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Temas Relacionados

FemicidioVilla DevotoRomina María de los Ángeles CalvoWalter Humberto Verónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bajaba de su 4x4 y lo asesinaron de un balazo: el video del brutal crimen de un contratisa en Lomas de Zamora

Jorge Britos Alcaraz, de 53 años, fue abordado por dos motochorros este sábado, cuando había arribado a un kiosco de Ingeniero Budge. El autor del disparo fatal fue detenido, mientras que su cómplice continúa prófugo. Imágenes sensibles

Bajaba de su 4x4 y lo asesinaron de un balazo: el video del brutal crimen de un contratisa en Lomas de Zamora

Escaneaban ojos y robaban datos: la maniobra detrás de los $27 mil millones lavados por una red criminal

Lo hacían para recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de casinos online clandestinos y de otros delitos. El rol de una funcionaria del Patronato de Liberados

Escaneaban ojos y robaban datos: la maniobra detrás de los $27 mil millones lavados por una red criminal

Prisión preventiva para un hombre que había incendiado cuatro autos, dos comercios y una vivienda, en Caballito

El acusado contaba con antecedentes penales y, al momento del hecho, intentó fugarse

Prisión preventiva para un hombre que había incendiado cuatro autos, dos comercios y una vivienda, en Caballito

Mataron a tiros a un joven en Rosario y otro resultó herido

El ataque se produjo en 27 de Febrero al 7800. Buscan a tres sospechosos que escaparon tras el hecho

Mataron a tiros a un joven en Rosario y otro resultó herido

Hallaron muerto a un hombre en su casa de Córdoba: creen que su hijo lo mató y luego se quitó la vida

Ambos se encontraban sin vida en una vivienda de la localidad de Corralito. El mayor de los dos tenía un disparo en la cara y estaba sobre la cama. En la escena había un arma un vainas servidas

Hallaron muerto a un hombre en su casa de Córdoba: creen que su hijo lo mató y luego se quitó la vida

DEPORTES

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

El contundente mensaje de Simeone a Julián Álvarez en medio de las tensiones por su deseo de irse del Atlético Madrid

Estudiantes visitará a la Universidad Católica en Chile por la revancha de la serie de octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense: hora, TV y formaciones

Riestra-Gimnasia (LP) y Banfield-Midland se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Argentina

TELESHOW

Así fue la escapada de Rocío Igarzábal a la nieve: días de relax y esquí en Mendoza

Así fue la escapada de Rocío Igarzábal a la nieve: días de relax y esquí en Mendoza

Flor Vigna contó una anécdota con Cande Ruggeri: “Se metió en la cama de mi exnovio”

Llega la gran final de Es mi sueño: 8 participantes competirán en el Teatro Ópera por un premio millonario

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Quién fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

“Que todos sepan que no he muerto”: El poema que García Lorca iba a publicar cuando lo asesinaron

“Que todos sepan que no he muerto”: El poema que García Lorca iba a publicar cuando lo asesinaron

Un mapa y una leyenda categórica: el mensaje de Donald Trump a Irán sobre el estrecho de Ormuz

Rescatan en Uruguay decenas de animales que se vendían ilegalmente: había tortugas, cotorras y cardenales

Empresa energética de Brasil ve en Centroamérica su próxima apuesta

Los rusos retiran miles de millones de sus bancos por temor a que el Kremlin confisque los depósitos para la guerra