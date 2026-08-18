Muertes de peatones en Costa Rica casi igualan en seis meses las registradas durante todo 2025

En los primeros seis meses del año, 14 peatones fallecieron en accidentes de tránsito, frente a los 18 registrados durante todo 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El número de peatones fallecidos en accidentes de tránsito durante los primeros seis meses de 2026 ya se acerca al total registrado durante todo el año anterior. Así lo muestran los datos del Instituto Nacional de Seguros (INS), divulgados con motivo del Día Mundial del Peatón, que se conmemora este 17 de agosto.

Durante el primer semestre de este año, el INS contabilizó 1,207 peatones involucrados en accidentes de tránsito. De ellos, 1,193 resultaron lesionados y 14 fallecieron.

La cifra de muertes representa casi el total registrado en 2025, cuando el INS contabilizó 18 peatones fallecidos como consecuencia de accidentes de tránsito durante los 12 meses del año.

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El comportamiento también se refleja en la cantidad de personas lesionadas. Durante todo 2025 fueron atendidos 2,483 peatones lesionados, mientras que entre enero y junio de 2026 ya se contabilizan 1,193 personas con lesiones derivadas de este tipo de accidentes.

Ante estos datos, el INS hizo un llamado a reforzar la prevención y el respeto entre todos los usuarios de las vías.

“Cada accidente que involucra a un peatón representa mucho más que una estadística. Detrás de cada caso hay personas y familias que enfrentan consecuencias que pueden cambiarles la vida para siempre”, señaló Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS.

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La jerarca agregó que, en el marco del Día Mundial del Peatón, se hace un llamado tanto a conductores como a peatones para actuar con responsabilidad, respetar las señales de tránsito y evitar las distracciones.

Más de ¢6,100 millones (USD 13 millones) en atención e indemnizaciones

La atención de los peatones que resultaron lesionados también representa un gasto para el sistema de seguros. Según los datos del INS, durante 2025 la atención médica brindada a estas personas representó una inversión de ¢4.225 millones (USD 9.3 millones)

Durante los primeros seis meses de 2026, el monto destinado a atención médica alcanzó ¢1,697 millones (USD 3.7 millones)

A estas cifras se suman ¢192 millones (USD 426 mil) en indemnizaciones pagadas a los beneficiarios de peatones fallecidos durante el periodo comprendido entre 2025 y el primer semestre de 2026.

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De ese total, ¢108 millones (USD 240 mil) correspondieron a indemnizaciones pagadas durante 2025 y ¢84 millones (USD 187 mil) durante los primeros seis meses de 2026.

Estos recursos son cubiertos mediante la póliza del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), incluida en el marchamo.

Según la Red de Servicios de Salud del INS, entre las lesiones más frecuentes que presentan los peatones involucrados en accidentes se encuentran las que afectan el pie y tobillo, además de traumatismos intracraneales, lesiones en piernas, cabeza, espalda, manos, hombros y tórax.

Estas lesiones pueden generar incapacidades temporales o permanentes y afectar la calidad de vida de las personas y sus familias.

El INS registró 1,207 peatones involucrados en accidentes de tránsito durante el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hombres concentran mayor porcentaje de lesionados

Los registros del INS muestran que los hombres representan la mayor proporción de peatones lesionados.

Durante 2025, el 57.4% de los peatones lesionados fueron hombres, mientras que el 42.6% correspondió a mujeres.

La tendencia se mantuvo durante el primer semestre de 2026. En ese periodo, el 54.75% de las personas afectadas fueron hombres y el 45.25% mujeres.

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Por grupo de edad, siete de cada diez peatones lesionados tienen entre 18 y 64 años, una proporción similar a la registrada durante 2025.

En cuanto a la distribución territorial, San José concentra el 40% de los accidentes en los que estuvieron involucrados peatones durante el primer semestre de 2026.

Le siguen Alajuela, con 20.88%, y Cartago, con 10.77%. Durante 2025 el comportamiento fue similar, aunque en ese año Heredia ocupó el tercer lugar, con 10.12%.

San José concentra el 40% de los accidentes con peatones registrados por el INS durante los primeros seis meses de 2026. Crédito: Video Ministerio de Salud

INS llama a reforzar las medidas de prevención

Como parte de las acciones de prevención, el INS recordó una serie de recomendaciones dirigidas tanto a peatones como a conductores.

Entre ellas está cruzar únicamente por esquinas, pasos peatonales o zonas habilitadas y observar hacia ambos lados antes de atravesar una calle, incluso cuando el semáforo se encuentre en verde para el peatón.

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La institución también recomienda evitar distracciones relacionadas con el uso del celular o audífonos mientras se camina o conduce.

Los peatones deben utilizar las aceras y, cuando no existan, caminar por el lado izquierdo de la vía, de manera que puedan observar de frente el tránsito.

El INS recordó además que los niños y niñas no deben jugar en la calle, que no se debe caminar sobre la línea férrea y que es recomendable utilizar ropa o accesorios visibles durante la noche o en lugares con poca iluminación.

A los conductores se les solicita respetar los pasos peatonales, evitar detener los vehículos sobre estos espacios y cumplir con la señalización vial y los semáforos.

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El INS recordó finalmente que las personas peatones tienen prioridad en los cruces establecidos por la ley.