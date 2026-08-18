Qué verduras suman prebióticos a la alimentación, según dos expertos

Los espárragos ganaron lugar en la salud intestinal por su aporte de fibra prebiótica y su vínculo con el microbioma (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El interés por la salud intestinal dejó de concentrarse solo en yogures y fermentados y empezó a correrse hacia otro eje: qué lugar ocupan los vegetales cotidianos en el equilibrio del microbioma.

En esa discusión, una nota de Women’s Health puso el foco en cómo ciertas verduras pueden aportar fibra prebiótica, un dato que gana espacio en un momento de mayor atención pública sobre digestión, inflamación y hábitos alimentarios.

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Esa novedad se apoya en una idea más amplia. La conversación sobre bienestar digestivo ya no gira únicamente en torno a los probióticos, los microorganismos presentes en algunos alimentos fermentados, sino también a los prebióticos, que son fibras que sirven de alimento para bacterias beneficiosas del intestino.

La conversación sobre bienestar digestivo dejó de centrarse solo en probióticos y empezó a incluir prebióticos que alimentan bacterias beneficiosas del intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según publicó el medio, el gastroenterólogo Rudolph Bedford y la dietista registrada Stephanie Crabtree explicaron por qué ese cambio de foco amplió la manera de pensar la alimentación vinculada con el intestino.

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El punto no pasa por consagrar un alimento aislado ni por presentar una receta universal. La relevancia de esa recomendación está en otro lado: muestra cómo el debate sobre el intestino empezó a correrse desde productos puntuales hacia patrones de alimentación más amplios, donde la variedad vegetal ocupa un lugar central.

Del probiótico al prebiótico

Bedford sostuvo que hay verduras con niveles altos de inulina, una fibra prebiótica que nutre la flora intestinal. En términos simples, se trata de un tipo de fibra que llega al intestino y funciona como sustrato para bacterias beneficiosas. A partir de ese proceso, esos microorganismos generan compuestos con funciones locales en el sistema digestivo.

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Rudolph Bedford señaló que los espárragos contienen inulina, una fibra prebiótica que nutre la flora intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crabtree explicó que, cuando ciertas fibras se fermentan en el intestino, los microbios producen ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato. La especialista lo vinculó con el mantenimiento de la mucosa intestinal, la reducción de la inflamación y la salud del colon.

La referencia ayuda a entender por qué la conversación nutricional se amplió: ya no se trata solo de incorporar bacterias a través de alimentos fermentados, una función asociada a los probióticos, sino de alimentar a las que ya forman parte del ecosistema intestinal, un papel que cumplen los prebióticos.

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Ese cambio de foco vuelve más detallado ante verduras que durante años quedaron fuera de las recomendaciones más difundidas sobre digestión. En lugar de centrar toda la atención en un suplemento, un yogur o un producto funcional, el énfasis empieza a ponerse en ingredientes comunes de la alimentación diaria y en su impacto dentro de un patrón sostenido.

Stephanie Crabtree explicó que la fermentación de ciertas fibras en el intestino produce butirato, un ácido graso asociado con la mucosa intestinal, la inflamación y la salud del colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los espárragos ganaron protagonismo

Dentro de esa tendencia, los espárragos quedaron al frente por una combinación de factores. Bedford los destacó por su aporte de inulina y por la presencia de antioxidantes. Entre esos compuestos aparecen rutina, quercetina, kaempferol, vitamina C y vitamina K, que forman parte de su perfil nutricional.

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El dato no reside solo en el ranking de una “verdura número uno”, una fórmula habitual en contenidos de bienestar, sino en que condensa un cambio de criterio. Lo que antes se leía en clave de alimento aislado, ahora se entiende mejor como parte de un enfoque sobre fibras, microbiota y diversidad de plantas.

Bedford destacó que los espárragos también aportan antioxidantes como rutina, quercetina, kaempferol, vitamina C y vitamina K (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa combinación les da valor como caso testigo dentro de una tendencia más amplia. La recomendación pone sobre la mesa un hábito concreto y reconocible, sin salir del terreno de la alimentación corriente. También evita trasladar la discusión a productos de nicho o a estrategias difíciles de sostener fuera de contextos muy pautados.

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Qué verduras aparecen entre las recomendadas

Crabtree amplió la lista de verduras asociadas con ese objetivo. Mencionó a las alcachofas como otra fuente de inulina y sumó a las verduras crucíferas, entre ellas brócoli, coliflor, coles de Bruselas y repollo.

Sobre este grupo, señaló la presencia de glucosinolatos, compuestos vegetales que luego se transforman en sustancias bioactivas vinculadas con procesos celulares del organismo.

Entre las verduras recomendadas para el microbioma, Crabtree incluyó alcachofas, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo, cebollas, ajos, puerros y hongos shiitake (Imagen Ilustrativa Infobae)

También incluyó a cebollas, ajos y puerros, todos integrantes de la familia de las aliáceas, por su aporte de fibras prebióticas y antioxidantes. Añadió además a los hongos shiitake, que contienen betaglucano, otra fibra asociada con la salud inmunológica.

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Bedford incorporó a esa lista las verduras fermentadas, como kimchi, chucrut y pepinillos, por su contenido de probióticos. Aunque el punto de partida fueron los espárragos, el mensaje de Crabtree fue otro: conviene priorizar la diversidad vegetal antes que concentrarse en un único producto.

La nota sobre salud intestinal concluyó que una mayor diversidad de plantas en la alimentación se asocia con una microbiota intestinal más diversa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista sostuvo que una mayor variedad de plantas en la alimentación se asocia con una microbiota intestinal más diversa, un criterio que hoy gana centralidad en la conversación sobre bienestar digestivo.

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Sostuvo que una mayor variedad de plantas en la alimentación se asocia con una microbiota intestinal más diversa, un criterio que hoy gana centralidad en la conversación sobre bienestar digestivo.