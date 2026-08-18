Salud
Agregar Infobae enGoogle

Qué verduras suman prebióticos a la alimentación, según dos expertos

La nutrición moderna propone un cambio de paradigma para fortalecer las bacterias beneficiosas del organismo y prioriza la variedad de plantas comunes sobre los artículos procesados

Arreglo de semillas, granos y legumbres que forman intestinos, rodeado de repollo, alcachofas, espárragos, brócoli, coliflor, cebollas, ajo, puerros y champiñones.
Los espárragos ganaron lugar en la salud intestinal por su aporte de fibra prebiótica y su vínculo con el microbioma (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El interés por la salud intestinal dejó de concentrarse solo en yogures y fermentados y empezó a correrse hacia otro eje: qué lugar ocupan los vegetales cotidianos en el equilibrio del microbioma.

En esa discusión, una nota de Women’s Health puso el foco en cómo ciertas verduras pueden aportar fibra prebiótica, un dato que gana espacio en un momento de mayor atención pública sobre digestión, inflamación y hábitos alimentarios.

PUBLICIDAD

Esa novedad se apoya en una idea más amplia. La conversación sobre bienestar digestivo ya no gira únicamente en torno a los probióticos, los microorganismos presentes en algunos alimentos fermentados, sino también a los prebióticos, que son fibras que sirven de alimento para bacterias beneficiosas del intestino.

Primer plano de una tabla de madera clara con una gran variedad de vegetales frescos, como brócoli, zanahorias, espárragos, coliflor, alcachofa, espinacas y remolachas.
La conversación sobre bienestar digestivo dejó de centrarse solo en probióticos y empezó a incluir prebióticos que alimentan bacterias beneficiosas del intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según publicó el medio, el gastroenterólogo Rudolph Bedford y la dietista registrada Stephanie Crabtree explicaron por qué ese cambio de foco amplió la manera de pensar la alimentación vinculada con el intestino.

PUBLICIDAD

El punto no pasa por consagrar un alimento aislado ni por presentar una receta universal. La relevancia de esa recomendación está en otro lado: muestra cómo el debate sobre el intestino empezó a correrse desde productos puntuales hacia patrones de alimentación más amplios, donde la variedad vegetal ocupa un lugar central.

Del probiótico al prebiótico

Bedford sostuvo que hay verduras con niveles altos de inulina, una fibra prebiótica que nutre la flora intestinal. En términos simples, se trata de un tipo de fibra que llega al intestino y funciona como sustrato para bacterias beneficiosas. A partir de ese proceso, esos microorganismos generan compuestos con funciones locales en el sistema digestivo.

Varias verduras verdes: espinacas, col rizada, brócoli, guisantes en un cuenco y en vainas, y espárragos, sobre una mesa de madera rústica.
Rudolph Bedford señaló que los espárragos contienen inulina, una fibra prebiótica que nutre la flora intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crabtree explicó que, cuando ciertas fibras se fermentan en el intestino, los microbios producen ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato. La especialista lo vinculó con el mantenimiento de la mucosa intestinal, la reducción de la inflamación y la salud del colon.

La referencia ayuda a entender por qué la conversación nutricional se amplió: ya no se trata solo de incorporar bacterias a través de alimentos fermentados, una función asociada a los probióticos, sino de alimentar a las que ya forman parte del ecosistema intestinal, un papel que cumplen los prebióticos.

Ese cambio de foco vuelve más detallado ante verduras que durante años quedaron fuera de las recomendaciones más difundidas sobre digestión. En lugar de centrar toda la atención en un suplemento, un yogur o un producto funcional, el énfasis empieza a ponerse en ingredientes comunes de la alimentación diaria y en su impacto dentro de un patrón sostenido.

Mujer sosteniendo un bol de ensalada variada. Sobre su abdomen, ilustración digital de intestinos luminosos con microorganismos. Mesa de madera con lácteos.
Stephanie Crabtree explicó que la fermentación de ciertas fibras en el intestino produce butirato, un ácido graso asociado con la mucosa intestinal, la inflamación y la salud del colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los espárragos ganaron protagonismo

Dentro de esa tendencia, los espárragos quedaron al frente por una combinación de factores. Bedford los destacó por su aporte de inulina y por la presencia de antioxidantes. Entre esos compuestos aparecen rutina, quercetina, kaempferol, vitamina C y vitamina K, que forman parte de su perfil nutricional.

El dato no reside solo en el ranking de una “verdura número uno”, una fórmula habitual en contenidos de bienestar, sino en que condensa un cambio de criterio. Lo que antes se leía en clave de alimento aislado, ahora se entiende mejor como parte de un enfoque sobre fibras, microbiota y diversidad de plantas.

Tallos de espárrago cocidos al vapor o asados, ricos en fibra, vitaminas y minerales esenciales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bedford destacó que los espárragos también aportan antioxidantes como rutina, quercetina, kaempferol, vitamina C y vitamina K (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa combinación les da valor como caso testigo dentro de una tendencia más amplia. La recomendación pone sobre la mesa un hábito concreto y reconocible, sin salir del terreno de la alimentación corriente. También evita trasladar la discusión a productos de nicho o a estrategias difíciles de sostener fuera de contextos muy pautados.

Qué verduras aparecen entre las recomendadas

Crabtree amplió la lista de verduras asociadas con ese objetivo. Mencionó a las alcachofas como otra fuente de inulina y sumó a las verduras crucíferas, entre ellas brócoli, coliflor, coles de Bruselas y repollo.

Sobre este grupo, señaló la presencia de glucosinolatos, compuestos vegetales que luego se transforman en sustancias bioactivas vinculadas con procesos celulares del organismo.

Mesa de cocina con alcachofas, brotes de Bruselas, repollo, brócoli, coliflor, cebollas, ajos, puerros, hongos shiitake y frasco de kimchi en primer plano.
Entre las verduras recomendadas para el microbioma, Crabtree incluyó alcachofas, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo, cebollas, ajos, puerros y hongos shiitake (Imagen Ilustrativa Infobae)

También incluyó a cebollas, ajos y puerros, todos integrantes de la familia de las aliáceas, por su aporte de fibras prebióticas y antioxidantes. Añadió además a los hongos shiitake, que contienen betaglucano, otra fibra asociada con la salud inmunológica.

Bedford incorporó a esa lista las verduras fermentadas, como kimchi, chucrut y pepinillos, por su contenido de probióticos. Aunque el punto de partida fueron los espárragos, el mensaje de Crabtree fue otro: conviene priorizar la diversidad vegetal antes que concentrarse en un único producto.

Ilustración 3D de colon y recto dentro de un torso transparente. Los órganos son rojizos, con zonas moradas y puntos blancos indicando anomalías.
La nota sobre salud intestinal concluyó que una mayor diversidad de plantas en la alimentación se asocia con una microbiota intestinal más diversa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista sostuvo que una mayor variedad de plantas en la alimentación se asocia con una microbiota intestinal más diversa, un criterio que hoy gana centralidad en la conversación sobre bienestar digestivo.

Sostuvo que una mayor variedad de plantas en la alimentación se asocia con una microbiota intestinal más diversa, un criterio que hoy gana centralidad en la conversación sobre bienestar digestivo.

Temas Relacionados

VerdurasMicrobiomaProbióticosSalud IntestinalNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Registran aumentos de enfermedades cardíacas en mujeres: las razones y síntomas de alarma

Los datos de 2026 revelan que el riesgo estuvo subdiagnosticado, y que el embarazo, la edad y el metabolismo son variables clave en el origen del problema

Registran aumentos de enfermedades cardíacas en mujeres: las razones y síntomas de alarma

La rutina simple de 30 minutos que puede mejorar la memoria a partir de los 60 años

Diversos estudios lograron establecer que tres actividades cotidianas pueden ser determinantes en la salud cognitiva. Sin tecnología ni especialistas, cómo sumar estas acciones en el día a día

La rutina simple de 30 minutos que puede mejorar la memoria a partir de los 60 años

Semillas de chía vs. Avena: cuál es mejor para la salud intestinal

Especialistas y organismos de referencia analizan qué aporta cada alternativa y en qué puntos una cuenta con mayor apoyo de la investigación

Semillas de chía vs. Avena: cuál es mejor para la salud intestinal

Anemia infantil: cómo la falta de hierro puede manifestarse en los chicos

El déficit puede instalarse de manera silenciosa y afectar distintas funciones del organismo a medida que progresa. Mayo Clinic detalla los grupos más expuestos y las pautas de prevención

Anemia infantil: cómo la falta de hierro puede manifestarse en los chicos

La papaya gana protagonismo por su perfil nutricional y sus posibles beneficios digestivos

Una especialista analizó las características de esta fruta tropical y señaló los nutrientes y compuestos que sostienen su presencia creciente en contenidos de alimentación saludable

La papaya gana protagonismo por su perfil nutricional y sus posibles beneficios digestivos

DEPORTES

El límite del cuerpo en 42 kilómetros: un atleta explicó cómo se vive un maratón desde adentro

El límite del cuerpo en 42 kilómetros: un atleta explicó cómo se vive un maratón desde adentro

La “tormenta de ideas” que derivó en el juego más viral del momento: cómo surgió “Copero”, el sitio que revolucionó al fútbol

Mayores de 50, comunidad y competición: el costado social del Waterpolo Master 2026 que reunió varias generaciones en Rosario

Racismo en el fútbol: tolerancia cero, verdad y justicia deportiva

Lo citaron a la Selección, pero se retiró a los 19 años y se reinventó como cocinero de culto: “A la carne al horno le debo la vida”

TELESHOW

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Quién fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano

El video más tierno de Arturo, el hijo menor de Jimena Barón, con su hermano Morrison: “Lo más lindo”

La gran fiesta de cumpleaños de Maru Botana: “Me hicieron un hermoso festejo de cumple y fui muy feliz”

Estefi Berardi anunció su embarazo: “Viviendo el momento más importante de nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Irán amenaza con nuevos ataques mientras EEUU descarta extender el alto el fuego

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán

Erdogan instó a Trump a mantener el diálogo con Irán y ofreció el apoyo de Turquía para reducir las tensiones entre ambos países

El método más eficaz para el desarrollo del habla en bebés, según un reciente estudio