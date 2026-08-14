Los ejercicios recomendados por Harvard para bajar la presión sin medicamentos

La presión arterial alta aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y otras complicaciones cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presión arterial alta suele avanzar sin síntomas claros, pero tiene un peso decisivo en la salud cardiovascular. Cuando se mantiene elevada de forma sostenida, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y otras complicaciones. Por eso, buena parte de las estrategias para prevenirla o controlarla se concentran en hábitos cotidianos que puedan sostenerse en el tiempo.

Entre esos hábitos, la actividad física ocupa un lugar central desde hace años. Las recomendaciones tradicionales han puesto el foco sobre todo en el ejercicio aeróbico, como caminar a paso ligero, correr, andar en bicicleta o nadar. De acuerdo con Harvard Health Publishing, una revisión científica publicada en mayo de 2026 en el British Journal of Sports Medicine volvió a analizar esa relación y encontró que algunos formatos de entrenamiento se asocian con una reducción a lo largo de todo el día en adultos hipertensos.

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La revisión comparó distintos tipos de ejercicio a partir de mediciones ambulatorias de 24 horas, un método que registra la presión arterial cada 15 a 30 minutos y ofrece una referencia más precisa sobre el riesgo cardiovascular que la toma aislada en consultorio. A partir de ese análisis, la evidencia permitió identificar modalidades con mejores resultados.

Qué ejercicio reduce la presión arterial, según Harvard

Según Harvard, los mejores resultados de la revisión de 2026 aparecieron en tres modalidades: el ejercicio aeróbico, los programas combinados que integran trabajo aeróbico y fortalecimiento muscular, y el entrenamiento interválico de alta intensidad, conocido como HIIT. La investigación reunió 31 ensayos independientes con 1345 participantes y solo incluyó estudios de al menos cuatro semanas en personas con hipertensión.

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Harvard señaló que el ejercicio aeróbico, los programas combinados y el HIIT reducen la presión arterial en adultos hipertensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la ciencia, quienes realizaron alguna de esas modalidades redujeron la presión arterial sistólica en un promedio de entre cinco y seis puntos frente a quienes no hicieron ejercicio. Esa cifra alude al valor superior de la medición, que refleja la presión en las arterias cuando el corazón impulsa la sangre.

La casa de estudios también señaló que encontró evidencia todavía limitada, aunque promisoria, para otras prácticas como el entrenamiento de resistencia por sí solo, el ejercicio isométrico y disciplinas como yoga, pilates o deportes recreativos. Ese punto resulta relevante porque muestra que el panorama no se limita a una sola rutina y que las futuras recomendaciones podrían ampliarse a medida que se acumulen nuevos estudios.

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3 ejercicios que reducen la presión arterial

Entrenamiento isométrico

El entrenamiento isométrico incluye ejercicios en los que el músculo se contrae sin que haya movimiento visible de la articulación. Según un metaanálisis publicado en 2023 en el British Journal of Sports Medicine, en este grupo entran prácticas como las planchas y todas las alternativas.

Los autores indicaron en el análisis, basado en 270 ensayos con 15.827 participantes, que produjo las mayores reducciones de presión arterial entre las modalidades estudiadas. Un resumen científico difundido por JAMA también sostuvo que estos ejercicios fueron los más eficaces para bajar la presión arterial en reposo.

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El entrenamiento isométrico mostró en metaanálisis resultados destacados para bajar la presión arterial y fue señalado como una de las modalidades más eficaces en reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentadillas contra la pared

Figuran entre los ejemplos más citados. Consisten en apoyar la espalda contra una pared y sostener una posición de flexión de piernas durante un lapso determinado. Según publicó CNN, dentro del grupo de ejercicios isométricos esta variante fue la más eficaz para reducir la presión sistólica.

Ese dato le dio visibilidad propia dentro de los estudios sobre hipertensión. La presión sistólica corresponde al número superior de la medición y refleja la fuerza con la que la sangre empuja las arterias cuando el corazón se contrae, por lo que su descenso tiene especial relevancia clínica.

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Las sentadillas contra la pared se destacaron entre los ejercicios isométricos por su efecto sobre la presión arterial sistólica en estudios sobre hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yoga

Aparece en un nivel distinto de evidencia, aunque con resultados que despertaron interés en las investigaciones recientes. Según publicó Harvard, la revisión de 2026 halló pruebas limitadas pero prometedoras sobre el posible beneficio de prácticas como yoga y pilates en relación con la presión arterial.

En este caso, la casa de estudios no la presentó como la modalidad más eficaz ni como una indicación general para todas las personas con hipertensión, pero sí la incluyó dentro del grupo de ejercicios que merecen más estudio por su potencial aporte dentro de una rutina regular.

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Harvard indicó que el yoga presenta evidencia limitada pero prometedora como práctica con posible beneficio sobre la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos que reducen la presión arterial

El ejercicio no aparece como la única herramienta. Según publicó Mayo Clinic en una guía actualizada en mayo de 2026, los cambios de estilo de vida cumplen una función clave en el tratamiento de la hipertensión y pueden prevenir, retrasar o reducir la necesidad de medicación en algunos casos.

La institución señaló que bajar de peso, cuando existe sobrepeso u obesidad, puede contribuir a una disminución de la presión arterial. También indicó que una alimentación rica en granos integrales, frutas, verduras y lácteos bajos en grasa, con menor presencia de grasas saturadas y colesterol, se asocia con mejoras en los valores.

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Mayo Clinic señaló que bajar de peso, reducir el sodio, moderar el alcohol, dejar de fumar, dormir bien y mantener controles ayudan a controlar la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto mencionado es la reducción del sodio en la dieta. La entidad explicó que limitar la sal puede favorecer la salud cardíaca, aunque el efecto puede variar entre personas. A eso sumó la recomendación de moderar el alcohol, dejar de fumar, dormir entre siete y nueve horas por noche y sostener controles regulares.

La guía agregó que el manejo del estrés también forma parte del enfoque general, aunque aclaró que todavía se necesita más investigación para determinar cuánto pueden aportar las técnicas específicas de reducción del estrés sobre la presión arterial. En conjunto, las fuentes coinciden en que la actividad física tiene un papel relevante, pero que sus efectos se potencian cuando se integra a un esquema más amplio de hábitos sostenidos en el tiempo.

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