5 ejercicios recomendados por especialistas que se pueden practicar bajo techo

El ejercicio bajo techo ofrece una alternativa práctica para mantenerse activo en el hogar, en una pileta cubierta o en espacios cerrados de uso común (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más allá del clima, la falta de tiempo o la dificultad para sostener una rutina fuera de casa, el ejercicio en interiores aparece cada vez más como una alternativa práctica para mantenerse activo. La posibilidad de entrenar en el hogar, en una pileta cubierta o en espacios cerrados de uso comunitario amplía las opciones para personas con distintos niveles de experiencia, edades y condiciones físicas.

De acuerdo con un artículo de Johns Hopkins Medicine, las rutinas bajo techo pueden ir mucho más allá de la cinta o la bicicleta fija tradicional. A esa variedad se suman recomendaciones de expertos que coinciden en que una propuesta útil no depende necesariamente de equipamiento sofisticado, sino de combinar movimiento aeróbico, fuerza, movilidad y constancia.

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El punto central no pasa solo por reemplazar la actividad al aire libre, sino por encontrar formatos sostenibles y que beneficien a la salud. En ese marco, evidencia reciente refuerza la idea de que incluso sesiones breves en casa pueden contribuir a mejorar la condición física y favorecer la adherencia en personas sedentarias, siempre que la intensidad y el tipo de ejercicio se adapten a cada situación.

El yoga aparece entre las actividades bajo techo que contribuyen al fortalecimiento muscular de brazos, hombros, piernas, caderas, pecho, espalda y abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios que se pueden realizar en interiores

Subir escaleras: British Heart Foundation lo incluye entre las formas simples de aumentar la actividad física dentro de casa. La entidad británica propone aprovechar cualquier oportunidad para usar las escaleras y sugiere incluso subir y bajar un escalón varias veces, hasta en situaciones cotidianas mientras se espera que se cocine la comida o hierva el agua en la pava. Ese movimiento apunta a mejorar fuerza y resistencia sin necesidad de equipamiento. Yoga: la institución especializada en la salud cardiovascular menciona esta disciplina entre las actividades que pueden contribuir al fortalecimiento de los principales grupos musculares. La recomendación aparece asociada al trabajo de brazos, hombros, piernas, caderas, pecho, espalda y abdomen, dentro de una rutina semanal que también contemple ejercicio moderado. Bailar en casa: Mayo Clinic recomienda poner música y bailar en cualquier ambiente como una forma accesible de mantenerse activo en interiores. La institución también menciona la posibilidad de sumarse a clases en espacios comunitarios o programas de educación para adultos, con opciones que van desde bailes de salón hasta hip-hop, zumba, salsa y cualquier otra alternativa. Ciclismo indoor: Mayo Clinic y Johns Hopkins Medicine lo incluyen entre las opciones más extendidas para entrenar bajo techo. Los expertos precisan que una clase de 45 minutos puede implicar un gasto de entre 350 y 600 calorías, según intensidad y características del participante. La dinámica guiada por instructor y música puede favorecer la motivación, aunque la fuente aclara que suele ser una actividad intensa. Entrenamiento en circuito en casa: una MedlinePlus lo describe como una modalidad accesible que alterna ejercicios de fuerza en series breves para mantener el movimiento y elevar el ritmo cardíaco. La rutina puede incluir sentadillas, zancadas, elevaciones de hombros, flexiones, abdominales y trabajo con peso corporal o cargas livianas. La ventaja principal es que permite armar un entrenamiento completo en casa sin depender de maquinaria. una revisión delo describe como una modalidad accesible que alterna ejercicios de fuerza en series breves para mantener el movimiento y elevar el ritmo cardíaco. La rutina puede incluir sentadillas, zancadas, elevaciones de hombros, flexiones, abdominales y trabajo con peso corporal o cargas livianas. La ventaja principal es que

MedlinePlus describe el entrenamiento en circuito en casa como una rutina accesible que alterna fuerza, eleva el ritmo cardíaco y se puede hacer con peso corporal o cargas livianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para realizar ejercicios en interiores

Los expertos coinciden en una idea común: una rutina completa no debería limitarse a un solo tipo de esfuerzo. El estudio de MedlinePlus indica que el entrenamiento debe contemplar actividad aeróbica, ejercicios de estiramiento, trabajo de fuerza y prácticas de equilibrio. Esa combinación apunta a mejorar no solo la resistencia, sino también la movilidad articular, la masa muscular y la prevención de caídas.

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Otro aspecto central es la progresión. Johns Hopkins Medicine y British Heart Foundation coinciden en que quienes llevan tiempo sin actividad o tienen una afección médica deben consultar con un profesional antes de iniciar un programa. También plantean que no todas las modalidades son adecuadas para principiantes con la misma intensidad desde el inicio, algo que vale especialmente para propuestas como kickboxing o spinning.

La frecuencia también importa. La investigación recomienda realizar rutinas como el entrenamiento en circuito dos o tres veces por semana, con descanso entre sesiones para facilitar la recuperación muscular. British Heart Foundation, a partir de las recomendaciones del NHS, recuerda que el objetivo general es alcanzar al menos 150 minutos semanales de actividad moderada y sumar trabajo de fortalecimiento muscular dos veces por semana.

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Asimismo, también subrayan medidas prácticas para sostener la actividad con seguridad. Johns Hopkins Medicine advierte sobre la hidratación incluso en ejercicios acuáticos y sugiere prestar atención a la respiración y al cansancio. MedlinePlus añade señales de alarma que requieren consulta médica inmediata, como dolor de pecho, falta de aire persistente, mareos o dolor intenso durante el ejercicio.