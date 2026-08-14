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5 electrodomésticos que conviene desenchufar después de usar

Especialistas en seguridad doméstica advierten sobre prácticas frecuentes con pequeños aparatos que conviene revisar

Ilustración de una encimera de cocina con tostadora, cafetera, taza de café, croissant, flores, mantequilla, miel y un cuadro de limonero.
Desenchufar pequeños electrodomésticos reduce consumo residual y riesgos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un gesto cotidiano como dejar enchufado un aparato sobre la mesada puede sumar consumo eléctrico y elevar el riesgo de fallas: cinco electrodomésticos de cocina conviene desconectarlos después de cada uso, de acuerdo con una nota de Southern Living respaldada por recomendaciones de organismos de seguridad eléctrica y prevención de incendios.

La Administración de Incendios de Estados Unidos (USFA, por sus siglas en inglés) recomienda desenchufar los pequeños electrodomésticos cuando no se utilizan y conectar solo un aparato que produzca calor por toma de pared, según su guía pública sobre seguridad eléctrica en el hogar.

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Infografía de cinco electrodomésticos de cocina (cafetera, licuadora, pava eléctrica, freidora de aire, tostadora) y una mano que desconecta un enchufe.
Los aparatos que generan calor requieren más cuidado cuando quedan conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) advierte que los equipos con elementos de calentamiento presentan un riesgo mayor si ocurre una activación accidental, una falla interna o un problema eléctrico. A partir de ese criterio, Southern Living identificó cinco equipos de uso frecuente que merecen atención especial.

1. Cafetera

Cocina con gabinete bajo, encimera de madera y cafetera negra. Dos estantes de madera con tazas, platos y plantas. Maceta grande con planta y lámparas.
Las cafeteras pueden seguir demandando energía por pantallas, placas calientes y calentadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cafetera figura entre los aparatos que más a menudo quedan conectados durante horas pese a que ya terminaron su tarea. Southern Living señaló que muchos modelos actuales incorporan pantallas digitales, placas calientes o calentadores internos de agua que continúan demandando electricidad aun cuando no preparan café.

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El punto central no pasa solo por la factura de luz. La USFA indica que los aparatos pequeños deben desenchufarse cuando no están en uso. Si un componente calefactor falla o el equipo sufre una activación no prevista, el riesgo eléctrico aumenta. Southern Living recogió la advertencia del electricista Chris Haas sobre posibles fallas internas en cafeteras, una razón que refuerza la recomendación de desconectarlas después de preparar la bebida.

2. Licuadoras y procesadoras

Una persona cocinando pan de arroz en licuadora - VisualesIA
Licuadoras y procesadoras suman riesgo por cuchillas y encendidos involuntarios durante la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las licuadoras y las procesadoras de alimentos no trabajan con calor, pero sí concentran otro factor de riesgo: las cuchillas de alta velocidad. Southern Living incluyó a ambos equipos en la lista por la posibilidad de una activación accidental a causa de controles sensibles al tacto, interruptores mecánicos o contactos involuntarios de niños, mascotas u objetos apoyados cerca del panel.

Esa prevención coincide con criterios generales de seguridad doméstica. La Comisión para la Seguridad de los Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) y la NFPA recomiendan cortar la alimentación eléctrica de los electrodomésticos de mesada cuando no están en uso, una práctica que reduce el riesgo de incendio y evita accidentes durante la limpieza o la manipulación de piezas filosas. Desenchufar estos equipos antes de lavar el vaso o mover las cuchillas elimina la posibilidad de que el motor se active.

3. Pava eléctrica

La sorprendente cantidad de nanoplásticos que una pava de polipropileno puede liberar en cada uso
La pava eléctrica concentra una alta demanda de corriente por su calentamiento rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pava eléctrica también aparece entre los electrodomésticos que conviene desconectar apenas termina su uso. Según explicó Haas a Southern Living, estos equipos emplean resistencias de calentamiento rápido y demandan una entrada intensa de corriente para llevar el agua a ebullición en pocos minutos.

Ese perfil técnico explica por qué los organismos de prevención piden especial cuidado con los equipos que producen calor. La USFA aconseja usar un solo aparato térmico por tomacorriente y evitar que permanezca conectado sin necesidad. Si una pava vacía se enciende por error, una falla en el corte térmico puede derivar en humo, daño del aparato o incendio eléctrico.

4. Freidora de aire

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La freidora de aire trabaja con resistencias de alta potencia y ventiladores internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La freidora de aire se consolidó como uno de los electrodomésticos más difundidos de los últimos años, aunque su popularidad no modifica su exigencia eléctrica. Southern Living indicó que estos equipos operan con resistencias de alta potencia y ventiladores internos que concentran una carga importante en poco tiempo.

La NFPA remarca que los aparatos que generan calor suponen un riesgo mayor si padecen desperfectos o si quedan cerca de materiales combustibles. La USFA añade que los electrodomésticos de este tipo deben ir directo al tomacorriente de pared y no a extensiones.

Desconectar la freidora de aire después de que se enfría reduce la posibilidad de una activación accidental y limita la exposición de sus circuitos a sobretensiones. También evita que sensores y partes del sistema electrónico permanezcan energizados.

5. Tostadora

electrodomésticos - tostadora - tecnología - 4 de enero
La tostadora combina calor directo con migas que pueden actuar como material combustible. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tostadora cierra la lista por una razón conocida en cualquier cocina: combina calor directo y restos de alimento. Southern Living advirtió que las resistencias expuestas, las migas acumuladas y una eventual falla en interruptores o relés internos pueden convertirla en uno de los equipos de mayor cuidado dentro del hogar.

La preocupación no resulta menor para las entidades de prevención. La NFPA insiste en que los aparatos que generan calor no deben quedar conectados sin supervisión, y la USFA recuerda que los pequeños electrodomésticos deben desenchufarse cuando no se usan.

Las migas y residuos atrapados dentro de una tostadora pueden actuar como material combustible si aparece una falla eléctrica o un encendido inesperado. Ese criterio también alcanza a otros aparatos de funcionamiento parecido.

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