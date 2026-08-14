Cuáles son los beneficios y riesgos de consumir jugo de limón, según la ciencia

El jugo de limón aporta vitamina C, potasio, antioxidantes y ácido cítrico dentro de una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El jugo de limón suele aparecer en hábitos cotidianos simples, desde un vaso de agua hasta un aderezo casero. Su presencia frecuente en la cocina ayudó a instalar la idea de que se trata de un ingrediente con valor nutricional, aunque no siempre queda claro qué aporta en términos concretos ni hasta dónde llegan sus beneficios dentro de una alimentación equilibrada.

En los últimos años, muchas recomendaciones vinculadas al bienestar pusieron el foco en pequeños cambios sostenibles, como sumar sabor a las comidas sin aumentar el sodio o facilitar una mejor hidratación.

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Cleveland Clinic señaló que el jugo de limón funciona como complemento de una rutina alimentaria balanceada y no como una solución aislada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, el limón empezó a ocupar un lugar destacado por su contenido de vitamina C, antioxidantes y ácido cítrico, además de su versatilidad para incorporarse a preparaciones habituales.

Según publicó Cleveland Clinic, la dietista registrada Amber Sommer explicó que su valor está asociado a esos nutrientes y a su uso como complemento de una rutina alimentaria balanceada, no como una solución aislada.

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El dato central es que el jugo de limón puede integrarse como un recurso útil dentro de la alimentación diaria, con aportes específicos y limitados. Sommer remarcó que no previene enfermedades por sí solo ni reemplaza otros hábitos saludables, aunque sí puede contribuir a funciones del organismo y volver más atractivos alimentos que forman parte de un patrón nutricional más amplio.

La vitamina C del jugo de limón contribuye al sistema inmunitario, protege las células y mejora la absorción del hierro de origen vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué nutrientes aporta

El jugo de limón es bajo en calorías y contiene vitamina C, potasio, antioxidantes y ácido cítrico. La vitamina C cumple funciones en el organismo, entre ellas el apoyo al sistema inmunitario, la protección de las células frente al daño y la mejora en la absorción del hierro de origen vegetal.

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Sommer indicó que el jugo de limón “tiene algunos nutrientes beneficiosos”, aunque representa solo “una pequeña parte del panorama completo”. Esa aclaración ordena el lugar que ocupa este alimento: su mayor utilidad aparece cuando se usa para dar sabor a verduras, granos enteros y proteínas magras, que también aportan beneficios propios.

La especialista también precisó que una cucharada de jugo de limón contiene alrededor de 6 miligramos de vitamina C. Como se trata de una vitamina hidrosoluble, el cuerpo no almacena grandes cantidades.

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El jugo de limón puede potenciar comidas con verduras, granos enteros y proteínas magras sin sumar muchas calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, explicó que obtenerla de manera regular a través de alimentos como los cítricos puede ayudar a sostener un consumo adecuado dentro de la dieta.

En qué funciones del organismo puede colaborar

Uno de los puntos más mencionados es la presencia de antioxidantes. Estas sustancias ayudan a proteger las células frente a los radicales libres, moléculas inestables que pueden generar daño celular. Una acumulación excesiva de esos compuestos puede asociarse con inflamación y deterioro celular con el paso del tiempo.

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La vitamina C también aparece vinculada al sistema inmunitario. También aclaró que agregar jugo de limón no evita por sí mismo una enfermedad, pero sí puede colaborar con la ingesta diaria de un nutriente necesario para las defensas naturales del cuerpo.

El ácido cítrico del jugo de limón puede aumentar el citrato en la orina y dificultar la formación de ciertos cálculos renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

También afirmó que el jugo de limón puede contribuir a esa ingesta, sobre todo cuando forma parte de comidas con abundantes frutas y verduras.

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Otro aspecto es la absorción del hierro no hemo, que es el hierro presente en alimentos de origen vegetal. Sommer explicó que la vitamina C favorece la absorción de ese tipo de hierro, que el organismo incorpora con más dificultad que el hierro de alimentos animales. Por eso, el jugo de limón puede acompañar preparaciones con porotos, lentejas o espinaca para mejorar ese proceso.

La especialista también mencionó un posible aporte en la prevención de ciertos cálculos renales. El ácido cítrico puede aumentar los niveles de citrato en la orina, y ese compuesto dificulta que los cristales de calcio se agrupen.

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El jugo de limón puede realzar el sabor y facilitar la hidratación, pero su acidez puede irritar la boca, el estómago y el esmalte dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista remarcó que ese efecto podría representar un apoyo para personas con predisposición a determinados tipos de piedras, aunque quienes tienen antecedentes de cálculos deben consultar con un profesional de salud para definir la mejor estrategia preventiva.

Cómo incorporarlo y qué precauciones tener

Una de las formas más simples de usar el jugo de limón es como potenciador del sabor. Su perfil ácido permite realzar comidas sin sumar sodio extra, algo relevante en planes de alimentación que buscan moderar el consumo de sal.

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Ella sostuvo que ingredientes como el jugo de limón, junto con hierbas y especias, pueden ayudar a preparar platos sabrosos sin depender tanto de la sal.

El ácido cítrico del jugo de limón puede aumentar el citrato en la orina y dificultar la formación de ciertos cálculos renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede cumplir un papel práctico en la hidratación. La especialista indicó que el agua sigue siendo una opción adecuada, pero reconoció que algunas personas toman más líquidos cuando el agua tiene un sabor leve. En ese sentido, agregar limón puede volverla más agradable sin incorporar azúcar ni muchas calorías.

Al mismo tiempo, advirtió sobre varios cuidados. Por su acidez, tomarlo solo puede irritar la boca, la garganta o el estómago, además de favorecer el desgaste del esmalte dental con la exposición frecuente.

La recomendación es diluirlo en agua o usarlo como ingrediente dentro de las comidas. También señaló que puede desencadenar acidez o reflujo en algunas personas, en especial si ya presentan gastritis o sensibilidad a alimentos ácidos.

El jugo de limón puede realzar el sabor y facilitar la hidratación, pero su acidez puede irritar la boca, el estómago y el esmalte dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista sumó otra advertencia: no todas las bebidas con sabor a limón tienen el mismo perfil nutricional. Limonadas industrializadas, bebidas embotelladas o productos endulzados pueden incluir azúcar agregada y más calorías.

Sommer desaconsejó atribuir a esos productos beneficios que corresponden al jugo de limón en su forma simple. La misma precaución aparece frente al uso tópico: desaconsejó aplicarlo sobre la piel por el riesgo de irritación, ardor o cambios desparejos en la pigmentación.