Crimen y Justicia
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Apuñalaron a un hombre en Santa Fe en medio de un intento de robo

La víctima fue sorprendida en pasaje Hermanos Figueroa del barrio Loyola y sufrió heridas en el cuello y tórax. El hombre fue derivado al Hospital Cullen, donde permanece estable. La Policía investiga cómo ocurrió el hecho y busca a los responsables

Un hombre resultó herido en un robo en Santa Fe
Un hombre resultó herido en un robo en Santa Fe
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Un hombre de 43 años fue víctima de un violento asalto en el barrio Loyola Sur, en la ciudad de Santa Fe, que terminó con graves heridas de arma blanca.

El episodio se desarrolló a plena luz del día, cerca de las 18.20, en pasaje Hermanos Figueroa, a escasos metros del domicilio del damnificado.

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Testigos indicaron que la víctima fue sorprendida en la vía pública por un hombre, quien lo atacó con un elemento cortante en el cuello y el tórax. El Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) acudió al lugar y brindó las primeras atenciones médicas al herido.

El hombre, cuya identidad no fue difundida oficialmente, presentaba una herida de arma blanca en el cuello y dos lesiones similares en el tórax. Los profesionales del SIES lo trasladaron de urgencia al Hospital Iturraspe, donde fue evaluado por el equipo médico. Tras constatar la gravedad de las lesiones, dispusieron su derivación al Hospital Cullen, centro de mayor complejidad en la región, para una atención más especializada.

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Al ingresar al centro de salud, los médicos diagnosticaron un hemoneumotórax producto de las heridas recibidas. Frente a esto, el paciente fue estabilizado hemodinámicamente y, según el parte oficial del nosocomio, fue derivado a una sala de internación para permanecer bajo estricta observación. Las autoridades sanitarias destacaron que el hombre se encuentra, por el momento, fuera de peligro inmediato, aunque la evolución dependerá de su respuesta al tratamiento y de la evolución de las lesiones.

De acuerdo con lo informado por el portal Aire, el hecho fue caratulado como herida de arma blanca en ocasión de robo, según informaron fuentes de la Unidad Regional Uno de la Policía de Santa Fe. Los agentes del área se presentaron en la escena minutos después del ataque, recolectaron testimonios y realizaron un relevamiento en la zona para reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

La víctima se encuentra internada fuera de peligro en el Hospital Cullen
La víctima se encuentra internada fuera de peligro en el Hospital Cullen

Brutal robo a una embarazada

Una mujer embarazada de ocho meses fue víctima de un brutal asalto en el local de ropa Franco Sport, ubicado en Elizalde 8600, partido de Esteban Echeverría. Días después, la Policía bonaerense detuvo a uno de los sospechosos e identificó a otra integrante de la banda. El resto de los involucrados continúan prófugos.

El episodio ocurrió el miércoles 5 de agosto, pasadas las 18:30, cuando cuatro hombres, uno de ellos armado, ingresaron al comercio y redujeron a Gabriela Justiniano, propietaria del local, y a María Pasini, empleada y nuera de la dueña, mientras simulaban ser clientes.

Los delincuentes irrumpieron en el comercio, golpearon y arrastraron a la propietaria por el suelo, mientras amenazaban a Pasini y la llevaban hacia la parte trasera del local. La propietaria intentó resistirse, pero fue arrojada al piso y agredida otra vez cuando quiso evitar la fuga de los delincuentes, quienes finalmente se llevaron dinero en efectivo y mercadería antes de huir.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local, que grabaron el ensañamiento del asalto.

Según fuentes policiales, los delincuentes escaparon en un Peugeot Partner bordó, que fue utilizado como vehículo de apoyo y conducido por una mujer.

En la madrugada de este miércoles, personal policial realizó allanamientos en los domicilios vinculados con los sospechosos y logró la detención de G.A.R., de 31 años, con domicilio en Lomas de Zamora y antecedentes por amenazas. Los trabajos de campo del Grupo Táctico Operativo permitieron identificar a uno de los presuntos autores del hecho.

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