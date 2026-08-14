Condenaron a un hombre que intentó ahorcar con un cinturón a su pareja en Santiago del Estero

El Centro Judicial Banda en Santiago del Estero donde un hombre fue condenado por violencia de género

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El Ministerio Público Fiscal de la circunscripción de La Banda, provincia de Santiago del Estero, logró un acuerdo de juicio abreviado en un caso de violencia de género que culminó con la condena efectiva de un hombre por haber agredido y amenazado a su pareja. La resolución, que pone fin a un proceso judicial iniciado tras un grave episodio ocurrido a comienzos del año pasado, fue homologada por el Tribunal Unipersonal de Juicio Oral, presidido por el Dr. Luis Domínguez.

La causa estuvo dirigida por el fiscal coordinador Dr. Ignacio Agustín Guzmán y el fiscal Dr. Álvaro Javier Yagüe, en colaboración con la instructora Dra. Eugenia Pereyra. El acuerdo alcanzado con la defensa del imputado contempló la imposición de una pena de un año y siete meses de prisión efectiva, sumado a la declaración de reincidencia por primera vez, dado que el acusado ya contaba con antecedentes condenatorios.

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El hecho que dio origen al proceso judicial ocurrió el 11 de enero de 2025 en un domicilio particular de la ciudad de La Banda. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos realizada por el Ministerio Público Fiscal, la agresión se produjo durante una discusión entre el imputado y su pareja. En ese contexto, el hombre profirió amenazas simples y luego ejerció violencia física contra la mujer, colocándole un cinturón alrededor del cuello, lo cual le provocó la pérdida de conocimiento.

La víctima, tras recuperar la conciencia, logró buscar refugio junto a su hija en la casa de una vecina. Desde allí, solicitó asistencia policial, lo que permitió la intervención inmediata de la fuerza pública y el posterior inicio de la investigación penal. El rápido auxilio y la contención brindada en ese primer momento fueron decisivos para resguardar la integridad física y emocional de la denunciante y su hija.

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El ataque sufrido por la mujer incluyó, además del intento de asfixia, lesiones físicas constatadas por profesionales médicos. La pericia realizada tras el episodio registró heridas en el mentón y cuello, compatibles con la mecánica denunciada por la víctima. La constatación de estas lesiones resultó central para la posterior imputación y la tipificación de los delitos.

El rápido auxilio y la contención brindada en ese primer momento fueron decisivos para resguardar la integridad física y emocional de la denunciante y su hija

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santiago del Estero, a lo largo de la investigación, el Ministerio Público Fiscal incorporó una serie de pruebas determinantes. Entre ellas se cuentan los informes médicos, testimonios directos, evaluaciones de riesgo, estudios psicológicos y entrevistas realizadas mediante el sistema de Cámara Gesell. Esta última herramienta permitió obtener declaraciones de la víctima y su entorno en un ámbito protegido, garantizando la integridad del testimonio y evitando la revictimización.

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El conjunto de elementos recolectados permitió a la fiscalía sostener tanto la materialidad de los hechos como la responsabilidad penal del acusado. Los informes psicológicos y de riesgo aportaron un contexto sobre la situación de violencia de género, mientras que los testimonios de la víctima y de testigos presenciales reforzaron la reconstrucción de la secuencia delictiva.

La calificación legal comprendió los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género, en concurso real con amenazas simples.

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Las partes, luego de un proceso de intercambio probatorio y negociación, acordaron la imposición de una pena de un año y siete meses de prisión efectiva para el imputado.

De esta manera, el convenio alcanzado fue presentado ante el Tribunal Unipersonal de Juicio Oral, a cargo del Dr. Luis Domínguez, quien procedió a homologar la resolución y dictó la sentencia conforme a lo solicitado por las partes. Con esta decisión, el proceso judicial quedó cerrado y se dispuso el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.

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