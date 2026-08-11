Qué es el powerhouse, la zona que Pilates ejercita como sostén de todo el movimiento corporal

El método Pilates cuestiona la idea de que más repeticiones de abdominales aseguran un resultado visible (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Muchas rutinas para trabajar el abdomen parten de una idea instalada: cuanto mayor sea la cantidad de repeticiones, más cerca estará el resultado visible.

La propuesta de poner el foco en el centro del cuerpo y no solo en los abdominales aparece como una corrección a esa lógica, sobre todo cuando el esfuerzo convive con molestias en la zona lumbar o el cuello y con la sensación de que el entrenamiento no alcanza para modificar lo que se busca.

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Ese cambio de enfoque gana interés dentro de las conversaciones sobre bienestar porque corre la atención de la exigencia localizada y la desplaza hacia una mirada más amplia sobre el cuerpo.

Después de años en los que gran parte del discurso del fitness quedó atado a la idea de “marcar” el abdomen, distintas prácticas volvieron a poner en circulación conceptos como core, estabilidad y control postural.

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Olga Castañeda explica que el trabajo abdominal no se limita al abdomen visible, sino que incluye una estructura corporal más amplia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, según publicó Sport Life, el método Pilates recupera el concepto de powerhouse para describir una zona central desde la que se organiza el movimiento.

La nota firmada por Olga Castañeda, diplomada en Nutrición y Dietética, ubica allí un punto de partida para revisar una creencia extendida: que el trabajo abdominal se resuelve con series repetidas de ejercicios localizados.

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Del abdomen aislado al centro corporal

De acuerdo con Castañeda, el término powerhouse puede traducirse como la casa del poder o la central eléctrica del cuerpo. La referencia remite a Joseph Pilates, creador del método, y funciona como una forma de nombrar al centro desde el que nace y se sostiene el movimiento.

El centro corporal reúne músculos abdominales, lumbares, glúteos y suelo pélvico, con una función de sostén y estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de esa idea radica en que amplía una mirada muy extendida sobre el entrenamiento abdominal. La especialista sostiene que una de las confusiones más frecuentes consiste en reducir ese trabajo al abdomen visible, cuando en realidad la zona involucra una estructura más amplia.

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La profesional describe ese centro como un cinturón formado por músculos abdominales, lumbares, glúteos y suelo pélvico. El artículo indica que ese conjunto rodea la región del ombligo y cumple una función de sostén corporal.

En esa misma línea, la autora vincula la activación del centro con el músculo transverso del abdomen, una capa muscular profunda que actúa como una faja natural.

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El músculo transverso del abdomen actúa en Pilates como una faja natural dentro del trabajo del core (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explica, la lógica del método parte de que los movimientos no se piensan como acciones sueltas de una parte del cuerpo, sino como respuestas que arrancan en esa zona media y se extienden hacia el resto. El punto central de la explicación no es estético, sino funcional: el centro aparece como una base de estabilidad.

Qué lugar ocupan los hábitos en esa mirada

La nota de la especialista también discute otra asociación frecuente: que el aspecto del abdomen depende de forma directa del volumen de ejercicio localizado.

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La profesional advierte que una musculatura trabajada puede no hacerse visible si existe grasa subcutánea por encima, lo que impide equiparar de manera automática esfuerzo, definición física y resultado a la vista.

La definición del abdomen no depende solo del ejercicio localizado, porque la grasa subcutánea puede impedir que la musculatura se vea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa observación lleva la discusión hacia otro plano. De acuerdo con el artículo, alimentación, descanso, actividad física, estrés, entorno y relaciones forman parte del marco desde el que se expresa el estado de la zona media.

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La autora presenta esos factores como hábitos de vida que inciden en el cuerpo y que no pueden quedar fuera de la conversación cuando el objetivo es revisar el trabajo abdominal.

La explicación de Castañeda no plantea esa relación como una fórmula universal ni como una promesa de cambio inmediato. Lo que propone es un desplazamiento de criterio: antes de insistir con más repeticiones, conviene ordenar qué lugar ocupan los hábitos cotidianos dentro de la búsqueda física o corporal.

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La alimentación, el descanso, la actividad física, el estrés, el entorno y las relaciones inciden en el estado de la zona media (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto le da sentido editorial a la pieza porque conecta con una preocupación extendida en el universo del bienestar: la distancia entre el esfuerzo invertido y los resultados esperados. En lugar de reforzar la lógica del entrenamiento como castigo o acumulación, el artículo organiza una explicación sobre por qué esa relación puede ser más compleja.

La respiración como parte del trabajo central

El texto de la autora suma otro elemento a esa secuencia al describir el papel de la respiración dentro del trabajo del powerhouse. La especialista señala que la respiración en Pilates debe ser lenta, continua y equilibrada. La indicación aparece ligada al movimiento, no como un detalle accesorio.

Castañeda señala en su artículo que preparar una acción con la inhalación y acompañar el esfuerzo con la exhalación forma parte del método. Esa pauta ubica la respiración dentro del control corporal y no únicamente dentro de una técnica de relajación.

La respiración lenta, continua y equilibrada forma parte del método Pilates y coordina fuerza, control corporal y trabajo del centro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta consiste en asociar esfuerzo, sostén y atención sobre el centro del cuerpo. La nota también menciona que esa región ocupa un lugar relevante en otras disciplinas corporales, como el yoga, la medicina tradicional china y la osteopatía.

En el artículo, esas referencias funcionan como antecedentes de una idea compartida sobre la centralidad de la zona media. Aun así, el desarrollo principal queda anclado en Pilates y en la noción de que el movimiento se organiza desde una base corporal más amplia que el abdomen visible.

El recorrido que plantea la autora cierra sobre esa corrección de enfoque. Según indicó la especialista, el trabajo del centro no se limita a repetir abdominales, sino que exige atender la coordinación entre fuerza, respiración y hábitos. Esa es la clave que la nota instala como punto de partida para repensar una práctica muy difundida.