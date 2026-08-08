Salud
Agregar Infobae enGoogle

Ensalada o sándwich: qué factores determinan cuál es más saludable

La respuesta no está en el nombre del plato sino en sus ingredientes, el tamaño de la porción y la densidad energética, según artículos y estudios recientes

Dos platos sobre una mesa de madera, uno con ensalada verde, tomates, pepino, aceitunas y queso, y otro con un sándwich de pavo, tocino y aguacate.
La ensalada y el sándwich no son más saludables por su nombre, sino por sus ingredientes, el tamaño de la porción y la densidad energética (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Entre la ensalada y el sándwich no hay un ganador automático. La calidad nutricional de ambas opciones depende de los ingredientes, el tamaño de la porción y la densidad energética del plato, según coinciden un artículo de Verywell Health y estudios publicados en las revistas Nutritional Sciences y Nutrients.

La idea de que una ensalada siempre resulta más saludable que un sándwich ocupa un lugar frecuente en las decisiones cotidianas de almuerzo. Ese criterio, de acuerdo con Verywell Health, suele pasar por alto factores como el tipo de aderezo, la presencia de proteína, el nivel de sodio o la cantidad de fibra.

PUBLICIDAD

La evidencia académica revisada por Nutritional Sciences y Nutrients refuerza esa mirada. Los trabajos señalan que los platos mixtos deben evaluarse por su composición completa y no por la etiqueta general con la que suelen presentarse en menús, supermercados o cadenas de comida rápida.

Qué define si una ensalada es una buena opción

Una ensalada puede ofrecer verduras, grasas saludables, fibra y proteínas magras, pero también puede transformarse en una comida de alto aporte calórico si suma ingredientes con mucha densidad energética. Verywell Health explicó que uno de los factores más habituales es el exceso de aderezo, sobre todo en versiones cremosas como ranch o blue cheese, que pueden aportar grasa, azúcar y calorías en cantidades elevadas.

PUBLICIDAD

La misma publicación detalló que también influyen otros agregados como croutons, trozos de panceta, quesos en exceso, frutas secas azucaradas o grandes porciones de frutos secos. Varios de esos alimentos pueden formar parte de una dieta equilibrada, aunque pierden su ventaja cuando desplazan a los vegetales o elevan demasiado la carga calórica del plato.

Cuenco con ensalada de papas, rodajas de palta, mitades de huevo cocido, aros de cebolla morada, perejil picado, pimienta y cuchara de madera.
La falta de proteína en una ensalada puede reducir la saciedad, por lo que opciones como pollo, tofu, salmón, atún, huevo duro y quesos bajos en grasa mejoran el plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto señalado por Verywell Health es la ausencia de proteína. Una ensalada basada apenas en hojas y algunos vegetales puede no aportar suficiente saciedad para sostener la energía durante la jornada. Las opciones que el medio menciona para completar ese perfil incluyen pollo, tofu, salmón, atún, huevo duro y quesos bajos en grasa.

El papel de la saciedad y la densidad energética

El estudio publicado en Nutritional Sciences analizó el efecto de una ensalada servida como primer plato antes de una comida principal con pasta. La investigación se realizó con 42 mujeres de una comunidad universitaria de Pensilvania, en Estados Unidos, bajo un diseño aleatorizado y cruzado que se extendió durante siete semanas.

Los resultados mostraron que las ensaladas de baja densidad energética redujeron la ingesta total del almuerzo. Frente a la condición sin ensalada, el consumo de energía cayó 7% con una porción pequeña y 12% con una porción grande. En cambio, las ensaladas de alta densidad energética elevaron la ingesta 8% en la porción pequeña y 17% en la grande.

Ese trabajo de Nutritional Sciences concluyó que una entrada abundante y de baja densidad energética puede aumentar la saciedad y ayudar al control del consumo total de calorías. La diferencia, según el estudio, no depende solo del volumen del plato, sino del equilibrio entre tamaño de porción e ingredientes que concentran más o menos energía.

Cuándo un sándwich pierde valor nutricional

El sándwich también admite combinaciones muy distintas. Verywell Health señaló que los problemas más frecuentes aparecen cuando se usa pan refinado con poca fibra, no se agregan vegetales y predominan carnes procesadas como jamón industrial, mortadela o embutidos con alto contenido de sodio.

Primer plano de un hombre sosteniendo un sándwich grande con carne, tomate, pepino, lechuga y queso cerca de su boca.
El sándwich pierde calidad nutricional cuando se prepara con pan refinado, pocas verduras, carnes procesadas y productos con alto contenido de sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se suman las porciones sobredimensionadas y la presencia de salsas o productos con azúcares añadidos. El artículo mencionó que panes industriales, ketchup, aderezos y algunas pastas untables pueden incorporar azúcar aunque no siempre se perciba con facilidad en el sabor final.

La composición del sándwich, igual que la de la ensalada, obliga a mirar el conjunto. El estudio de Nutrients, centrado en un calculador de densidad nutricional para platos mixtos, incluyó 1.570 preparaciones de la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entre ellas hubo sándwiches, hamburguesas, pizzas, platos con carne, cereales, legumbres y vegetales.

Cómo mejorar cada alternativa

Para una ensalada más equilibrada, Verywell Health propuso reemplazar croutons por porotos, lentejas o quinoa; sumar verduras de colores variados; elegir hojas verdes más oscuras como espinaca, kale o lechuga romana; y usar aderezos más simples, como aceite de oliva con vinagre balsámico o vinagretas.

El medio también recomendó incorporar grasas saludables en porciones moderadas, como medio palta o una cucharada de semillas o frutos secos, y completar el plato con proteína magra. Esa combinación apunta a mejorar la saciedad sin elevar de forma excesiva el aporte calórico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio de Nutrients concluyó que los platos mixtos con vegetales, legumbres y semillas logran mayor densidad nutricional que las preparaciones con base cárnica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el sándwich, las sugerencias de Verywell Health parten de un pan integral o 100% de trigo entero, una fuente de proteína magra como pollo, pavo, atún, tofu o huevo, y una buena cantidad de vegetales. En lugar de quesos grasos o mayonesa tradicional, el artículo sugiere opciones como hummus, mostaza, yogur griego untado o palta pisada.

La mirada más amplia sobre los platos mixtos

La investigación de Nutrients buscó medir la densidad nutricional de comidas complejas por porción. Para eso desarrolló un modelo con nutrientes a promover —como proteína, fibra, calcio, hierro, potasio y vitamina D—, ingredientes valiosos —frutas, verduras, granos enteros, legumbres, nueces y semillas— y componentes a limitar, entre ellos sodio, azúcar y grasas saturadas.

Según ese trabajo, los puntajes más altos aparecieron en preparaciones con vegetales, legumbres y semillas, mientras que los más bajos se registraron en platos con base cárnica. El estudio añadió que el sistema fue sensible a mejoras en recetas, lo que abre la puerta a reformulaciones tanto en productos industriales como en ofertas gastronómicas.

La coincidencia central entre Verywell Health, Nutritional Sciences y Nutrients es que ni la ensalada ni el sándwich garantizan por sí mismos una comida saludable. La decisión final depende del balance entre vegetales, proteínas, fibra, grasas, sodio, azúcar, tamaño de la porción y acompañamientos, un punto que también alcanza a la bebida y a la guarnición elegida para completar el almuerzo.

Temas Relacionados

EnsaladaSándwichAlimentación saludableNutriciónNutrientsNutritional SciencesVerywell HealthNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entrenar una vez por semana: qué dice la ciencia sobre perder grasa abdominal

Un estudio con adultos con sobrepeso analizó el impacto de completar 75 minutos de alta intensidad en una sola sesión semanal, en comparación con repartir ese tiempo en tres entrenamientos

Entrenar una vez por semana: qué dice la ciencia sobre perder grasa abdominal

Tras un mieloma múltiple y quedar paralizada del pecho a los pies, volvió al kayak, el esquí y el ciclismo adaptado

Después de un diagnóstico inesperado durante unas vacaciones en Hawái, la recuperación de Jana Ward avanzó entre hospitales, terapia física intensiva y una red de apoyo familiar y médico

Tras un mieloma múltiple y quedar paralizada del pecho a los pies, volvió al kayak, el esquí y el ciclismo adaptado

Cómo saber si tu cerebro envejece bien o demasiado rápido

El descanso, la alimentación, la actividad física y los vínculos sociales pueden influir en la salud mental más de lo que indica la edad cronológica

Cómo saber si tu cerebro envejece bien o demasiado rápido

Qué le pasa al cuerpo cuando se comen demasiados frutos secos

Aunque aportan grasas saludables, fibra y proteínas, los expertos advierten que el exceso puede traer aumento de peso, molestias digestivas y riesgos puntuales con las nueces de Brasil

Qué le pasa al cuerpo cuando se comen demasiados frutos secos

Los hábitos de la mañana que pueden mejorar la concentración y la memoria

Exponerse a la luz natural, hidratarse al despertar, moverse unos minutos y arrancar con un desayuno adecuado aparecen entre las rutinas asociadas a un mejor rendimiento mental durante el día

Los hábitos de la mañana que pueden mejorar la concentración y la memoria

DEPORTES

Boca Juniors empata contra Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura

Boca Juniors empata contra Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura

La infracción sobre Ángel Correa que reclamó River Plate en la derrota contra Tigre: por qué debió ser penal

El crudo análisis de Otamendi tras una nueva derrota de River: “Tenemos que asumir que estamos en un momento crítico”

El error de Aníbal Moreno en el gol de Tigre que generó una nueva derrota de River Plate en el Torneo Clausura

Se viralizó la frase de Lionel Messi sobre los valores que recibió de sus padres: “Soy como soy por lo que aprendí de chico”

TELESHOW

El cambio que hizo la China Suárez en sus redes sociales y shockeó a sus seguidores

El cambio que hizo la China Suárez en sus redes sociales y shockeó a sus seguidores

Se viralizó la frase de Lionel Messi sobre los valores que recibió de sus padres: “Soy como soy por lo que aprendí de chico”

En medio del escándalo por la ruptura de La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta se presentó en vivo: la reacción del público

El álbum parisino de Tini Stoessel: jet privado, el Louvre y un vestido blanco que encendió rumores de despedida de soltera

Stephanie Demner reveló la fuerte discusión que tuvo con su suegra: “Son nuestras reglas”

INFOBAE AMÉRICA

Creadores de contenido quedan bajo la lupa en Honduras ante nuevas medidas contra el lavado de activos

Creadores de contenido quedan bajo la lupa en Honduras ante nuevas medidas contra el lavado de activos

La Secretaría de Seguridad Alimentaria advierte que 3,2 millones de guatemaltecos podrían caer en crisis alimentaria en 2026

El Salvador recibe de la ONU equipo para detectar documentos fraudulentos en controles fronterizos

Sicarios irrumpieron en un hospital de Costa Rica y asesinaron a un paciente internado

Ucrania rindió homenaje al “recolector de almas”, que murió recuperando cadáveres de la guerra