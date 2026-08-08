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La enfermedad que se esconde detrás de la “andropausia”: cómo detectar el déficit real de testosterona

El hipogonadismo masculino se subdiagnostica porque sus síntomas se confunden con el envejecimiento, la obesidad y la diabetes. Una guía clínica establece los criterios exactos para identificarlo y tratarlo

Un médico y un paciente sentados frente a un escritorio con tubos de ensayo, una tableta mostrando gráficos y una carpeta con el logo EAU. Hay una ventana y estanterías con libros.
El diagnóstico de hipogonadismo masculino exige comprobar síntomas en la vida cotidiana y confirmar niveles bajos de testosterona con análisis de laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La fatiga persistente, la pérdida de libido y la merma muscular son síntomas que muchos hombres atribuyen al paso del tiempo. En algunos casos, tienen una causa concreta y tratable: el hipogonadismo masculino, una condición hormonal que comparte señales con el envejecimiento normal, pero que exige un diagnóstico específico para ser identificada.

La guía clínica de la European Association of Urology (EAU), actualizada en 2025, establece criterios precisos para diferenciarlo de la llamada andropausia y detalla sus consecuencias sobre la salud metabólica, sexual y ósea de los pacientes.

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El rótulo popular de “menopausia masculina” agrupa bajo una misma etiqueta situaciones clínicas muy distintas: desde el descenso gradual y esperable de testosterona propio de la edad hasta un déficit hormonal patológico que requiere evaluación y, en algunos casos, tratamiento específico. Esa equiparación, según detalla la guía de la EAU, es uno de los principales obstáculos para que los pacientes reciban atención adecuada a tiempo.

Qué distingue al hipogonadismo de la andropausia

Una mano con guante azul sujeta un tubo de ensayo con sangre, tapa roja y una etiqueta que indica "Testosterone Analysis - Patient 2023-10-27". Fondo de laboratorio.
Los síntomas como fatiga, baja libido o cambios en la composición corporal pueden deberse a múltiples causas, por lo que no bastan para indicar un déficit hormonal sin estudios clínicos específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EAU define el hipogonadismo de inicio tardío como un síndrome clínico que exige dos condiciones simultáneas: síntomas persistentes compatibles con el cuadro y evidencia bioquímica de deficiencia de testosterona. El simple descenso hormonal asociado a la edad no constituye, por sí solo, una enfermedad ni una indicación de tratamiento.

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Los síntomas del cuadro —pérdida de deseo sexual, alteraciones en la función eréctil, fatiga, reducción de masa muscular, aumento de grasa corporal, cambios en el estado de ánimo y descenso de la densidad ósea— también aparecen en trastornos metabólicos, enfermedades cardiovasculares y cuadros generales de mala salud. Esa superposición explica por qué el diagnóstico se demora o directamente no se realiza.

Una revisión publicada en Andrology señala que la obesidad es uno de los factores modificables más fuertes para el desarrollo del cuadro, y que la coexistencia de diabetes puede profundizar la supresión del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal (el circuito hormonal que regula la producción de testosterona).

Un científico con bata blanca y guantes azules manipula tubos de ensayo con sangre; una pizarra muestra gráficos de testosterona y SHBG, y equipo de laboratorio.
La obesidad, la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico elevan el riesgo de hipogonadismo masculino y justifican el tamizaje activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos: los hombres con mayor riesgo de hipogonadismo son, con frecuencia, los mismos que ya cargan con otras condiciones crónicas que opacan los síntomas. La Fifth International Consultation on Sexual Medicine (ICSM 2024) refuerza esa lectura y recomienda el tamizaje activo en hombres con resistencia a la insulina, obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.

Cuántos hombres lo padecen y por qué la cifra importa

La guía de la EAU pone cifras al problema. En hombres de entre 40 y 79 años, la incidencia del hipogonadismo sintomático varía entre 2,1% y 5,7%. Ese rango se ubica por debajo de las prevalencias que suelen manejarse cuando se habla de andropausia sin criterio diagnóstico, pero no es menor: implica que entre 2 y 5 de cada 100 hombres de mediana edad tiene un cuadro tratable que no fue identificado.

Cómo se diagnostica correctamente

El diagnóstico no puede sostenerse sobre síntomas solos ni sobre un único análisis de sangre. Para confirmar el cuadro, se requieren niveles bajos de testosterona total medidos por la mañana, en ayunas, en dos o más ocasiones separadas. La exigencia de dos mediciones apunta a evitar falsos positivos: un solo resultado bajo puede deberse a variaciones circadianas, enfermedad intercurrente o error de técnica.

Hombre y mujer sentados frente a un escritorio con tableta, documentos y bolígrafo; al fondo, una ventana con vegetación y una planta.
La EAU define el hipogonadismo de inicio tardío por la presencia simultánea de síntomas persistentes y deficiencia bioquímica de testosterona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EAU, la International Society for Sexual Medicine (ISSM) y la ICSM 2024 coinciden en establecer el umbral diagnóstico en 12 nmol/L (350 ng/dL) de testosterona total. Por debajo de ese valor, con síntomas compatibles confirmados en dos mediciones, el diagnóstico de hipogonadismo queda establecido.

La guía recomienda realizar la extracción entre las 7 y las 10 de la mañana, con métodos de laboratorio validados y antes de considerar cualquier intervención terapéutica. Una extracción fuera de ese horario o sin ayuno previo puede subestimar el valor real en más de un 30%.

En hombres con condiciones metabólicas, la EAU sugiere también considerar los niveles de SHBG (globulina fijadora de hormonas sexuales) y la testosterona libre calculada, ya que la testosterona total puede no reflejar con precisión la fracción biológicamente activa.

Ilustración en acuarela de un hombre en consultorio con resultados médicos y botella de agua. Se ven diplomas, plantas, una tablet y una ventana.
La guía de la EAU indica que el tratamiento del hipogonadismo asociado a obesidad debe comenzar con dieta y ejercicio, y reservar la terapia de reemplazo hormonal para casos confirmados sin respuesta suficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuestionarios de tamizaje disponibles tienen utilidad limitada: su especificidad es baja, lo que significa que generan una proporción considerable de resultados positivos en hombres que no tienen el cuadro. Pueden orientar la sospecha clínica, pero no reemplazar la evaluación bioquímica.

Cuándo y cómo se trata

En los casos donde el hipogonadismo se asocia a obesidad y trastornos metabólicos, la guía de la EAU propone que el primer abordaje no sea hormonal. La dieta hipocalórica y el ejercicio físico regular pueden mejorar los niveles de testosterona y aliviar algunos síntomas funcionales antes de llegar a una discusión sobre terapia de reemplazo.

Ese orden de prioridades —tratar primero las condiciones subyacentes— es uno de los puntos que el documento subraya para evitar el sobretratamiento. La terapia de reemplazo hormonal queda reservada para pacientes con diagnóstico confirmado, síntomas persistentes y sin respuesta suficiente a los cambios de estilo de vida.

Según detalla la ICSM 2024, la decisión debe tomarse en conjunto entre médico y paciente, con una discusión explícita sobre beneficios esperados —principalmente sobre el deseo sexual y la vitalidad— y sobre los posibles efectos adversos, entre ellos la eritrocitosis (aumento excesivo de glóbulos rojos que puede favorecer eventos trombóticos) y la supresión de la producción endógena de testosterona.

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