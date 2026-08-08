Flexibilización del cepo: en lo que va del año las empresas giraron al exterior USD 3.300 millones en dividendos

Sólo en julio, las empresas giraron al exterior cerca de USD 500 millones. (Europa Press)

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La flexibilización del cepo cambiario que impulsó el Gobierno desde 2025 fue modificando gradualmente la relación entre las empresas y el mercado de cambios. Uno de los cambios más relevantes de ese proceso fue la posibilidad, largamente reclamada por las compañías con casa matriz en el exterior, de girar dividendos y utilidades sin las restricciones que regían desde hacía años. El Banco Central confirmó en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) el impacto concreto de esa medida.

Según el documento correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado por la autoridad monetaria, las empresas giraron al exterior dividendos y utilidades por un total de USD 3.300 millones en el acumulado a julio. Se trata de una cifra que, de acuerdo con el propio BCRA, no se registraba desde 2010, y que confirma la tendencia de aceleración que ya se había observado en los meses previos.

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El informe precisó que, del total acumulado a julio, USD 2.800 millones se giraron en los primeros seis meses. El propio BCRA remarcó que esa dinámica se dio “en un contexto de mayor libertad cambiaria para las empresas”.

Un cambio progresivo

Según reconoce el propio Central, las empresas no giraban montos comparables desde hacía seis años. Durante ese período, las restricciones cambiarias impidieron a las compañías con inversión extranjera directa remitir a sus casas matrices las ganancias generadas en el país, lo que había derivado en una acumulación de utilidades retenidas dentro del sistema local.

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Entre enero y el 31 de julio, el Banco Central adquirió USD 13.337 millones en el mercado de cambios, un monto que superó el nivel de referencia previsto para todo 2026. (Reuters)

La reversión de ese esquema comenzó en abril de 2025, cuando el Gobierno habilitó el acceso al mercado único y libre de cambios para el giro de dividendos correspondientes a utilidades generadas a partir de ejercicios iniciados desde el 1° de enero de ese año. Para las ganancias de ejercicios anteriores, que no quedaron liberadas de manera automática, se mantuvieron mecanismos alternativos, como la posibilidad de utilizar bonos Bopreal.

Ese esquema fue el que, con el correr de los meses, permitió que las empresas fueran acomodando sus planes de giro de utilidades. El informe del BCRA da cuenta de una aceleración reciente: en junio, según había informado la autoridad monetaria en el balance cambiario de ese mes, las compañías giraron USD 1.015 millones, la cifra mensual más alta desde 2010, lo que había impulsado buena parte de la demanda de divisas de ese mes. En julio la cifra fue menor, cercana a los USD 500 millones, pero no dejo de ser un monto significativo.

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Compra de reservas y normalización comercial

El giro de dividendos no fue un fenómeno aislado, sino que se dio en simultáneo con otro proceso que el BCRA también destacó en su informe: la compra de divisas en el mercado de cambios y la normalización del pago de importaciones y de deuda externa por parte de las empresas. Según el documento, la entidad adquirió USD 13.337 millones en el mercado de cambios entre el comienzo del año y el 31 de julio, superando el nivel de referencia de USD 10.000 millones que se había fijado para todo 2026.

En ese mismo período, la amortización de los bonos Bopreal avanzó de acuerdo con el cronograma previsto, lo que permitió reducir en torno al 50% la deuda comercial que las empresas importadoras habían acumulado antes de diciembre de 2023. Este proceso, sumado a la liberación del giro de utilidades, formó parte de lo que el Banco Central definió como un contexto de “mayor libertad cambiaria para las empresas”.

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La amortización de los bonos Bopreal, de acuerdo con el cronograma previsto, permitió reducir en torno al 50% la deuda comercial que las empresas importadoras habían acumulado antes de diciembre de 2023. (EFE)

El régimen de flotación entre bandas, vigente desde abril de 2025, también jugó un rol en este proceso. Según la máxima autoridad financiera, ese esquema “permitió a la economía argentina transitar un período de crisis internacional sin disrupciones en el mercado financiero doméstico”, al facilitar el ajuste de los precios relativos sin necesidad de correcciones abruptas en otros instrumentos de política económica.

Un nivel sin precedentes recientes

De acuerdo con la serie que difundió el BCRA, antes de este año el punto más alto de giro de utilidades en la última década se había registrado en 2016, cuando el levantamiento del cepo cambiario de aquellos años permitió una salida significativa de utilidades acumuladas. Desde entonces, y en particular a partir de 2020, los montos girados por este concepto se redujeron a niveles marginales, en línea con el endurecimiento de los controles cambiarios que rigió hasta la actual gestión.

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En ese sentido, el primer semestre de 2026 representa el registro semestral más elevado desde que se reimplementaron restricciones sobre el giro de utilidades, lo que explica por qué el BCRA eligió destacar este dato de manera puntual dentro de su informe trimestral, en el capítulo dedicado a la política monetaria y al fortalecimiento de la posición externa de la entidad.

El Central vinculó este proceso con la estrategia más amplia de acumulación de reservas y reducción de pasivos en moneda extranjera que viene desarrollando desde fines de 2023. Según el informe, la autoridad monetaria “acompañó la reversión de la dolarización de portafolios del sector privado comprando reservas, reduciendo su posición vendida en futuros y contrayendo sus pasivos en moneda extranjera”, en un proceso que calificó como parte de la transición “desde un régimen de alta inflación hacia otro de baja inflación”.

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La menor demanda de dólares para atesoramiento fuera del sistema financiero, otro de los fenómenos relevados en el informe, también contribuyó a sostener este esquema. Según el estudio, los depositantes ahorraron dentro del sistema financiero local un 75% de los dólares comprados en el mercado de cambios para atesoramiento, lo que equivale a unos USD 1.100 millones por mes, un porcentaje que contribuyó a sostener la intermediación en moneda extranjera a través del crédito bancario mientras las empresas aceleraban, en paralelo, el giro de utilidades hacia sus casas matrices en el exterior.