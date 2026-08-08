Los hábitos de la mañana que pueden mejorar la concentración y la memoria

Los hábitos de la mañana influyen en la concentración, la memoria y el rendimiento mental durante el resto del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gestos simples al despertar pueden cambiar la jornada. Los hábitos de la mañana influyen en la concentración, la memoria y el rendimiento mental durante el resto del día, según una revisión de rutinas y recomendaciones. La idea central no pasa por sumar fórmulas rápidas, sino por instalar prácticas estables que ayuden al cerebro a funcionar con más claridad.

La propuesta apunta a una secuencia básica: movimiento, hidratación, luz natural y alimentación. Según GQ, Estos comportamientos tienen impacto sobre funciones como la atención, la memoria y la capacidad para organizar tareas, además de efectos sobre el ánimo y la energía.

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Movimiento ligero para activar la atención

El ejercicio ligero por la mañana favorece la circulación, la oxigenación cerebral y la concentración, según las recomendaciones citadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda incorporar actividad física al iniciar la mañana, desde una rutina suave, estiramientos o una caminata breve. Según Futura, citada por GQ, este movimiento ayuda a “despertar” el cerebro y acondicionar el cuerpo para el día. Además, libera endorfinas que mejoran el ánimo y reducen el estrés, y favorece circulación y oxigenación cerebral, asociados con la concentración.

GQ aconseja de 10 a 20 minutos de ejercicio ligero al comenzar la jornada para efectos positivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere pautas más extensas y mayor cantidad diaria de actividad.

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Andrew Huberman, neurocientífico y profesor en Stanford, declaró a Business Insider que, si no hay tiempo para entrenamientos largos a primera hora, es recomendable realizar algún movimiento físico al principio del día, desde ejercicios cortos hasta una caminata breve.

Agua y luz natural

Hidratarse al despertar ayuda a reducir la fatiga, la niebla mental y la menor atención que puede provocar la falta de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo gesto clave es hidratarse al levantarse. Tras una noche sin agua, el organismo pierde parte de su equilibrio hídrico. GQ advirtió que la falta de hidratación puede causar fatiga, niebla mental, menor atención y aumento de ansiedad.

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El médico Mark Hyman recomienda que beber agua sea de las primeras acciones del día. Según GQ, recuperar líquidos ayuda al cuerpo y favorece una alerta mental más rápida.

También se suma la exposición a luz natural. Tomar sol entre 10 y 15 minutos ayuda a regular el ritmo circadiano y la calidad del sueño nocturno. Esto contribuye a la producción de serotonina, vitamina D y mejor estado de ánimo. Los especialistas sugieren hacerlo con protección solar.

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Matthew Walker, profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de California en Berkeley y director del Center for Human Sleep Science, recomendó sumar entre 30 y 40 minutos de luz natural por la mañana para ajustar el reloj biológico y mejorar el descanso nocturno.

El costo de arrancar el día con el teléfono

Retrasar el uso del celular al despertar puede reducir la ansiedad, el estrés y la sobrecarga temprana de estímulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra recomendación apunta a retrasar el uso del celular. Revisar mensajes, redes sociales o noticias apenas abrir los ojos puede alterar el sistema nervioso desde el inicio de la jornada. Según GQ, ese arranque hiperconectado se asocia con más ansiedad, más estrés y cambios en la respuesta de dopamina.

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La observación gana peso en un contexto donde muchas rutinas matinales ya comienzan con una pantalla. El problema no está solo en el tiempo de uso, sino en el tipo de estímulo que aparece de inmediato: notificaciones, demandas externas, contenidos breves y cambios constantes de foco.

La sugerencia de los expertos citados por GQ pasa por reservar los primeros minutos de la mañana para actividades más calmas. Retrasar el contacto con el teléfono puede reducir la sobrecarga temprana y dejar espacio para que la atención se organice de manera más estable.

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Una advertencia similar planteó Alfredo Rodríguez-Muñoz, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, al señalar que revisar el celular apenas al despertar puede llevar al cerebro desde un estado de recuperación a otro de alerta en pocos segundos.

Desayuno y suplementos bajo criterio

Un desayuno equilibrado aporta energía y nutrientes, y un desayuno rico en proteínas puede mejorar la concentración antes del almuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repaso también remarca la importancia de desayunar. El cerebro necesita energía y nutrientes para sostener sus tareas, de modo que comenzar la mañana con una comida equilibrada puede marcar una diferencia en el rendimiento posterior.

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Ese punto resulta relevante para quienes pasan muchas horas sin comer después de despertar. Un desayuno con mejor composición nutricional tiende a ofrecer una liberación de energía más estable que una opción basada solo en azúcares rápidos o ultraprocesados.

En ese apartado, la investigadora Mette Hansen, profesora asociada del Department of Public Health de Aarhus University, explicó en un estudio citado por ScienceDaily que un desayuno rico en proteínas aumentó la saciedad y mejoró la concentración antes del almuerzo.

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GQ menciona también el uso de suplementos, con foco en magnesio y melatonina, vinculados con el descanso nocturno. En este terreno, la conveniencia de incorporar suplementos depende de cada caso y suele requerir evaluación profesional.

Leer unos minutos para entrenar la mente

Leer al menos 15 minutos por la mañana fortalece la memoria, mejora la comprensión y entrena la atención sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último hábito sugerido es dedicar un momento a la lectura. No hace falta elegir materiales técnicos ni textos académicos. La recomendación consiste en leer durante al menos 15 minutos, con prioridad por contenidos más extensos que las piezas breves que dominan en redes sociales y plataformas móviles.

Esa práctica fortalece la memoria, amplía el vocabulario, mejora la comprensión y entrena la atención sostenida. Todas esas capacidades tienen un impacto directo en el aprendizaje y en el desempeño diario, tanto en ámbitos laborales como educativos.