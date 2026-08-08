Cómo saber si tu cerebro envejece bien o demasiado rápido

La salud cerebral no depende solo de la edad cronológica y puede cambiar con el descanso, la alimentación, la actividad física y los vínculos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud cerebral no siempre avanza al ritmo del calendario, y expertos citados por Prevention sostienen que ciertos hábitos cotidianos pueden marcar diferencias en la memoria, la atención y la velocidad con la que envejece la mente.

El estado del cerebro no depende solo de la edad cronológica. La alimentación, la actividad física, el descanso, el vínculo con otras personas y la forma de procesar el estrés influyen en ese recorrido.

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Prevention reunió señales que suelen asociarse con un envejecimiento cerebral más favorable y también indicadores que pueden anticipar un deterioro más rápido. A partir de esa revisión, especialistas plantearon medidas simples para proteger las funciones cognitivas.

Señales que suelen asociarse con un cerebro más joven

1. Se siente

Una de las primeras pistas pasa por la percepción personal de la edad. Según informó Prevention, sentirse más joven se vincula con mejores resultados de salud y mayor longevidad. Ese concepto recibe el nombre de edad subjetiva.

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Sentirse más joven que la edad cronológica se asocia con mejores resultados de salud, mayor longevidad y un envejecimiento cerebral más favorable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación que citó la publicación apunta a una cadena de conductas. Quienes se perciben más jóvenes tienden a sostener con mayor frecuencia actividades físicas y desafíos mentales, dos factores asociados con un mejor estado del cerebro y del cuerpo.

Acciones cotidianas pueden reforzar esa sensación, como escuchar música ligada a etapas tempranas de la vida, bailar o participar en juegos y actividades recreativas con familiares y amigos.

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2. Hablar varios idiomas

Otro indicio favorable aparece entre quienes manejan más de un idioma. Prevention detalló que investigaciones recientes vinculan el bilingüismo con una mejor conservación del volumen de materia gris, una zona del cerebro ligada al pensamiento, la memoria y la toma de decisiones.

El informe agregó que las personas bilingües también demandan menos esfuerzo de ciertas regiones frontales del cerebro al procesar el lenguaje. Esa menor exigencia podría reducir el desgaste cognitivo con el paso de los años y disminuir el riesgo de demencia.

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Para quienes no crecieron en un entorno multilingüe, los expertos señalaron que nunca es tarde para empezar. Aplicaciones de aprendizaje de idiomas y ejercicios breves de vocabulario aparecen como una vía accesible para estimular esas funciones.

3. Vivir el momento

La capacidad de concentrarse en el presente aparece como una señal favorable para la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera señal favorable está ligada a la capacidad de concentrarse en el presente. La práctica de la atención plena o mindfulness, según un estudio citado por Prevention y realizado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles y la Australian National University, podría ayudar a preservar la materia gris.

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La meditación ocupa un lugar central dentro de esas estrategias. Esa práctica ayuda a reducir el estrés, un factor que puede afectar la salud mental e interferir con otras respuestas del organismo. También mencionó posibles efectos sobre la comunicación entre neuronas.

Entre las recomendaciones incluidas por Prevention figura dedicar al menos 10 minutos al inicio del día a una rutina de meditación, con la intención de establecer un arranque más estable para la jornada.

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Indicadores de desgaste cognitivo acelerado

1. Estar cansado todo el día

La somnolencia persistente durante el día figura entre los signos de alerta más claros. Si una persona siente cansancio frecuente o se queda dormida con facilidad, el cerebro podría no estar recibiendo el descanso reparador que necesita durante la noche.

La somnolencia persistente durante el día figura entre los signos de alerta más claros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa fatiga también puede estar relacionada con la apnea obstructiva del sueño, un trastorno en el que la respiración se interrumpe varias veces mientras la persona duerme. Prevention señaló que estudios previos relacionaron ese cuadro con una reducción del tamaño del hipocampo, un área clave para el aprendizaje y la memoria.

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“El sueño es un protector muy importante del cerebro”, afirmó Neil Graff-Radford, profesor de neurología de la Mayo Clinic en Jacksonville, Florida, en declaraciones recogidas por Prevention. El especialista recomendó consultar con un médico si hay agotamiento diurno o ronquidos frecuentes.

2. Ser muy cínico

Otra señal menos evidente es el cinismo extremo. Investigadores de Finlandia, según consignó Prevention, detectaron en un estudio que hombres mayores con una visión muy desconfiada del entorno presentaban un deterioro cognitivo más alto y una menor expectativa de vida.

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La hipótesis apunta al cortisol, una hormona del estrés que, en niveles sostenidos, puede afectar el funcionamiento cerebral. A partir de ese vínculo, Prevention sugirió estrategias como terapia psicológica o ejercicios de gratitud orientados a revisar patrones de desconfianza.

3. Distracción frecuente

La dificultad para sostener la atención aparece como una advertencia de envejecimiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para sostener la atención también aparece como una advertencia. Un equipo de la University of Southern California identificó que la distracción frecuente puede funcionar como una señal de envejecimiento cognitivo, en especial en edades más avanzadas.

Si la dispersión se repite con regularidad o interfiere con tareas diarias, los especialistas recomendaron una evaluación médica. La publicación añadió que juegos mentales, rompecabezas y ejercicios de entrenamiento cerebral pueden colaborar con la concentración.

4. Ser olvidadizo para tus amigos

Un cuarto indicador surge cuando el entorno empieza a notar fallas de memoria. Olvidar un compromiso de manera aislada puede no tener relevancia clínica, pero repetir ese patrón o modificar la conducta habitual sí merece atención.

“Los pacientes que veo y tienen un problema de memoria, por lo general no reconocen que lo tienen”, señaló Thomas R. Vidic, miembro de la American Academy of Neurology y médico de la Elkhart Clinic, en Indiana, según recogió Prevention. El neurólogo añadió que si familiares o amigos advierten cambios, conviene buscar una opinión profesional.

Hábitos que pueden ayudar a preservar la mente

1. Probar la dieta mediterránea

Entre las medidas de prevención, Prevention ubicó en primer plano a la dieta mediterránea. Ese patrón alimentario incluye pescado, proteínas magras, verduras de hoja, frutos secos, frutos rojos y aceite de oliva, y distintos estudios lo vinculan con un menor riesgo de deterioro cognitivo.

La dieta mediterránea se relaciona con un menor riesgo de deterioro cognitivo por su aporte de pescado, verduras de hoja, frutos secos y aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Hacer ejericio

La actividad física también ocupa un lugar central. Prevention citó una investigación publicada en JAMA según la cual caminar 7.000 pasos al día se asocia con una reducción del riesgo de declive cognitivo, una cifra menor a la meta de 10.000 pasos que suele repetirse en campañas de salud.

Vidic señaló que el ejercicio más útil es aquel que la persona puede sostener porque le resulta agradable. Esa adherencia favorece la continuidad de la rutina y refuerza los beneficios físicos y mentales.

3. Expresar los sentimientos

El contacto social aparece como otro factor de protección. Un estudio liderado por la Grossman School of Medicine de Nueva York, citado por Prevention, relacionó la presencia de vínculos de confianza y de personas capaces de escuchar con una desaceleración del envejecimiento cerebral.

El contacto social aparece como un factor de protección frente al envejecimiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar sobre preocupaciones, tensiones o conflictos con personas cercanas puede ayudar a liberar carga emocional y reducir estrés. Aprovechar llamadas, mensajes o encuentros virtuales y presenciales pueden sostener ese intercambio.

4. Mantener la esperanza

La última recomendación mencionada por los especialistas es mantener una mirada esperanzada. Graff-Radford dijo a Prevention que una actitud positiva contribuye a proteger el envejecimiento cognitivo.