6 soluciones caseras para aliviar la tos y cuándo es necesario consultar al médico

La tos es un síntoma frecuente de infecciones respiratorias, alergias, reflujo ácido, irritantes ambientales y acumulación de mucosidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tos es uno de los síntomas más habituales de las infecciones respiratorias, las alergias y otras afecciones que irritan la garganta o las vías aéreas. Aunque suele asociarse con resfríos y cuadros virales, también puede aparecer por reflujo ácido, exposición a irritantes ambientales o acumulación de mucosidad. En ese sentido, no se trata de una enfermedad en sí misma, sino de un reflejo del cuerpo para despejar las vías respiratorias.

Su intensidad, duración y características pueden variar. Está la que es seca, que genera irritación pero no expulsa secreciones, y la productiva, que aparece con flema o mucosidad. También puede empeorar por la noche, alterar el descanso o volverse molesta en la rutina diaria.

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Esa variedad de orígenes explica por qué no existe una única forma de abordarla. Aun así, varias fuentes médicas coinciden en que hay recursos simples, de uso extendido, que pueden ayudar a reducir la irritación y hacer más llevaderos los síntomas en cuadros leves.

6 remedios caseros para aliviar la tos

1- Miel

Una revisión de estudios de 2021 encontró que podía ser superior al cuidado habitual para suprimir la tos en infecciones de vías respiratorias altas y también para ayudar a evitar el uso de antibióticos. Otra investigación explicó que este ingrediente mostró una eficacia comparable a la de fármacos para el manejo de la tos.

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WebMD indicó que una o dos cucharaditas pueden reducir la producción de mucosidad y que también tiene acción contra gérmenes. Cleveland Clinic, a partir de las recomendaciones de la médica especialista en pulmonología Rose Paccione, señaló que puede ayudar a fluidificar la mucosidad, aliviar el dolor de garganta y calmar la irritación que desencadena la tos. Las fuentes coinciden en una advertencia: no debe administrarse a bebés menores de un año.

La miel puede aliviar la tos, reducir la mucosidad y el dolor de garganta, pero no debe darse a bebés menores de un año (Imagen Ilustrativa Infobae)

2- Bebidas calientes

Aparecen de forma reiterada entre las medidas más accesibles para aliviar el malestar. Medical News Today destacó que los caldos claros, los tés de hierbas, el té negro descafeinado y el agua caliente con miel y jengibre pueden aportar alivio sintomático. WebMD agregó que no necesariamente despejan la congestión nasal, pero sí pueden calmar la tos mejor que las opciones a temperatura ambiente.

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Everyday Health, por su parte, indicó que los líquidos calientes con miel pueden aliviar la tos por períodos cortos. La clínica estadounidense también recomendó mantener una buena hidratación y marcó que el agua, los tés y los caldos pueden ayudar a calmar la sensación de picazón en la garganta. En cuadros leves, este tipo de medida se utiliza sobre todo para reducir la irritación local y aportar confort.

Las bebidas calientes, como tés, caldos y agua con miel y jengibre, pueden calmar la tos y la irritación de garganta en cuadros leves (Imagen Ilustrativa Infobae)

3- Vapor y humedad

Es otro de los remedios más tradicionales. Una tos húmeda, con mucosidad o flema, puede mejorar con vapor, y sugirió como opción tomar una ducha o baño caliente para llenar el ambiente de vapor e inhalarlo durante algunos minutos, explicó Medical News Today.

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Por su parte, WebMD sostuvo que inhalar el aire caliente puede aliviar porque calma e hidrata las vías respiratorias. Cleveland Clinic añadió que el aire seco puede empeorar el cuadro y que sumar humedad al ambiente puede aliviar las vías respiratorias y ayudar a disolver la mucosidad. Entre los objetos recomendados surgen los humidificadores de vapor frío, con limpieza regular para evitar moho.

El vapor y la humedad pueden aliviar la tos con mucosidad al hidratar las vías respiratorias y ayudar a disolver la flema (Imagen Ilustrativa Infobae)

4- Gárgaras con agua salada

Se trata de un recurso clásico frente al dolor de garganta y la irritación. Según Medical News Today, pueden ayudar a aflojar la mucosidad y aliviar parte del dolor. También indicaron una preparación con media cucharadita de sal en una taza de agua tibia, luego de dejar que la mezcla se enfríe un poco antes de usarla.

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Expertos citados por Everyday Health revelaron que practicar este remedio casero, y en otros casos con agua tibia y sal, se vinculó con alivio de síntomas respiratorios. Se trata de una medida sencilla, frecuente en el hogar y orientada a reducir irritación local.

Las gárgaras con agua salada pueden aflojar la mucosidad y reducir el dolor de garganta asociado a la tos (Imagen Ilustrativa Infobae)

5- Jengibre

La planta también figura entre los recursos caseros de uso extendido. WebMD señaló que esta raíz mostró que puede relajar músculos que tensan las vías respiratorias. Entre las formas de uso, ese medio mencionó consumir jengibre crudo o mezclar raíz molida con miel para agregarla a una infusión caliente.

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Cleveland Clinic indicó que tiene propiedades antiinflamatorias naturales y que puede ayudar a controlar la tos y aliviar el dolor de garganta. Entre las opciones recomendadas por Rose Paccione, mencionó el té, sopa con la raíz fresca o molida, caramelos duros o incluso en la versión cruda. Dentro de las alternativas caseras, es uno de los ingredientes más habituales por su presencia en infusiones y preparaciones simples.

El jengibre aparece entre los remedios caseros para la tos porque puede aliviar el dolor de garganta y relajar las vías respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

6- Mantenerse hidratado

Tomar suficiente agua es una recomendación repetida. WebMD indicó que beber mucha agua no solo ayuda a aliviar la irritación de la tos y mantener la hidratación, sino que también fluidifica la mucosidad de la garganta, lo que puede reducir la necesidad de toser para expulsarla.

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La experta citada en la clínica estadounidense señaló que beber agua ayuda a afinar la mucosidad y a calmar la sensación de cosquilleo en la garganta. Everyday Health agregó que los líquidos también colaboran con el sistema inmunitario para combatir la fuente de la infección o del virus que puede estar detrás del cuadro. En casos leves, mantener una buena ingesta de líquidos aparece como una medida básica y doméstica.

La tos seca irrita la garganta sin expulsar secreciones, mientras la tos productiva aparece con flema o mucosidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo la tos empieza a ser preocupante y se debe consultar

Aunque en muchos casos la tos desaparece sola, hay situaciones en las que conviene prestar más atención. Según Cleveland Clinic, es importante consultar a un profesional si aparece una tos ronca, si hay sangre o mucosidad con sangre, si los ataques de tos dificultan la respiración o el habla, si dura más de tres semanas o si se acompaña de falta de aire, silbidos en el pecho u opresión torácica.

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La consulta médica por tos es clave si dura más de tres semanas, hay sangre, fiebre persistente o dificultad para respirar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medical News Today agregó otros signos de alerta: flema verde o amarilla con mal olor, escalofríos, deshidratación, fiebre por encima de 38,9 grados y fiebre que se extiende por más de tres días, debilidad o cuadros prolongados. Asimismo, señalaron que corresponde buscar atención de emergencia si la tos provoca dificultades para respirar o si aparece sangre al toser.

La Cleveland Clinic fue todavía más enfática respecto de las señales que requieren atención urgente y advirtió que debe buscarse ayuda de emergencia si respirar se vuelve difícil, si los labios o la cara se ven azules o grises, o si aparece sensación de desmayo. La duración del síntoma, la presencia de fiebre persistente, la calidad de la mucosidad y el compromiso respiratorio son algunos de los elementos que ayudan a distinguir una molestia transitoria de un cuadro que necesita evaluación médica.