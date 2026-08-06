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El snack ideal para recuperarse después de una caminata larga, según especialistas

Lejos de los productos ultraprocesados, nutricionistas señalan una opción casera y fresca que puede contribuir a la reposición de nutrientes clave

Persona caminando, vestida con pantalón y zapatillas, sobre un sendero de tierra. Árboles de hojas amarillas y naranjas, y luz del sol al fondo.
La recuperación tras una caminata extensa se beneficia al combinar proteínas y carbohidratos en una sola preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras una caminata extensa, una combinación simple de yogur griego natural y frutos rojos puede aportar proteínas, carbohidratos, minerales y compuestos antioxidantes útiles para la recuperación.

La recomendación surge de especialistas consultados por EatingWell y coincide con lineamientos de instituciones como la Academy of Nutrition and Dietetics, el American College of Sports Medicine y la International Society of Sports Nutrition, que señalan la conveniencia de combinar proteínas y carbohidratos después del ejercicio.

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Tazón de yogur con frutos rojos y mano con cuchara. Hombre con mochila descansa en senda de montaña. Infografía de Infobae sobre snack post-caminata.
El yogur griego natural con frutos rojos se consolida como colación post caminata por su equilibrio de macronutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque caminar suele percibirse como una actividad moderada, una salida prolongada también exige gasto energético, uso de glucógeno y trabajo muscular.

De acuerdo con un artículo, varias nutricionistas coincidieron en que el yogur griego con frutas ofrece una alternativa más completa que una barra de proteína cuando el objetivo es reponer energía y favorecer la recuperación. El medio estadounidense citó, entre otras, a Umo Callins, Briana Butler y Amy Goodson, especialistas en nutrición deportiva.

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Proteína para el tejido muscular

Cuenco de yogur natural cubierto con arándanos, fresas y frambuesas frescas, decorado con miel, sobre una mesa de madera con una cuchara y un palito de miel al costado.
El yogur colado aporta proteínas completas con aminoácidos esenciales asociados a la reparación muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales argumentos a favor de esta colación es su contenido proteico. El yogur griego, o yogur colado, concentra más proteína que el yogur tradicional. Una porción de 170 gramos puede aportar entre 15 y 20 gramos de proteína, una cifra alineada con las cantidades que suelen mencionarse en guías de nutrición deportiva para el período posterior al ejercicio.

La International Society of Sports Nutrition sostiene que la ingesta de proteínas de alta calidad después de la actividad física ayuda a la reparación y síntesis de tejido muscular. En la misma línea, la Academy of Nutrition and Dietetics, junto con el American College of Sports Medicine, plantea que la recuperación se beneficia cuando el cuerpo recibe aminoácidos esenciales en un lapso próximo al esfuerzo.

Se detalló que el yogur griego aporta proteínas completas, con los 9 aminoácidos esenciales, entre ellos leucina, asociada al estímulo de la síntesis proteica muscular.

Carbohidratos para reponer energía

Vista aérea de un tazón blanco con yogur natural, fresas, arándanos, semillas de chía y nueces. Se apoya sobre una superficie de mármol claro.
Las frutas rojas suman carbohidratos disponibles, fibra y agua para apoyar la reposición energética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína no actúa sola. Tras una caminata larga, el organismo también necesita reponer parte de las reservas de glucógeno utilizadas como combustible. En ese punto, las frutas cumplen un papel central. Frutillas, arándanos, moras o frambuesas agregan carbohidratos de rápida disponibilidad, además de fibra y agua.

La Academy of Nutrition and Dietetics y el American College of Sports Medicine remarcan que la combinación de carbohidratos y proteínas resulta útil después del ejercicio porque contribuye a restaurar energía y a sostener la recuperación muscular. Se indicó que una taza de frutos rojos aporta entre 10 y 20 gramos de carbohidratos, y señaló que, si la caminata fue muy larga o intensa, esa cantidad puede complementarse con miel, granola o alguna otra fuente adicional.

Antioxidantes y compuestos antiinflamatorios

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mezcla aporta calcio y fósforo, nutrientes vinculados con la contracción muscular y la salud ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los puntos destacados es el perfil antioxidante de las frutos rojos. Estos alimentos contienen polifenoles y antocianinas, compuestos que han sido estudiados por su relación con la reducción del estrés oxidativo posterior al ejercicio. La evidencia científica muestra resultados variables sobre la magnitud del efecto, aunque varios trabajos coinciden en que pueden colaborar con la recuperación en actividades de resistencia.

La British Dietetic Association y revisiones publicadas en revistas de nutrición deportiva también han señalado que alimentos ricos en compuestos fenólicos pueden formar parte de estrategias alimentarias orientadas a la recuperación. En paralelo, productos fermentados como el yogur han sido objeto de investigación por su posible relación con respuestas inflamatorias más favorables, aunque ese campo aún sigue en desarrollo.

Calcio, potasio e hidratación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El potasio contribuye al equilibrio de fluidos y a la función muscular después del esfuerzo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla también ofrece nutrientes vinculados con funciones básicas del organismo después del esfuerzo. El yogur aporta calcio, fósforo, líquidos y potasio, mientras que las frutas suman agua y más potasio. La Organización Mundial de la Salud y distintas guías alimentarias nacionales subrayan la importancia del potasio en el equilibrio de fluidos y en la función muscular. El calcio, a su vez, participa en la contracción muscular y en la salud ósea.

Ese aspecto no es menor en una actividad de impacto repetido como la caminata, aun cuando la exigencia sea menor que en otros deportes. EatingWell remarcó que esta colación puede acompañarse con agua para reforzar la reposición de líquidos, sobre todo en jornadas calurosas o recorridos de larga duración.

Tazón blanco con yogur, arándanos, frambuesas y granola, cuchara dorada y taza de café espumoso sobre mesa blanca, con manta tejida beige.
Los alimentos fermentados como el yogur se investigan por su posible vínculo con respuestas inflamatorias más favorables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, la propuesta tiene otra ventaja: requiere poca preparación, se adapta a distintas porciones y evita depender de productos ultraprocesados formulados para consumo deportivo.

Para quienes salen a caminar de forma habitual, el yogur griego con frutos rojos reúne en un solo plato proteína, carbohidratos, calcio y electrolitos naturales, un perfil que encaja con las recomendaciones generales de recuperación que sostienen organizaciones internacionales de referencia en nutrición y medicina del deporte.

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