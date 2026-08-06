Salud
Agregar Infobae enGoogle

VO2 max: el número que los relojes deportivos miden y los médicos pueden tomar como predictor de longevidad

Organismos como la American Heart Association y la American College of Sports Medicine coinciden en que la aptitud cardiorrespiratoria puede anticipar enfermedades y riesgos con mayor precisión que varios indicadores clásicos del chequeo anual

Un reloj inteligente en la muñeca de una persona muestra "VO2 Max. 54" en la pantalla, con un indicador de color rojo, naranja, verde, azul y morado.
El VO2 max mide la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo utiliza en un esfuerzo intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante años, el peso, la presión arterial y el colesterol ocuparon el centro de la conversación sobre salud. En ese mapa de indicadores, el VO2 máx. ganó espacio como una medida de la capacidad cardiorrespiratoria y como una variable que la literatura científica asocia con riesgo de enfermedad y mortalidad.

El tema volvió a instalarse a partir de dispositivos de uso cotidiano que ya ofrecen estimaciones de ese valor, desde relojes deportivos hasta anillos inteligentes. Un artículo reciente de Vogue retomó esa tendencia y puso el foco en una pregunta que cruza medicina preventiva y entrenamiento: qué dice realmente ese número sobre el estado del cuerpo.

PUBLICIDAD

Qué es el VO2 máx. y por qué se lo observa cada vez más

Infografía sobre el VO2 max con diagramas de anatomía humana, una persona corriendo, porcentaje de reducción de mortalidad, iconos de medición y actividad.
La tecnología vestible impulsa el seguimiento cotidiano de la aptitud cardiorrespiratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El VO2 máx. expresa la cantidad máxima de oxígeno que una persona puede utilizar durante un esfuerzo intenso. En términos prácticos, funciona como una referencia de la eficiencia con la que trabajan el corazón, pulmones, vasos sanguíneos y músculos durante el ejercicio. Ese valor pasó del laboratorio deportivo a los dispositivos de consumo masivo, lo que amplió su seguimiento fuera del alto rendimiento.

La American College of Sports Medicine lo considera una medida central de la aptitud cardiorrespiratoria. Esa capacidad suele expresarse en mililitros de oxígeno por kilo de peso corporal por minuto, o en equivalentes metabólicos.

PUBLICIDAD

La bibliografía médica recogida en PubMed Central ubica a esa variable entre los marcadores fisiológicos más sólidos para estimar condición aeróbica y evolución del riesgo cardiovascular. Un trabajo revisado en esa base señaló que cada aumento de 1 MET en la aptitud cardiorrespiratoria se asocia con una reducción de entre 14% y 29% del riesgo de mortalidad por todas las causas.

La relación con la salud y el riesgo de muerte

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los wearables estiman el valor con frecuencia cardíaca y ritmo, pero no reemplazan la evaluación clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención creciente sobre este indicador no responde solo a una moda del fitness. Se destacó que especialistas en entrenamiento y salud lo describen como uno de los mejores predictores de longevidad. Esa idea aparece respaldada por estudios de cohortes y revisiones científicas.

La American Heart Association publicó en 2016 una declaración científica en la que sostuvo que la aptitud cardiorrespiratoria debe incorporarse a la evaluación clínica de rutina por su capacidad para anticipar enfermedad cardiovascular, mortalidad por distintas causas y cambios en la salud general.

Un hombre en una cinta de correr con una máscara para prueba de VO2 máximo, mientras un técnico anota datos y un monitor muestra gráficos.
La prueba de esfuerzo con análisis de gases es el método más preciso para medir el indicador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, una revisión disponible en PubMed Central indicó que niveles más altos de VO2 máx. se vinculan con menor incidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y deterioro funcional con la edad.

La Organización Mundial de la Salud no fija metas de VO2 máx. para la población general, aunque sí recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad intensa, además de ejercicios de fuerza al menos dos veces por semana.

Ese marco importa porque el VO2 máx. no se mejora de forma aislada: cambia como resultado de hábitos sostenidos de movimiento, entrenamiento y recuperación.

Cómo se mide y qué margen de error existe

Mujer mayor sonriente con cabello gris, chaqueta marrón y ropa deportiva azul, caminando en un sendero al aire libre, con lago y montañas de fondo.
La mejora del VO2 max se apoya en constancia, entrenamiento aeróbico y trabajo de fuerza regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor puede medirse de manera directa en una prueba de esfuerzo con análisis de gases, considerada el estándar de mayor precisión. Allí se registra el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono durante un ejercicio progresivo en cinta o bicicleta. Se señaló que esa opción ofrece una foto muy precisa, aunque su costo y exigencia física la vuelven menos accesible para controles frecuentes.

La alternativa más extendida hoy son los wearables (tecnología vestible), que calculan estimaciones a partir de frecuencia cardíaca, ritmo y otras variables. Esos datos pueden orientar tendencias, aunque no sustituyen una prueba clínica. También existen evaluaciones de campo, como caminatas o carreras cronometradas, útiles para seguir la evolución cuando se repiten bajo condiciones similares.

Qué estrategias ayudan a mejorarlo

Mujer de más de 50 años con camiseta azul y mallas negras, sonriente y sosteniendo mancuernas rosas en un parque con árboles de otoño.
La American Heart Association propone incorporar esta variable a la evaluación clínica de rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este punto, las recomendaciones del artículo de Vogue coinciden con las guías internacionales. El primer paso consiste en aumentar el volumen de actividad física cotidiana. Caminar más, sumar desplazamientos activos o sostener sesiones aeróbicas regulares genera una base inicial para personas sedentarias o con bajo nivel de entrenamiento.

La American College of Sports Medicine y la evidencia publicada en PubMed Central describen mejoras de la aptitud cardiorrespiratoria con ejercicio continuo de intensidad moderada y también con trabajo interválico más exigente. La literatura científica coincide en que ambos enfoques pueden elevar el VO2 máx., con adaptaciones distintas según edad, estado físico y frecuencia semanal.

El entrenamiento de fuerza también aparece en esa ecuación. No eleva de forma directa el VO2 máx. como lo hace el trabajo aeróbico, aunque mejora la capacidad funcional, la eficiencia del movimiento y la masa muscular, factores relevantes en el envejecimiento.

La OMS, AHA y ACSM convergen en un punto: la aptitud cardiorrespiratoria importa, pero su mejora depende menos de una cifra aislada que de la constancia de la actividad física a lo largo del tiempo.

Temas Relacionados

Actividad físicaEjercicio físicoSalud cardiovascularLongevidadNewsroom BUEVO2 MAXSalud General

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El entrenamiento noruego 4x4 gana terreno: por qué el descanso cambia su efecto, según los expertos

Este método gana adeptos por su formato simple y sus mejoras rápidas, pero especialistas señalan que la pausa entre series podría ser clave en la respuesta fisiológica y el objetivo del trabajo

El entrenamiento noruego 4x4 gana terreno: por qué el descanso cambia su efecto, según los expertos

Qué dice el color de la orina sobre la salud y cuándo conviene consultar

Un reporte de Prevention reunió la mirada de urólogos sobre tonalidades habituales y señales de alarma, y recomendó buscar evaluación profesional al identificar algunos cambios específicos

Qué dice el color de la orina sobre la salud y cuándo conviene consultar

6 fuentes fundamentales de omega-3 para incorporar fácilmente a la dieta diaria

Especialistas en nutrición recomiendan sumar pescados, frutos secos y opciones vegetales para favorecer la salud cardiovascular y cerebral a través de grasas saludables presentes en alimentos habituales

6 fuentes fundamentales de omega-3 para incorporar fácilmente a la dieta diaria

Várices: qué hábitos ayudan a prevenirlas y aliviar sus molestias

Una especialista reunió una serie de pautas sobre alimentación, movimiento, calor y actividad física que pueden contribuir a mejorar la circulación y reducir la pesadez en las piernas

Várices: qué hábitos ayudan a prevenirlas y aliviar sus molestias

Niacinamida: qué es, qué hace en la piel y por qué la recomiendan los especialistas

Este ingrediente acumula décadas de respaldo científico y cada vez más personas lo suman a sus rutinas de cuidado por razones que no son simple moda

Niacinamida: qué es, qué hace en la piel y por qué la recomiendan los especialistas

DEPORTES

“Gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y autos; el resto lo despilfarré”: la frenética historia de uno de los futbolistas más icónicos

“Gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y autos; el resto lo despilfarré”: la frenética historia de uno de los futbolistas más icónicos

Los 20 jugadores que se fueron de River Plate en este mercado de pases y los nombres de peso que engrosarían la lista

La contundente decisión de Vinícius Júnior en medio de su proceso de renovación con el Real Madrid

La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos

La sorprendente estadística de Thiago Tirante contra los Top 10 tras vencer a Taylor Fritz: “Me gustan estos desafíos”

TELESHOW

De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

Qué participantes quedaron en la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada: la jugada que lo cambió todo

Leticia Brédice lució su transformación para interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán: “Es un sueño”

Mario Pergolini recordó la charla que tuvo con Marcelo Tinelli cuando supo que sus hijos irían al mismo colegio

Yanina Latorre reveló el detonante que provocó que Luck Ra quisiera separarse de La Joaqui: “Eso a él lo empezó a ahogar”

INFOBAE AMÉRICA

La OMS afirmó que el brote de ébola en África está superando la capacidad de respuesta para combatirlo

La OMS afirmó que el brote de ébola en África está superando la capacidad de respuesta para combatirlo

Más de 800.000 desplazados vuelven a sus casas en Líbano en medio de las negociaciones para poner fin a las hostilidades

La Policía griega detuvo a un hombre acusado de ocultar durante dos años el cadáver de su padre en un congelador

Kast anunció que impulsará cambios constitucionales en seguridad y celebró la aprobación de la megarreforma económica en Chile

El Gobierno de Santa Cruz instó a Rodrigo Paz a ordenar una intervención militar ante la “violencia extrema” en Bolivia