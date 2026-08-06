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6 fuentes fundamentales de omega-3 para incorporar fácilmente a la dieta diaria

Especialistas en nutrición recomiendan sumar pescados, frutos secos y opciones vegetales para favorecer la salud cardiovascular y cerebral a través de grasas saludables presentes en alimentos habituales

Salmón, sardinas enlatadas, aceite de chía, nueces, edamame y tofu en bloques y a la parrilla sobre una mesa de madera.
El omega-3 se suma al menú diario con ingredientes comunes de origen animal y vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Incorporar alimentos con omega-3 no exige cambios drásticos ni ingredientes difíciles de conseguir. Pescados, frutos secos y algunos productos de origen vegetal pueden sumarse a comidas cotidianas y aportar variedad al menú semanal.

Los omega-3 figuran entre las grasas más estudiadas por su vínculo con la salud cardiovascular, cerebral y visual. La American Heart Association recomienda consumir pescado, en especial variedades grasas, al menos dos veces por semana, mientras que los National Institutes of Health de Estados Unidos señalan que estos ácidos grasos participan en funciones celulares y procesos inflamatorios clave.

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A partir de una selección publicada por EatingWell y de datos respaldados por especialistas en nutrición, estos son 6 alimentos ricos en omega-3 que pueden incorporarse con facilidad a la dieta.

1. Salmón

Plato blanco con salmón, arroz integral, espárragos, espinacas y tomates cherry. Se observa aceite de oliva y una vela tenue al fondo.
El salmón aporta EPA y DHA en cantidades altas por porción y también suma vitamina D y vitamina B12. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón encabeza la lista por su aporte de EPA y DHA, las formas de omega-3 presentes en pescados grasos. La nutricionista Lauren Harris-Pincus, citada por EatingWell, indicó que una porción cocida de 100 gramos aporta entre 1.800 y 2.100 miligramos de estos ácidos grasos. Esa cifra supera con amplitud los 500 miligramos diarios que la Global Organization for EPA and DHA Omega-3s suele considerar como una referencia para adultos sanos.

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La American Heart Association ubica al salmón entre los pescados que conviene priorizar por su perfil graso. A eso se suma su contenido de proteínas, vitamina D, vitamina B12, niacina y selenio. Puede consumirse fresco, congelado o en lata, con preparaciones al horno, a la plancha o en ensaladas.

2. Sardinas

Lata metálica abierta con varias sardinas enteras en aceite sobre una tabla de madera con vetas.
Las sardinas concentran omega-3 y nutrientes en raciones pequeñas y pueden incluir calcio cuando se consumen con espinas comestibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sardinas concentran una alta densidad nutricional en porciones pequeñas. Patricia Kolesa, nutricionista, señaló que una ración de 85 gramos aporta alrededor de 835 miligramos de EPA y DHA. Además, se trata de uno de los pocos alimentos que contienen vitamina D de forma natural.

Otro punto a favor aparece en su aporte de calcio, ya que muchas presentaciones incluyen espinas comestibles. La Food and Agriculture Organization y la World Health Organization han destacado el valor del pescado pequeño en patrones alimentarios saludables, tanto por sus nutrientes como por su accesibilidad. Las sardinas pueden sumarse a tostadas, pastas o preparaciones con tomate y aceite de oliva.

3. Aceite de chía

Una botella de vidrio con aceite de semilla amarillo y un bol de cerámica lleno de semillas mezcladas, sobre una mesa rústica de madera junto a una ventana.
El aceite de chía destaca como fuente vegetal de ALA y funciona bien en aderezos y terminaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las fuentes vegetales, el aceite de chía sobresale por su contenido de ALA, otro tipo de omega-3. Un dato citado señala que una cucharadita aporta cerca de 3.150 miligramos de ALA. La diferencia, según explicó Harris-Pincus, es que el organismo convierte ese ALA en EPA y DHA con una eficiencia limitada.

Los National Institutes of Health explican que la conversión de ALA a sus formas activas marinas resulta baja, por lo que las fuentes vegetales y animales no son equivalentes desde el punto de vista biológico. Aun así, el aceite de chía puede aportar variedad en una dieta equilibrada y funciona bien en aderezos, pestos o como terminación de verduras.

4. Nueces

Un bol de cerámica lleno de garrapiñadas de nueces caramelizadas sobre una mesa de madera, con una cuchara de madera, un frasco con más nueces y un paño de lino en el fondo.
Las nueces combinan omega-3 con minerales y compuestos fenólicos y encajan en preparaciones dulces o saladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces son el fruto seco más asociado al omega-3, también en forma de ALA. Harris-Pincus indicó que una porción de 28 gramos contiene unos 2.500 miligramos. A la vez, aportan magnesio, cobre, manganeso y compuestos fenólicos.

La Academy of Nutrition and Dietetics y la Harvard T.H. Chan School of Public Health han señalado que los frutos secos pueden integrar un patrón alimentario cardioprotector cuando reemplazan snacks ultraprocesados o grasas de menor calidad. Las nueces pueden agregarse a yogur, avena, ensaladas o incluso usarse como costra para pescados, una combinación que eleva el perfil de grasas saludables del plato.

5. Edamame

Primer plano de un tazón de edamame verde humeante, salpicado con cristales de sal gruesa, sobre una superficie de madera rústica.
El edamame aporta ALA, proteína vegetal y fibra en una porción pequeña y se integra en bowls, sopas y guarniciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El edamame, que no es otra cosa que soja verde, aparece como una opción vegetal con buen aporte de omega-3. Kolesa afirmó en EatingWell que media taza aporta unos 700 miligramos. En este caso también se trata de ALA, aunque el alimento suma otras ventajas: en esa misma porción ofrece 9 gramos de proteína vegetal y 4 gramos de fibra.

La World Health Organization y la Food and Agriculture Organization destacan la importancia de las legumbres dentro de dietas asociadas con menor riesgo de enfermedades crónicas. El edamame puede servirse al vapor con sal, incorporarse a bowls de granos, arroces o sopas, y suele tener un costo moderado frente a otras fuentes proteicas.

6. Tofu firme

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tofu firme suma omega-3 y proteína y admite marinados, horno o freidora de aire en recetas cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tofu firme completa la lista con un perfil nutricional que combina proteína vegetal y omega-3. Según Kolesa, una porción de 85 gramos aporta entre 400 y 500 miligramos. La variedad firme contiene más nutrientes por volumen que las versiones blandas, ya que posee menos agua.

La soja y sus derivados han sido estudiados por instituciones como la American Heart Association, que reconoce su utilidad dentro de patrones alimentarios basados en plantas. El tofu puede reemplazar carnes en salteados, tacos, pastas o guisos, y admite marinados o cocción en horno y freidora de aire.

Más allá del ranking, los expertos coinciden en un punto: no todos los omega-3 actúan igual, pero combinar pescado graso con fuentes vegetales amplía el abanico nutricional. Las guías de la American Heart Association y los National Institutes of Health sostienen esa lógica al promover una alimentación variada, con presencia regular de pescados, frutos secos, semillas y legumbres.

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