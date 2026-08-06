Niacinamida: qué es, qué hace en la piel y por qué la recomiendan los especialistas

La niacinamida es una forma de vitamina B3 que se usa en dermatología y cosmética y debe obtenerse de manera regular por alimentación o por formulaciones tópicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La niacinamida acumula décadas de uso en dermatología y cosmética, pero en los últimos años su popularidad se multiplicó al ser valorada como uno de los ingredientes más recomendados en rutinas de cuidado de la piel. Se trata de una forma de vitamina B3 que, a diferencia de otras vitaminas del mismo grupo, no se almacena en el organismo y debe obtenerse de manera regular a través de la alimentación o de formulaciones tópicas.

En el contexto del cuidado dermatológico, se aplica directamente sobre la piel en concentraciones que suelen oscilar entre el 2% y el 5%, integrada en productos como sueros, cremas hidratantes y protectores solares.

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Según la dermatóloga Lucy Chen, en diálogo con Everyday Health, en términos generales, quienes la incorporan a su rutina pueden esperar una piel más suave e hidratada. Su colega, Rachel Nazarian, agrega que se trata de un ingrediente activo cuando se aplica de forma tópica, aunque obtener vitamina B3 a través de la dieta también puede resultar beneficioso para la salud cutánea.

Una revisión publicada en PubMed Central confirma que la niacinamida cumple con los estándares para ingredientes cosmecéuticos: penetra eficazmente en el estrato córneo, actúa a través de mecanismos bioquímicos específicos en las células de la piel y cuenta con ensayos clínicos controlados con placebo que respaldan sus afirmaciones de eficacia.

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La niacinamida se aplica sobre la piel en concentraciones del 2% al 5% en sueros, cremas hidratantes y protectores solares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hace en la piel y por qué es recomendada

Uno de los atributos más valorados es su versatilidad. A diferencia de ingredientes activos que se dirigen a un problema cutáneo específico, este compuesto actúa sobre múltiples mecanismos a la vez, lo que lo convierte en una opción adecuada para distintos tipos de piel y distintas preocupaciones dermatológicas.

A nivel celular, es un precursor del NAD⁺ (nicotinamida adenina dinucleótido), una coenzima esencial para las reacciones de producción de energía y la reparación del ADN en las células de la piel. Al mantener niveles adecuados, el compuesto contribuye a la regulación de enzimas que participan activamente en los procesos de envejecimiento celular, respuesta al estrés oxidativo e inflamación, según detalla la revisión de PubMed Central.

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En el plano visible, estos mecanismos se traducen en beneficios concretos. Ashlyn Yanke, esteticista de la Cleveland Clinic, señala que fortalece la barrera cutánea, lo que reduce la sensibilidad, el enrojecimiento y los brotes de acné. Al mismo tiempo, su acción antiinflamatoria calma afecciones como la rosácea y el eccema, y su capacidad para regular la producción de sebo resulta especialmente útil en pieles grasas o propensas al acné.

La evidencia clínica indica que la niacinamida penetra en el estrato córneo y cuenta con ensayos controlados que respaldan su eficacia en el cuidado de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También actúa sobre la hiperpigmentación, aunque por un mecanismo distinto al de otros aclarantes: no interfiere en la síntesis de melanina, sino que reduce de manera gradual las manchas oscuras. Además, contribuye a mantener un tono de piel más uniforme y luminoso.

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La Dra. Nazarian recomienda combinar la niacinamida con otros activos complementarios: el ácido hialurónico potencia su acción hidratante, mientras que el ácido salicílico refuerza el control del acné. Los alfa hidroxiácidos (AHA), por su parte, exfolian las células muertas y facilitan la penetración del compuesto. En cuanto a la frecuencia de uso, coinciden en que puede aplicarse mañana y noche, siguiendo siempre las indicaciones del producto.

Niacina y niacinamida: diferencias y fuentes alimentarias

La niacinamida y la niacina son las dos formas moleculares de la vitamina B3, pero no son intercambiables. Ambas cumplen funciones vitamínicas similares, pero presentan perfiles farmacológicos distintos: la niacina puede causar rubor cutáneo e irritación en dosis altas, mientras que la niacinamida es considerablemente mejor tolerada y no posee propiedades vasodilatadoras, lo que la convierte en la opción preferida para formulaciones cosméticas, según indica la revisión de PubMed Central.

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La niacinamida actúa sobre múltiples mecanismos de la piel y por eso se recomienda para pieles grasas, secas o maduras y para distintas preocupaciones dermatológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo puede bioconvertir la niacina en niacinamida. De acuerdo con Healthline, la dosis diaria recomendada de vitamina B3 es de 16 mg para hombres y 14 mg para mujeres. A continuación, las principales fuentes alimentarias:

Pechuga de pollo : 85 gramos cocidos proveen 11,4 mg, equivalente al 71 % y 81 % de la ingesta recomendada para hombres y mujeres, respectivamente.

Atún en lata : una lata de 165 gramos de atún claro aporta 21,9 mg, superando la dosis diaria recomendada para ambos sexos.

Salmón : 85 gramos de salmón silvestre cocido cubren entre el 53 % y el 61 % de la dosis diaria recomendada.

Cerdo magro : 85 gramos de lomo de cerdo asado aportan 6,3 mg, entre el 39 % y el 45 % de la ingesta recomendada.

Maní : dos cucharadas de mantequilla de maní aportan 4,3 mg, alrededor del 25 % al 30 % de la dosis diaria recomendada.

Palta : una palta mediana contiene 3,5 mg, cubriendo entre el 21 % y el 25 % de la ingesta recomendada.

Arroz integral : una taza cocida (195 gramos) aporta entre el 18 % y el 21 % de la dosis diaria recomendada, aunque su absorción es más limitada que en fuentes animales.

Pan y pasta integrales: incluyen el salvado del trigo, donde se concentra la niacina; por eso aportan más vitamina B3 que sus versiones refinadas.