Para cocinar y el desayuno: cuáles son las 9 alternativas más saludables que la manteca

La manteca aporta grasas saturadas y colesterol, por lo que expertos recomiendan alternativas para cocinar y untar con menor riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La manteca es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina occidental. Su presencia en recetas de repostería, salteados y preparaciones de todo tipo obedece a razones concretas: aporta textura, humedad, sabor y actúa como agente leudante en productos horneados. Sin embargo, su composición nutricional genera controversia. Una cucharada contiene 30 miligramos de colesterol dietético y siete gramos de grasas saturadas, lo que equivale aproximadamente al 35 % del valor diario recomendado para una persona que consume 2.000 calorías diarias.

La Asociación Americana del Corazón recomienda que el consumo de grasas saturadas no supere el 6% de las calorías diarias totales, ya que este tipo de grasas eleva el colesterol LDL, conocido como “malo”, un factor de riesgo asociado a enfermedades cardiovasculares. Más allá de las razones cardíacas, hay otras motivaciones frecuentes para evitarla: la intolerancia a la lactosa, la alergia a la caseína y las dietas basadas en plantas. Destini Moody, dietista registrada y especialista en nutrición clínica, sostuvo en diálogo con Real Simple que “si ya se padece una enfermedad cardíaca, sin duda se deberían considerar fuentes alternativas de grasa".

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La buena noticia es que el mercado y la cocina cotidiana ofrecen múltiples sustitutos que replican las propiedades funcionales de la manteca en distintas preparaciones. Tanto para cocinar y hornear como para untar, hay opciones variadas con distintos perfiles nutricionales.

Alternativas para cocinar y hornear

Palta

Es uno de los sustitutos más versátiles para reemplazar la manteca en repostería. Su textura cremosa y su composición en grasas monoinsaturadas lo convierten en una opción nutricionalmente ventajosa. Brittany Poulson, dietista registrada y autora de The Healthy Family Cookbook, afirmó en declaraciones a Everyday Health que “contienen grasas saludables para el corazón y casi 20 vitaminas y minerales”.

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La palta puede reemplazar la manteca en repostería en proporción 1:1 y aporta grasas monoinsaturadas, vitaminas y minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sustitución se realiza en proporción 1:1, y funciona especialmente bien en recetas con chocolate, donde el color oscuro del cacao disimula el tono verde del ingrediente. En galletitas también es viable, aunque puede conferirles una ligera coloración verdosa.

Un estudio reveló que cuando las familias incrementaban su consumo de palta a 14 unidades semanales, los adultos tendían a realizar un 27 % más de actividad física. Los investigadores plantearon que los compuestos beneficiosos podrían contribuir a reducir el dolor, lo que facilitaría el movimiento.

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Aceite de oliva

Es un sustituto ampliamente utilizado, tanto en la cocina de todos los días como en la repostería. Su riqueza en grasas monoinsaturadas y antioxidantes le confiere propiedades cardioprotectoras. Investigaciones indicaron que su consumo regular puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. En recetas que requieran manteca derretida, puede emplearse en la misma proporción; si la receta pide la versión blanda, conviene reducir la cantidad de aceite a tres cuartas partes. La variedad virgen extra, menos procesada y de sabor más pronunciado, es la más recomendada para salteados y recetas saladas, mientras que en preparaciones dulces se puede optar por variedades más suaves para no alterar el perfil de sabor.

Aceite de palta

El aceite de oliva funciona como sustituto de la manteca para cocinar y hornear, y su consumo regular se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren un óleo de sabor neutro, el de palta es una alternativa señalada por Emmaline Rasmussen, dietista registrada en declaraciones a Everyday Health. Como fuente de grasas monoinsaturadas, comparte parte de los beneficios nutricionales del aceite de oliva, sin su sabor característico. Se utiliza en proporción 1:1 para reemplazar la manteca en cualquier receta. Aunque la mayoría de las revisiones se han enfocado en el fruto más que en su aceite, un estudio en animales encontró que contribuyó a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, además de mejorar la función hepática.

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Yogur griego

Aporta cremosidad, proteínas y, en el caso de los lácteos fermentados, un perfil de grasas más favorable. Rasmussen explicó a Everyday Health que, al ser más espeso que otros sustitutos, logra replicar la textura que aporta la grasa en los productos horneados. Se recomienda comenzar reemplazando la mitad de la manteca por yogur y la otra mitad por un aceite como el de palta. Tres cuartos de taza aportan aproximadamente 15 gramos de proteína. Un ensayo indicó que las proteínas de los lácteos fermentados pueden ser más fáciles de digerir que las de los productos lácteos no fermentados. También puede utilizarse para untar.

Manteca de frutos secos

Como por ejemplo la de maní, almendra o anacardo, tienen una consistencia sólida a temperatura ambiente similar a la de la manteca, lo que facilita su uso en repostería. Rasmussen destacó en Everyday Health que, además de replicar la textura, aportan más fibra y proteína a la receta: la alternativa de almendras, por ejemplo, contiene aproximadamente 3 gramos de proteína y 2 gramos de fibra por cucharada. Sugieren comenzar sustituyendo la mitad de la manteca y, si el resultado es satisfactorio, avanzar hacia una sustitución completa. El consumo de frutos secos y sus derivados está asociado a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo la cardiopatía coronaria y la fibrilación auricular, así como de mortalidad por accidente cerebrovascular.

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La manteca de frutos secos replica la textura de la manteca en repostería y suma fibra y proteína, además de asociarse con menor riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas para untar

Puré de palta

La palta machacada, condimentada con especias y un hilo de aceite de oliva, es una alternativa cremosa y nutritiva para untar en tostadas o galletitas. Rasmussen sugirió en Everyday Health preparar el puré con los condimentos preferidos y óleo de oliva para mejorar su consistencia. Aporta grasas saludables, vitaminas y minerales sin el contenido de grasas saturadas de la manteca.

Mantecas de frutos secos

Al igual que para hornear, estas variedades son opciones prácticas para untar sobre pan, galletitas o tostadas. Rasmussen señaló en Everyday Health que estas preparaciones pueden enriquecerse con un hilo de miel, fresas en rodajas o banana para sumar sabor y valor nutricional.

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Queso ricotta

Elaborado con leche de vaca o de almendras, ofrece una textura suave apta para distintas preparaciones, tanto dulces como saladas, acompañado de rodajas de fruta o tomate. Según los datos aportados por Everyday Health, un cuarto de taza contiene 169 miligramos de calcio, lo que representa el 17% de la ingesta diaria recomendada de ese mineral.

Opciones comerciales de origen vegetal

Para quienes buscan replicar con fidelidad el sabor de la manteca, Kimberly Snodgrass, dietista clínica, recomendó en declaraciones a Everyday Health elegir las vegetales comerciales bajas en grasas saturadas, libres de grasas trans y con un contenido moderado de sodio. Muchas de estas alternativas están elaboradas a base de aceites o frutos secos, y algunas incorporan cultivos vivos activos que aportan probióticos.

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