Cómo potenciar el core con una variante de pullover de pie, según un entrenador

El entrenamiento del core suele centrarse en crunches y abdominales en el suelo, aunque esa mecánica no siempre refleja la función real del tronco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento del core ocupa un lugar central en cualquier programa de fitness, pero la forma en que se trabaja esa zona no siempre refleja su función real. La mayoría de los ejercicios populares, como el clásico crunch o los abdominales en el suelo, se basan en la contracción repetida del torso.

Un entrenador personal propone un movimiento de pie, con peso y sin ninguna flexión del cuerpo, que imita la mecánica abdominal de manera más precisa. La propuesta pertenece a Mark Wildman, entrenador y creador del canal de YouTube Wildman Athletica, quien describe el ejercicio como un “abdominal de pie”.

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El movimiento en cuestión es el pullover de pie con pesa rusa o mancuerna: se toma el peso con ambas manos y se eleva por encima de la cabeza, mientras la musculatura del tronco trabaja para resistir el balanceo que genera esa carga en movimiento. Wildman sostiene que la resistencia a la extensión es un componente que suele omitirse en la mayoría de los programas de entrenamiento.

El pullover de pie exige que el core resista la extensión cuando el peso pasa por encima de la cabeza y estabilice la columna bajo carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función principal del core no es generar movimiento, sino frenarlo. Mantener la columna vertebral, las costillas y la pelvis firmes mientras el resto del cuerpo se desplaza es lo que, según especialistas, permite transferir fuerza de manera eficiente y evitar lesiones, especialmente en la zona lumbar.

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El mecanismo detrás del movimiento

El pullover de pie trabaja sobre un concepto técnico llamado antiextensión: la capacidad del tronco para resistir que la zona lumbar se curve hacia atrás y la caja torácica se abra bajo carga. Cuando el peso desciende por encima de la cabeza, los abdominales y los glúteos deben contraerse de forma simultánea para mantener la postura. Si esa tensión se pierde, las costillas se separan, la espalda baja se arquea y el cuerpo pierde el control del movimiento.

La función principal del core es frenar el movimiento para mantener firmes la columna, las costillas y la pelvis, y así transferir fuerza y reducir lesiones lumbares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wildman describe este estado de activación como “respirar detrás del escudo”: construir una pared de tensión abdominal sólida sin contener la respiración ni ponerse rígido. “La función de nuestros abdominales es ayudarnos a resistir la extensión”, afirmó Wildman en su canal. “Me parece que resistir la extensión es algo que suele omitirse en muchos programas de entrenamiento”, agregó el entrenador.

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Cuando el peso regresa a la posición inicial, el core trabaja en sentido inverso: debe resistir la flexión, es decir, evitar que el tronco ceda hacia adelante bajo la carga. Ese doble estímulo, antiextensión y antiflexión, en una misma serie convierte al ejercicio en un recurso poco habitual por su eficiencia para desarrollar un tronco estable.

Músculos involucrados y beneficios adicionales

El ejercicio combina antiextensión y antiflexión en una misma serie, ya que el tronco también debe resistir la flexión cuando el peso vuelve a la posición inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pullover de pie no se limita al trabajo abdominal. Según Wildman, el movimiento también fortalece los dorsales a través de un amplio rango de movimiento y exige movilidad y control en los hombros. Para que el ejercicio sea efectivo, los codos deben mantenerse lo más cerca posible del eje central del cuerpo: alejarlos transfiere el esfuerzo hacia los músculos más pequeños de la parte frontal del hombro y reduce la eficacia del movimiento.

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“Es un ejercicio integral”, afirmó Wildman en declaraciones recogidas por Men’s Health. “Todo debe estar activado”, agregó. Los glúteos sostienen la parte inferior del torso, los abdominales fijan la caja torácica y la musculatura de la parte superior de la espalda controla el peso en la posición elevada.

Wildman sostiene que los abdominales deben mantenerse contraídos durante todo el ejercicio para sostener la caja torácica y controlar el peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consigna del entrenador para el trabajo abdominal es directa: “Los abdominales deben estar contraídos, contraídos, contraídos, contraídos, contraídos, y deben mantenerse contraídos durante todo el ejercicio”.

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Este tipo de activación coordinada resulta útil para quienes practican levantamientos compuestos, como el peso muerto o el press militar, donde la estabilidad del tronco determina tanto el rendimiento como la seguridad de la ejecución.

Mark Wildman recomienda incorporar el pullover de pie como ejercicio principal o como calentamiento antes de peso muerto y press militar para mejorar la estabilización del tronco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo incorporarlo al entrenamiento

Wildman detalla dos formas de integrar el pullover de pie en una rutina. La primera es como ejercicio independiente: alternar 30 segundos de trabajo controlado con 30 segundos de descanso durante cinco minutos, con atención permanente a la técnica de estabilización. Si la caja torácica se abre o se percibe movimiento en la zona lumbar, corresponde finalizar la serie o reforzar la contracción abdominal antes de continuar.

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La segunda opción es utilizarlo como calentamiento previo a levantamientos pesados. Realizar algunas series de 10 repeticiones controladas antes de tomar la barra permite reforzar la técnica de estabilización necesaria para los movimientos compuestos. El ejercicio funciona así como preparación neuromuscular, con activación de la cadena muscular del tronco antes de que la carga principal exija su máximo rendimiento.