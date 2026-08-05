Tularemia en Long Island: investigan tres casos probables de la "fiebre del conejo", una infección transmitida por garrapatas

Las autoridades sanitarias de Suffolk County siguen de cerca los reportes mientras avanza la confirmación de laboratorio de los cuadros detectados en Long Island (Sidewalk Stories NY/Magnific)

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Las autoridades sanitarias de Suffolk County, en Long Island, investigan tres casos probables de tularemia, una infección bacteriana poco frecuente conocida como “rabbit fever”, que puede transmitirse a través de picaduras de garrapatas y provocar cuadros severos con fiebre alta, agotamiento extremo y lesiones en la piel.

La advertencia cobró visibilidad en plena temporada de actividad de estos insectos, mientras especialistas y medios locales difundieron recomendaciones para prevenir nuevos contagios.

La alarma surgió después de que el Departamento de Salud del condado informara que los diagnósticos todavía requieren confirmación de laboratorio, un proceso que puede demorar varias semanas.

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ABC News explicó que la enfermedad, causada por la bacteria Francisella tularensis, es rara en Estados Unidos y suele aparecer con mayor frecuencia entre mayo y septiembre. El mismo medio recordó que, entre 2019 y 2023, se notificaron menos de 200 casos al año en todo el país.

La exposición en patios, parques y zonas con vegetación vuelve clave la revisión de la piel tras actividades al aire libre (Europa Press)

Qué es la tularemia y cómo puede transmitirse

La tularemia es una enfermedad infecciosa que afecta tanto a animales como a personas. ABC News señaló que suele propagarse por la picadura de garrapatas o de deer flies, aunque también puede contraerse al manipular animales infectados, inhalar partículas contaminadas o consumir agua en mal estado.

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La denominación “fiebre del conejo” alude a uno de los animales más asociados a la bacteria. Entre los reservorios más frecuentes aparecen conejos silvestres, liebres, roedores y otros mamíferos pequeños.

El cuadro no se transmite de persona a persona, una precisión destacada por ABC News al repasar las características de esta infección y sus posibles complicaciones si no se detecta a tiempo.

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La denominación popular de la enfermedad se asocia a su circulación histórica en animales silvestres y a contagios vinculados con la manipulación de conejos infectados (Magnific)

El infectólogo William Schaffner, profesor de medicina preventiva en el Vanderbilt University Medical Center, afirmó al mismo medio que el nombre “rabbit fever” se popularizó por los contagios detectados históricamente entre cazadores que manipulaban conejos infectados.

En Long Island, la preocupación se centra este año en la exposición a garrapatas en patios, zonas boscosas y espacios verdes.

NBC New York aseguró que funcionarios locales asociaron los casos recientes con este mecanismo de transmisión y reforzaron el pedido de revisar la piel después de actividades al aire libre.

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El episodio de un niño de 9 años ayudó a visibilizar un cuadro que puede derivar en fiebre persistente, dolor marcado y atención médica urgente (Dominio público/California Historical Society Collection)

Síntomas intensos y un caso que expuso la gravedad del cuadro

Uno de los episodios que impulsó la difusión pública del tema fue el de un niño de 9 años del condado de Suffolk.

NBC New York contó que el menor desarrolló un cuadro severo tras una picadura en la cabeza y sufrió fiebre durante 11 días, además de un dolor intenso en el cuero cabelludo y malestar general. Su madre relató a la emisora que la familia no relacionó de inmediato la lesión con una infección de este tipo.

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La cadena local recogió además el testimonio de la doctora Sharon Nachman, del Stony Brook Children’s Hospital, quien describió una enfermedad con síntomas que suelen resultar mucho más agresivos que los de otros padecimientos transmitidos por garrapatas.

“No es el tipo de enfermedad en la que uno está en casa y piensa que se siente apenas mal”, afirmó la especialista a NBC New York al advertir que muchos pacientes llegan a guardias o servicios de emergencia por la intensidad del cuadro.

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El caso de un niño en Suffolk County puso en primer plano la intensidad de una enfermedad poco habitual y de síntomas severos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas más frecuentes de la tularemia aparecen:

fiebre de hasta 40℃ (104℉)

escalofríos

dolor de cabeza

dolores musculares

agotamiento

ganglios inflamados

una úlcera o llaga en la zona de la picadura, en algunos casos

ABC News detalló esos signos al repasar las manifestaciones más habituales de la enfermedad.

La microbióloga Zoe Weiss, directora de microbiología clínica en Tufts Medical Center, afirmó al medio que los síntomas suelen aparecer entre tres y cinco días después de la exposición, aunque también pueden demorar hasta tres semanas.

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El cuadro puede manifestarse con malestar general severo y lesiones en la zona afectada, aunque la evolución varía según la forma de contagio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención, tratamiento y dificultades para el diagnóstico

La enfermedad tiene tratamiento y, de acuerdo con ABC News, responde a antibióticos de uso habitual. Aun así, puede retrasarse el diagnóstico inicial, ya que varios de sus síntomas se parecen a los de otras infecciones más comunes.

Esa dificultad quedó reflejada en el caso difundido por NBC New York, donde la familia del niño consultó hasta llegar a un especialista en enfermedades infecciosas.

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Las recomendaciones de prevención apuntan a medidas conocidas, aunque ahora con mayor urgencia.

Entre las principales aparecen:

realizar controles corporales después de pasar tiempo al aire libre

usar repelentes aprobados

llevar ropa de manga larga

optar por pantalones largos y medias altas en áreas con vegetación

evitar el contacto con animales silvestres enfermos o muertos

Aunque responde a antibióticos, su baja frecuencia complica la detección inicial y refuerza la importancia de las medidas de cuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

NBC New York remarcó la importancia de revisar el cuerpo tras la exposición en exteriores, mientras ABC News repasó el resto de las medidas de cuidado difundidas por especialistas y organismos sanitarios.

El seguimiento de los tres casos probables en Long Island continuará hasta que lleguen los resultados de laboratorio.

Mientras esa confirmación avanza, la advertencia de las autoridades sanitarias dejó un mensaje concreto para la población: ante una herida abierta tras una picadura, malestar intenso o fiebre persistente, conviene buscar atención médica y mencionar la posible exposición.