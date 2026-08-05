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Infección urinaria y de vejiga: cuál es la diferencia y cuándo consultar

Aunque algunos síntomas parecen similares, el lugar de la dolencia puede indicar distintos niveles de urgencia. Especialistas advierten qué señales no conviene pasar por alto

Persona sentada en una cama con una mano en el abdomen bajo y gesto de dolor, sin mostrar el rostro.
La infección urinaria puede afectar cualquier parte del sistema urinario, mientras que la infección de vejiga o cistitis es una forma localizada en las vías urinarias bajas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ardor al orinar, ganas de ir al baño a cada rato y micciones escasas suelen hacer pensar en una infección urinaria. La confusión aparece cuando ese mismo cuadro también se describe como una infección de vejiga.

Cleveland Clinic y Mayo Clinic aclararon que no todos los episodios tienen el mismo alcance: algunos quedan limitados a las vías urinarias bajas, mientras otros pueden comprometer zonas más altas y requerir una evaluación más rápida.

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Qué síntomas orientan a una infección de vejiga y cuáles pueden indicar un cuadro más serio

La confusión entre ambos términos también se explica por sus síntomas. Cuando la infección queda localizada en la vejiga, las señales más frecuentes son la urgencia para orinar, el ardor al hacerlo, la micción repetida en pequeñas cantidades y el dolor o la presión en la parte baja del abdomen.

Mayo Clinic también menciona la presencia de orina rojiza, rosada intensa o marrón oscuro, un cambio que puede indicar sangre.

Render 3D translúcido de un torso humano que muestra órganos internos como intestinos, riñones y vejiga, con un tumor iluminado en la vejiga.
Mayo Clinic y Cleveland Clinic indican que la mayoría de las infecciones urinarias compromete la vejiga y la uretra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuadro requiere otra atención cuando aparecen fiebre, escalofríos, dolor en la parte baja de la espalda o en el costado, náuseas o vómitos. Esos signos pueden corresponder a una forma más seria y sugerir compromiso renal.

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En adultos mayores, además, estas infecciones pueden pasar inadvertidas o confundirse con otras dolencias.

Cómo se producen y qué factores se asocian con su aparición

Las dos instituciones atribuyen estos cuadros a bacterias que ingresan por la uretra y avanzan por el tracto urinario. La uretra es el conducto que comunica la vejiga con el exterior y permite la salida de la orina.

Ambas instituciones coinciden en que la E. coli es el agente más frecuente. Esta bacteria forma parte habitual del tracto gastrointestinal y también está presente en la piel y en zonas próximas a los genitales y el recto.

Entre los factores asociados aparece la anatomía femenina: la uretra de las mujeres es más corta y está más cerca del recto, lo que facilita el acceso de bacterias. También influyen la perimenopausia y la menopausia, etapas en las que disminuyen los niveles de estrógeno y cambian las bacterias presentes en la vagina.

Torso humano semi-transparente mostrando riñones, ureteres y vejiga con zona roja, junto a círculo ampliado con bacterias cilíndricas y esféricas
Mayo Clinic y Cleveland Clinic señalan que la E. coli es la bacteria más frecuente en la infección urinaria y que suele ingresar por la uretra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emily Slopnick, uróloga de Cleveland Clinic, señaló en el artículo institucional que “no siempre está claro por qué algunas personas son más propensas a las infecciones urinarias que otras”.

Aun así, la especialista enumera varios elementos vinculados con una mayor predisposición: cambios hormonales, diabetes, relaciones sexuales, uso de espermicidas o diafragmas, dificultades para vaciar la vejiga y baja ingesta de agua.

Mayo Clinic incorpora otros factores presentes en ciertos casos, como el estreñimiento, algunas afecciones urinarias congénitas, los cálculos renales, el agrandamiento de la próstata, el uso de catéteres y procedimientos recientes sobre el sistema urinario.

La institución también advierte que las infecciones recurrentes son aquellas que aparecen dos o más veces en seis meses, o tres o más veces en un año.

Cómo se confirma el diagnóstico y qué medidas pueden ayudar

Las fuentes coinciden en que la sospecha clínica no alcanza para confirmar el diagnóstico. Cleveland Clinic explica que un profesional revisa los síntomas, realiza un examen físico y solicita estudios de orina.

Slopnick lo expresa con una precisión orientada a despejar confusiones: “Hay otras causas de irritación de la vejiga, y en realidad no se trata de una infección urinaria a menos que el cultivo de orina haga crecer bacterias”.

Dos manos masculinas sostienen un recipiente con muestra de orina y un documento con resultados médicos en una mesa.
El diagnóstico de infección urinaria no se confirma solo por los síntomas, ya que el urocultivo es el estudio que detecta bacterias en la orina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto separa el malestar urinario de una infección confirmada. El urocultivo es el análisis que permite detectar bacterias en la orina. Mayo Clinic indica que estos episodios suelen tratarse con antibióticos y que el abordaje temprano reduce la probabilidad de complicaciones.

Cleveland Clinic añade que los síntomas suelen empezar a ceder a los pocos días de iniciar la medicación adecuada, aunque remarca la necesidad de completar el tratamiento. También señala que algunos casos pueden resultar más complejos cuando existen diferencias anatómicas, defensas bajas, edad mayor de 65 años o cálculos en las vías urinarias.

Si no recibe tratamiento, una infección localizada en la vejiga puede extenderse a los riñones. Mayo Clinic advierte que esa progresión puede causar daño renal permanente.

Nuevo tratamiento elimina el cáncer de vejiga en 82 % de pacientes
El diagnóstico de infección urinaria se confirma con estudios de orina y urocultivo, y el tratamiento temprano con antibióticos ayuda a reducir complicaciones y el riesgo de daño renal (Freepik)

En prevención, ambas instituciones coinciden en varias medidas que pueden ayudar a reducir nuevos episodios: tomar suficiente agua, orinar con regularidad y vaciar bien la vejiga. Cleveland Clinic también menciona los suplementos de arándano, la micción poco después de las relaciones sexuales, la higiene de adelante hacia atrás y el uso de estrógeno vaginal tras la menopausia.

Sobre este último punto, Slopnick explica: “La vagina es naturalmente ácida, y eso ayuda a mantener a raya a las bacterias”. Ambas instituciones indican que corresponde buscar atención médica ante síntomas compatibles con una infección urinaria.

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