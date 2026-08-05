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ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 2

Los beneficiarios podrán consultar las fechas y los montos oficiales para todas las prestaciones sociales

Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
Personas con DNI terminado en 2 podrán acceder al cobro de sus prestaciones el 12 y 26 de agosto, según el calendario oficial de ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para agosto de 2026, con haberes y asignaciones actualizados conforme al índice de movilidad. Las personas con DNI terminado en 2 podrán acceder a la mayoría de las prestaciones el miércoles 12 de agosto, mientras que los pagos para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo se realizarán el miércoles 26 de agosto. Los montos incluyen la actualización prevista y, en algunos casos, un bono extraordinario.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI finalizado en 2 cobrarán el miércoles 12 de agosto. Para agosto de 2026, el haber mínimo es de $419.775,93. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para estos beneficiarios asciende a $489.775,93.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
El haber mínimo para jubilados y pensionados en agosto 2026 se estableció en $419.775,93, con un bono adicional de $70.000

Las personas que reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo percibirán el pago el miércoles 26 de agosto si su DNI termina en 2. El monto correspondiente se ajusta según la escala vigente, con una suba del 1,89% respecto al mes anterior. El haber máximo quedó fijado en $2.824.694.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se pagan el miércoles 12 de agosto para titulares con DNI terminado en 2. Para agosto de 2026, la AUH tiene un valor de $150.848 por hijo, mientras que la Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos familiares) es de $75.433. La AUH por hijo con discapacidad asciende a $491.173. En la zona patagónica, ambos importes alcanzan los $196.103 por hijo.

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Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 2 cobrarán el miércoles 12 de agosto. El monto actualizado es de $150.848. En la zona 1, el valor es de $196.103.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

anses
Las asignaciones por hijo, embarazo y pago único presentan montos actualizados, aplicándose la última movilidad y los topes informados por ANSES

La Asignación por Prenatal se paga el miércoles 12 de agosto para quienes tengan DNI terminado en 2. El monto para ingresos familiares de hasta $1.146.199 es de $75.431,40 y disminuye en escalas para ingresos superiores. La Asignación por Maternidad también se abona a partir del 11 de agosto, sin distinción por terminación de documento, con el mismo valor base para el primer rango de ingresos.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se encuentran disponibles entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre para todos los beneficiarios. Los montos vigentes son: Nacimiento $87.925,24, Adopción $525.680,06 y Matrimonio $131.650,55.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se acreditan el miércoles 12 de agosto para titulares con DNI terminado en 2. El monto por invalidez y vejez, incluyendo el bono extraordinario, es de $363.843,15. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso es de $405.820,74.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, sin cronograma diferenciado por terminación de documento. Los montos dependen del tipo de asignación y la composición familiar, siguiendo los valores vigentes.

Desempleo Plan 1

Fachadas ANSES
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo recibirán el pago el 25 de agosto, de acuerdo con la terminación de su documento

La Prestación por Desempleo Plan 1 se paga el martes 25 de agosto a quienes tengan DNI finalizado en 2. El monto varía según la situación laboral previa y los topes establecidos oficialmente.

Desempleo Plan 2

La Prestación por Desempleo Plan 2 mantiene el mismo cronograma que el Plan 1, con pago el martes 25 de agosto para documentos terminados en 2. Los montos se determinan conforme a la normativa vigente.

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