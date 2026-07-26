La brillante largada y remontada del argentino Nicolás Varrone en el GP de Hungría de la Fórmula 2

El argentino Nicolás Varrone protagonizó una de las remontadas del fin de semana en el Hungaroring: partió desde el puesto 16, llegó a caer hasta el 20° después de una parada anticipada en boxes y cruzó la bandera a cuadros en la 12ª posición en la carrera principal de la Fórmula 2 (F2) correspondiente a la octava fecha de la temporada 2026.

La actuación no le alcanzó para sumar puntos que es hasta el décimo lugar, pero dejó en evidencia el potencial del piloto de Van Amersfoort Racing en una jornada que no le fue favorable desde la clasificación.

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El piloto nacido en Ingeniero Maschwitz largó desde la 16ª posición y aprovechó la salida con una reacción sobresaliente: antes de completar la primera vuelta ya había adelantado seis autos y se instalaba décimo, con posibilidades reales de entrar en la zona de puntos por segunda vez en la temporada. En una de sus maniobras de adelantamiento, pasó en medio de dos pilotos, entre ellos el líder del campeonato, Nikola Tsolov.

El escenario cambió en la octava vuelta, cuando el desgaste de los neumáticos blandos obligó a Varrone a ingresar a los boxes para montar el compuesto medio. La detención lo relegó hasta la 20ª colocación y lo forzó a recomenzar la tarea.

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Desde esa posición, el argentino fue avanzando con un ritmo regular, esquivó distintos incidentes y aprovechó las paradas de varios rivales. En el camino, una maniobra con el búlgaro Nikola Tsolov fue puesta bajo investigación de los comisarios deportivos, aunque el episodio no tuvo consecuencias sobre su carrera. Al final, Varrone cruzó la meta en el 12° lugar, a 38 segundos del vencedor, con lo que llegó a 14 puntos acumulados en el campeonato.

La victoria quedó en manos del mexicano Noel León (Campos Racing), que consiguió su primer triunfo en una Feature Race de F2. Kush Maini (ART Grand Prix) fue segundo y el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing) completó el podio. Entre los latinoamericanos, el paraguayo Joshua Duerksen terminó octavo y sumó puntos, mientras que el colombiano Sebastián Montoya fue 16° y el mexicano Rafael Villagómez abandonó —su retiro generó un Virtual Safety Car que resultó determinante para la estrategia del ganador—. En el campeonato de pilotos, Tsolov conserva el liderazgo con 167 puntos, seguido por Gabriele Minì (147) y Câmara (145).

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Mientras tanto, en la Fórmula 3 (F3), el otro compatriota, Mattia Colnaghi, celebró su cumpleaños número 18 con otro resultado positivo: terminó cuarto en la Feature Race de Budapest y acumuló así su cuarto P4 consecutivo entre Spa-Francorchamps y el Hungaroring, una racha que lo posiciona como uno de los pilotos más consistentes del pelotón.

La carrera del chico nacido en Monza, pero que corre con bandera argentina por su madre oriunda de Chubut, estuvo marcada por la intensidad desde la largada. En la primera curva, un pequeño bloqueo le permitió a Brando Badoer superarlo, aunque el argentino respondió de inmediato con una maniobra por el sector externo de la curva 7 que le devolvió la tercera posición. La aparición del Safety Car por un incidente que involucró a tres pilotos reorganizó el pelotón y, en el reinicio, Colnaghi marchaba segundo, detrás de Freddie Slater y por delante de Badoer.

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Mattia Colnaghi volvió a finalizar cuarto en la Fórmula 3 (DutchPhotoAgency)

El equilibrio duró poco. En la décima vuelta, Ugo Ugochukwu adelantó primero al italiano y luego al argentino, que también fue superado por Badoer y quedó relegado al cuarto lugar. Desde allí, Colnaghi administró el desgaste de los neumáticos a través de dos neutralizaciones adicionales —una de ellas por el accidente de Fernando Barrichello en la vuelta 15— y mantuvo la posición hasta el final.

El triunfo fue para Slater, escoltado por Ugochukwu y Badoer. Colnaghi sumó 12 puntos en la Feature Race y otros siete en la Sprint, con lo que acumuló 19 unidades en la fecha húngara y llegó a 39 en el campeonato. La F3 retomará la actividad del 4 al 6 de septiembre en Monza, donde se disputará la octava y penúltima fecha de la temporada.

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