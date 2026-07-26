Salud

Sensación de agobio: cuándo la fatiga emocional se vuelve abrumadora y como enfrentarla

Situaciones estresantes y el desgaste sostenido pueden afectar el bienestar general y tanto la salud física como mental

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Ilustración de persona sentada con cuerpo encorvado, hombros caídos, ojeras. Un cerebro grande con colores magenta, azul y verde que se desvanecen.
El agotamiento emocional surge cuando el estrés sostenido agota los recursos para afrontar las exigencias de la vida moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agotamiento emocional se ha convertido en una reacción cada vez más habitual ante las exigencias de la vida moderna. Presiones laborales, dificultades económicas y responsabilidades familiares pueden acumularse hasta provocar una sensación de sobrecarga, donde las emociones parecen desbordarse y la motivación se desvanece. Cuando estos estados se prolongan, las personas pueden experimentar una fatiga profunda que afecta su bienestar físico y mental.

Según la Mayo Clinic, surge cuando el estrés de situaciones adversas o desafiantes se mantiene en el tiempo y los recursos para afrontarlo se agotan. Entre los factores más habituales figuran la exposición continua a ambientes de alta tensión, la falta de apoyo social, jornadas extensas de trabajo y la dificultad para equilibrar la vida personal y profesional.

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De acuerdo con Healthline, el agotamiento emocional no solo se manifiesta en el ánimo o la energía diaria, sino que puede llegar a alterar la percepción de control sobre la propia vida y generar una sensación persistente de estar atrapado. La acumulación de este tipo de estrés, si no se gestiona, puede derivar en consecuencias duraderas para la salud.

Hombre de mediana edad con camisa de jean, sentado frente a un portátil, se toca el puente de la nariz. En el escritorio hay un vaso de café y gafas.
La fatiga emocional se asocia con presiones laborales, dificultades económicas, responsabilidades familiares y falta de apoyo social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las consecuencias del agotamiento emocional y cuándo se vuelve abrumador

Los efectos abarcan diferentes niveles y pueden ir desde alteraciones leves hasta consecuencias profundas en la salud física y mental. De acuerdo con la Mayo Clinic, los síntomas incluyen ansiedad, apatía, irritabilidad, dificultad para concentrarse y una marcada falta de motivación. Este estado también puede relacionarse con sensación de desesperanza, pensamientos negativos y episodios de llanto frecuente. En lo físico, la fatiga persistente, dolores de cabeza, falta de apetito, problemas para dormir y tensión muscular son frecuentes.

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Healthline resalta que, cuando se vuelve abrumador, una persona puede perder el sentido de control sobre la vida y experimentar una sensación de estancamiento. Este desgaste crónico incrementa el riesgo de desarrollar trastornos como depresión, insomnio, ansiedad y enfermedades cardiovasculares. También puede desencadenar absentismo laboral, aislamiento social y una disminución notable del rendimiento en las actividades cotidianas.

Un estudio publicado por Elsevier en 2025 advierte que, además de afectar el bienestar psicológico, reduce la empatía, deteriora las relaciones interpersonales y eleva la probabilidad de cometer errores en el trabajo. Entre los profesionales de la salud y otras ocupaciones de alta demanda, la exposición prolongada a ambientes de estrés repercute en una mayor incidencia de trastornos mentales y físicos.

Según los especialistas, el agotamiento emocional se vuelve especialmente agobiante cuando los recursos personales para enfrentarlo se agotan y la persona deja de encontrar alivio en sus estrategias habituales de afrontamiento.

Hombre calvo con pelo canoso ralo, con manos en la cabeza, sentado a una mesa con montones de papeles, recibos y documentos desparramados bajo una lámpara.
El agotamiento emocional puede alterar la percepción de control y generar una sensación persistente de estar atrapado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, una investigación publicada en Brain Sciences analizó el vínculo con la aparición de síntomas depresivos. Los autores identificaron que tanto el agotamiento emocional como el estrés actúan como predictores directos de la depresión, mientras que las estrategias de afrontamiento no mostraron un efecto protector significativo. El trabajo destaca el papel del optimismo como un factor que puede mitigar el impacto negativo del estrés sobre la salud mental.

Cómo enfrentar la fatiga emocional y contrarrestar los efectos

La Mayo Clinic recomienda identificar los factores estresantes que pueden eliminarse o reducirse, ya que disminuir la exposición a las tensiones es una de las medidas más efectivas. Cuando la fuente no se puede modificar, los especialistas sugieren centrar la atención en el presente y buscar eventos neutros o positivos que ayuden a equilibrar la percepción de amenaza.

Según Healthline, una alimentación equilibrada, la actividad física regular y el descanso suficiente son pilares fundamentales para mantener la estabilidad emocional. El ejercicio contribuye a elevar los niveles de serotonina y endorfinas, lo que favorece el estado de ánimo y ayuda a recuperar la energía. También se recomienda establecer rutinas de sueño, limitar el consumo de cafeína y reservar momentos de descanso, incluso breves, a lo largo del día.

Mujer sentada en postura de loto sobre una esterilla de yoga con las manos en el pecho, un cojín de corazón rojo, dos plantas y un sofá en una sala.
El ejercicio, el descanso, el apoyo social, el mindfulness y el optimismo ayudan a prevenir complicaciones del agotamiento emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las técnicas de atención plena (mindfulness), la meditación y la práctica de ejercicios de respiración pueden reducir los niveles de ansiedad y mejorar la capacidad para gestionar emociones intensas. Además, mantener una red de apoyo social, hablar con personas de confianza y buscar acompañamiento profesional en casos de agotamiento persistente son estrategias clave para prevenir complicaciones mayores.

La revisión de Elsevier subraya la importancia de que las organizaciones fomenten entornos de apoyo y promuevan el equilibrio entre vida laboral y personal, especialmente en profesiones de alta demanda. El acceso a intervenciones psicológicas, la capacitación en autocuidado y la promoción de la resiliencia pueden mitigar los efectos negativos del agotamiento emocional y mejorar el bienestar general.

El estudio en Brain Sciences destaca que promover el optimismo y fortalecer los recursos personales puede reducir la vulnerabilidad a la depresión asociada al agotamiento emocional en jóvenes. Ejercicios como la gratitud, la visualización positiva y el reconocimiento de fortalezas personales son recomendados como parte del entrenamiento emocional para afrontar las dificultades y recuperar el equilibrio mental.

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