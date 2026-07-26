Honduras: Fiscalía niega intervención de la ATIC en caso de Angie Peña y anuncia que exviceministra Julissa Villanueva será citada

El Ministerio Público aseguró que las investigaciones sobre el caso de Angie Peña continúan activas. Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, negó que la ATIC haya estado a cargo de la investigación. (FOTO: TV Azteca)

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, aseguró que la ATIC nunca ha estado a cargo de la investigación relacionada con la joven y explicó que el caso ha sido dirigido desde el inicio por fiscales especializados.

“La ATIC nunca ha estado a cargo del caso de Angie Peña”, afirmó Mora, al referirse a las versiones que señalaban una supuesta intervención de la agencia investigativa.

De acuerdo con el funcionario, varias personas permanecen privadas de libertad mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo sucedido con la joven. Asimismo, confirmó que fiscales asignados al caso han sostenido reuniones con los familiares de Angie Peña para mantenerlos informados sobre el desarrollo de las investigaciones.

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Las autoridades también descartaron que la ATIC haya sido intervenida. Según explicó Mora, la presencia de una juez ejecutora en las instalaciones de la agencia se produjo como consecuencia de un recurso de habeas corpus presentado por el padre de Angie Peña ante un juzgado competente.

La acción judicial provocó la presencia de la juez ejecutora en las instalaciones de la ATIC, pero el Ministerio Público aclaró que este hecho no significa que la agencia haya sido intervenida ni que haya asumido la conducción de la investigación.

Varias personas permanecen privadas de libertad mientras avanzan las diligencias del caso. Fiscales han mantenido reuniones con los familiares de Angie Peña para informarles sobre los avances. (Foto: Redes sociales)

Mora explicó que el expediente ha sido manejado desde el inicio por fiscales de las unidades especializadas en trata de personas y antisecuestros del Ministerio Público, con el apoyo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

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Las autoridades señalaron que estos equipos cuentan con experiencia en investigaciones relacionadas con este tipo de delitos y que continúan desarrollando las diligencias necesarias para esclarecer el caso.

Respecto al recurso de habeas corpus, el Ministerio Público sostuvo que considera que la acción carece de fundamento en este contexto, debido a que este mecanismo se utiliza cuando se presume que una persona se encuentra detenida de manera ilegal.

Según la explicación de las autoridades, esa situación no corresponde al caso de Angie Peña, por lo que reiteraron que la presencia de la juez ejecutora no representa una intervención de la ATIC ni un cambio en la conducción del expediente.

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Julissa Villanueva será citada

El portavoz del Ministerio Público también se refirió a las declaraciones realizadas públicamente por la exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva, quien ha emitido señalamientos relacionados con el caso.

Julissa Villanueva será citada para presentar las pruebas que respalden sus declaraciones. El Ministerio Público destacó investigaciones contra redes de trata de personas en Islas de la Bahía. (Foto: Cortesía)

Mora informó que Villanueva será citada para declarar y presentar formalmente las pruebas que respalden las afirmaciones que ha realizado públicamente.

Las autoridades indicaron que cualquier información o evidencia que pueda contribuir al esclarecimiento de la desaparición de Angie Peña deberá ser presentada formalmente para que pueda ser incorporada y valorada dentro de las investigaciones.

En paralelo, el Ministerio Público destacó los avances alcanzados en investigaciones relacionadas con redes de trata de personas que operaban en Islas de la Bahía, especialmente en Roatán.

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Según el ente acusador, estas investigaciones han permitido desarticular estructuras vinculadas con este delito, presentar requerimientos fiscales y obtener sentencias condenatorias, incluso contra ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, las autoridades aclararon que estos resultados en casos relacionados con la trata de personas no significan que el caso específico de Angie Peña haya sido resuelto.

La desaparición de la joven continúa bajo investigación y las autoridades aseguran que las diligencias permanecen activas.

El Ministerio Público reiteró que fiscales especializados y agentes investigadores continúan trabajando en la recopilación y análisis de información para determinar qué ocurrió con Angie Peña y establecer las responsabilidades que correspondan.

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La presencia de una juez ejecutora en la ATIC se originó por un recurso de habeas corpus. Las unidades de trata de personas y antisecuestros dirigen la investigación, con apoyo de la DPI. (Foto: Ministerio Público Honduras)

El caso ha generado preocupación entre los familiares de la joven, quienes han mantenido su llamado a las autoridades para que las investigaciones continúen hasta esclarecer los hechos.

Ante las versiones difundidas recientemente, el Ministerio Público insistió en que la ATIC nunca ha estado a cargo del caso y que la presencia de una juez ejecutora en sus instalaciones respondió exclusivamente al recurso judicial presentado por el padre de Angie Peña.

Mientras tanto, las autoridades sostienen que el caso continúa abierto y que se mantienen las diligencias para esclarecer lo ocurrido.