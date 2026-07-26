8 alimentos probióticos que pueden transformar la salud intestinal, según los especialistas

Los probióticos ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota y favorecen la salud intestinal, la digestión y la absorción de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los probióticos han cobrado protagonismo en la conversación sobre hábitos alimentarios saludables y bienestar integral. Estos microorganismos vivos, presentes en ciertos alimentos y suplementos, forman parte del vasto ecosistema microbiano que habita en el cuerpo humano. Su presencia y equilibrio resultan fundamentales para mantener la salud intestinal y, por extensión, el buen funcionamiento de diversos sistemas corporales.

Se trata de bacterias y levaduras beneficiosas que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, ayudan a restaurar y mantener el equilibrio de la microbiota, el conjunto de microorganismos que reside en el tracto digestivo. Este equilibrio es clave para la correcta digestión de los alimentos, la absorción de nutrientes y la defensa frente a organismos patógenos. Además, contribuyen a reforzar el sistema inmunológico, modulando la respuesta frente a infecciones y favoreciendo la producción de compuestos antiinflamatorios, según la Cleveland Clinic. Harvard destaca que, más allá de la salud digestiva, influye en el bienestar mental y en la regulación del estado de ánimo, lo que amplía el impacto positivo de los probióticos en el organismo.

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El consumo regular de alimentos ricos en probióticos puede ayudar a prevenir trastornos como el síndrome del intestino irritable, las infecciones gastrointestinales y la diarrea asociada al uso de antibióticos. También puede favorecer la reducción de la inflamación y el control del peso, así como mejorar la respuesta inmunitaria ante diferentes desafíos, de acuerdo con la Mayo Clinic. De esta forma, se posicionan como aliados valiosos para quienes buscan mantener una salud integral a través de la alimentación.

El consumo regular de probióticos puede ayudar a prevenir el síndrome del intestino irritable, las infecciones gastrointestinales y la diarrea asociada a antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos ricos en probióticos

Yogur : es uno de los alimentos más conocidos y consumidos a nivel mundial. Contiene cultivos vivos y activos de bacterias como Lactobacillus y Bifidobacterium , que favorecen la salud intestinal y fortalecen el sistema inmunológico . Expertos de Harvard elegir yogures naturales sin azúcares añadidos y verificar que la etiqueta indique la presencia de cultivos vivos y activos.

Kéfir : se trata de una bebida fermentada similar al yogur, pero con una textura más líquida y un sabor ligeramente ácido. Contiene una mayor variedad de bacterias y levaduras beneficiosas, lo que potencia su efecto probiótico y su capacidad para mejorar la digestión y la absorción de nutrientes , destacan desde la Universidad de Harvard .

Kimchi : es un plato tradicional coreano elaborado a base de col fermentada, rábanos y especias. Incorporado en la edición especial de “100 alimentos más curativos” de Time Magazine , este alimento es rico en bacterias del género Lactobacillus , que ayudan a promover el equilibrio de la microbiota intestinal y pueden aportar compuestos con propiedades antiinflamatorias.

Chucrut : típico de la gastronomía de Europa Central, se obtiene mediante la fermentación del repollo. Es una fuente importante de probióticos, fibra y vitaminas del complejo B, y contribuye a la salud digestiva y al fortalecimiento de las defensas del organismo .

Kombucha : esta bebida fermentada a base de té y azúcar, en la que intervienen bacterias y levaduras. Su consumo aporta probióticos y antioxidantes, que pueden ayudar a mejorar la salud intestinal y reforzar el sistema inmunológico, indican expertos de la Cleveland Clinic .

Alimentos en conserva : estas comidas fermentadas en salmuera (no en vinagre) contienen bacterias lácticas que ayudan a mantener la diversidad microbiana intestinal y aportan vitaminas y antioxidantes. Es fundamental revisar que el producto indique fermentación natural para garantizar la presencia de probióticos, aconsejan desde Harvard .

Quesos fermentados (como parmesano): contienen cultivos vivos y activos que pueden beneficiar la salud intestinal. Time Magazine también destaca que son ricos en calcio y proteínas, siempre que se elijan variedades con cultivos vivos.

Pan de masa madre: contiene bacterias lácticas que contribuyen a la diversidad de la microbiota intestinal. Aunque su contenido probiótico puede disminuir con la cocción, Harvard lo sigue poniendo como una opción interesante por el aporte de fibra y nutrientes.

Un microbiota intestinal saludable favorece a la salud intestinal y repercute directamente en la mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los probióticos y la salud mental

Un estudio publicado en 2025 en la revista Nature evidenció que la administración diaria de probióticos puede mejorar el estado de ánimo negativo en personas sanas. La investigación señala que el eje microbiota-intestino-cerebro desempeña un papel clave en la comunicación entre el sistema digestivo y el cerebro, influyendo en el desarrollo neuroquímico y en la conducta. Los autores concluyen que la suplementación mejora síntomas de ansiedad y depresión, especialmente en personas con antecedentes clínicos, aunque los beneficios también han sido observados en la población general.

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En enero de 2026, una revisión publicada en PMC analizó el papel en la modulación del eje intestino-cerebro y su potencial terapéutico en la depresión mayor (MDD). Los resultados muestran que distintas formulaciones probióticas pueden reducir significativamente los síntomas depresivos y ansiosos, tanto en modelos preclínicos como en ensayos clínicos. Los mecanismos implicados incluyen la mejora de la composición microbiana intestinal, el aumento de la producción de ácidos grasos de cadena corta y el refuerzo de la barrera intestinal y hematoencefálica, lo que contribuye a la reducción de la neuroinflamación..

En marzo de 2026, Frontiers in Immunology publicó un análisis sobre las actividades biológicas y beneficios inmunológicos. El artículo destaca que los probióticos son capaces de remodelar la composición y función de la microbiota intestinal, promoviendo la inmunomodulación mediante el aumento de inmunoglobulina A y la activación de macrófagos. Estos cambios mejoran la respuesta inmune, disminuyen la incidencia de infecciones gastrointestinales y respiratorias, y pueden incidir positivamente en la salud metabólica y cognitiva.

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