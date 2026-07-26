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La impactante lesión en la cabeza que le provocó un luchador argentino a su rival en una pelea de boxeo sin guantes

El ex peleador de UFC, Guido Ninja Cannetti, se impuso a su rival en la pelea coestelar de BKFC Uruguay

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La terrible lesión que sufrió un luchador en el BKFC

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) celebró su primera velada en Sudamérica este sábado en el Antel Arena de Montevideo, reuniendo a más de 9.000 personas para presenciar un evento de combate sin precedentes en la región. El espectáculo, que incluyó once combates, fue marcado por la intensidad de los enfrentamientos y por el debut local de Gastón Tonga Reyno, quien obtuvo un triunfo contundente en la pelea estelar.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche fue el duelo de semifondo entre el uruguayo Emiliano Toro Nielli y el argentino Guido Ninja Cannetti. El enfrentamiento captó la atención del público tanto por la previa, donde ambos contendientes intercambiaron gestos desafiantes en el pesaje, como por el desarrollo de la pelea, que exhibió un alto nivel de agresividad y resistencia física.

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Cannetti, exatleta de artes marciales mixtas con una extensa trayectoria en la UFC, se impuso por decisión unánime tras cinco rounds. El argentino, de 46 años, entró al cuadrilátero circular acompañado por la música de Los Palmeras y exhibiendo un tatuaje de Carlos Gardel en la pierna, detalles que sumaron un componente distintivo a la presentación. Durante el segundo asalto, Cannetti conectó una serie de golpes que dejaron a su oponente con una inflamación severa en la frente y un hematoma en la sien izquierda.

El estado físico de Nielli tras el combate fue motivo de comentarios tanto en redes sociales como entre los asistentes al estadio. A pesar de las lesiones, el peleador local descendió del ring por sus propios medios y saludó a los fanáticos, gesto que recibió aplausos del público.

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Un hombre con barba y tatuajes levanta el brazo en un ring de combate. Un árbitro a su lado. Se observan cuerdas, público y logos de marcas
Ninja Cannetti se impuso en una pelea en BKFC

En el plano técnico, Guido Cannetti cuenta con un paso importante por la UFC. Durante su estancia en la máxima organización de MMA, el argentino mantuvo una precisión del 55% en golpes significativos y promedió más de dos derribos cada quince minutos. Su última presentación en la empresa estadounidense ocurrió el 11 de marzo de 2023, antes de su desembarco en el boxeo a puño limpio.

“Gracias a todos por el amor que sentí. Gracias Argentina. Las Malvinas son Argentinas”, escribió Cannetti en sus redes sociales. Nielli, por su parte, no se pronunció en sus cuentas oficiales ni comunicó novedades sobre su estado de salud tras el combate.

Otra de las peleas destacadas de la velada fue la protagonizada por la uruguaya Marylin Contin, conocida como la Reina. La peleadora local venció a la argentina Gisela Luna casi de inmediato, tras dos golpes en el primer asalto. Luna sufrió dos cortes en el rostro, el segundo con un sangrado considerable que tiñó de rojo el área de combate. La contundencia de Contin se reflejó en la rapidez y eficacia de su victoria, una de las más veloces de la noche.

El cierre del evento estuvo a cargo de Gastón Tonga Reyno, quien se presentó por primera vez en Montevideo en el marco de la BKFC. El ídolo local noqueó en el primer round al estadounidense Josh Krejci, coronando una jornada histórica para los deportes de contacto en la región.

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