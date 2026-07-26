Dos cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA regresaron a la Tierra tras ocho meses en órbita

El astronauta Chris Williams y los cosmonautas Kud-Sverchkov y Mikáev descansan tras aterrizar en Zhezkazgan, Kazajistán, al regresar de la EEI (Roscosmos/Handout vía REUTERS).

La nave tripulada rusa Soyuz MS-28, con los cosmonautas Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev y el astronauta de la NASA Chris Williams a bordo, llegó este domingo a la Tierra procedente de la Estación Espacial Internacional (EEI), anunció la agencia espacial rusa Roscosmos.

Las imágenes retransmitidas en directo mostraron cómo la cápsula tocó tierra a las 13:28 hora local (10:28 GMT) a 147 kilómetros al sureste de la ciudad kazaja de Zhezkazgan, tras un descenso asistido por paracaídas en la estepa kazaja.

La cápsula Soyuz MS-28, con Chris Williams, Kud-Sverchkov y Mikáev, aterriza cerca de Zhezkazgan, Kazajistán, tras ocho meses en la EEI (NASA/Bill Ingalls/Handout vía REUTERS).

La cápsula Soyuz MS-28 aterriza cerca de Zhezkazgan, Kazajistán, con Williams, Kud-Sverchkov y Mikáev tras su misión en la EEI (Roscosmos/Handout vía REUTERS).

La tripulación se había desacoplado del módulo Rasvet de la EEI horas antes y, tras el aterrizaje, fue trasladada a reposeras cercanas para los primeros chequeos médicos, además de recibir fruta fresca y llamadas satelitales con sus familias.

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Williams, Kud-Sverchkov y Mikáev reaccionan dentro de la Soyuz MS-28 tras aterrizar cerca de Zhezkazgan, Kazajistán (NASA/Bill Ingalls/Handout vía REUTERS).

“Me siento mejor y mejor con cada momento”, dijo Kud-Sverchkov desde su reposera. Como obsequio de bienvenida, los tres tripulantes recibieron muñecas matrioshkas personalizadas de parte de los equipos de rescate rusos.

Chris Williams habla por teléfono tras regresar de la EEI a bordo de la Soyuz MS-28, poco después de aterrizar cerca de Zhezkazgan, Kazajistán (NASA/Bill Ingalls/Handout vía REUTERS).

La misión tuvo una duración de 241 días —unos ocho meses—, durante los cuales la tripulación completó 3.856 órbitas alrededor de la Tierra y recorrió más de 102 millones de millas. Significó el primer vuelo espacial tanto para Williams como para Mikáev, mientras que para Kud-Sverchkov se trató de su segunda estadía en órbita. Durante ese período, los cosmonautas rusos realizaron una caminata espacial, recibieron dos naves de carga Progress y participaron en la implementación de decenas de experimentos científicos. La tripulación había despegado hacia la EEI el 27 de noviembre de 2025 desde el cosmódromo de Baikonur.

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El cosmonauta Serguéi Kud-Sverchkov descansa tras regresar de la EEI a bordo de la Soyuz MS-28, luego de aterrizar cerca de Zhezkazgan, Kazajistán (NASA/Bill Ingalls/Handout vía REUTERS).

El cosmonauta Serguéi Mikáev descansa tras regresar de la EEI a bordo de la Soyuz MS-28, luego de aterrizar cerca de Zhezkazgan, Kazajistán (NASA/Bill Ingalls/Handout vía REUTERS).

Tras los chequeos médicos, la tripulación viajará en helicóptero hasta Karagandá, donde Williams abordará un vuelo de regreso al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, mientras que Kud-Sverchkov y Mikáev partirán hacia su base de entrenamiento en Ciudad de las Estrellas, cerca de Moscú, para su proceso de rehabilitación. El módulo de descenso, por su parte, será trasladado a la ciudad de Koroliov, donde especialistas de la corporación Energuia retirarán toda la carga que transportaba.

Cooperación espacial pese a las tensiones políticas

El director general de Roscosmos, Dmitri Bakánov, y el administrador de la NASA, Jared Isaacman, conversan el día del lanzamiento de la Soyuz MS-29 en Baikonur, Kazajistán (archivo, 14 de julio de 2026, REUTERS/Pavel Mikheyev/Pool).

Rusia y Estados Unidos, antiguos rivales de la carrera espacial durante la Guerra Fría, mantienen su cooperación en la Estación Espacial Internacional y otros proyectos conjuntos. Ese vínculo se vio afectado por las tensiones tras el envío de tropas rusas a Ucrania en 2022, pero Washington y Moscú continuaron trabajando juntos, con tripulaciones de ambos países viajando al puesto orbital en naves de sus respectivos programas.

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El 14 de julio, la tripulación formada por el astronauta de la NASA Anil Menon y los cosmonautas de Roscosmos Piotr Dubrov y Anna Kikina había llegado a la EEI para una misión de ocho meses, tras despegar desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán y arrendado por Rusia. Del lanzamiento participó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en su primera visita a Baikonur en ocho años. Kud-Sverchkov, antes de partir, transfirió el mando del complejo orbital a la astronauta de la NASA Jessica Meir, con lo que oficialmente comenzó la Expedición 75.

Ese trío recién llegado se sumó así a Meir, al astronauta Jack Hathaway, a la astronauta de la Agencia Espacial Europea Sophie Adenot y al cosmonauta ruso Andréi Fediáev, todos parte de la nueva expedición que continúa a bordo de la EEI, plataforma que desde hace más de 25 años alberga presencia humana continua en el espacio.

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