Sociedad

Mendoza: buscan enducecer las penas contra funcionarios públicos por alcoholemia positiva

Dos proyectos de ley ingresaron a la Legislativa luego de una seguidilla de casos registrados en los últimos meses

Guardar
Google icon
Un policía uniformado muestra el resultado "POSITIVO" en un alcoholímetro a un hombre con barba, junto a un coche policial y conos en Mendoza, con montañas y viñedos.
En Mendoza proponen enducerer las penas contra funcionarios públicos que den positivo en test de alcoholemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Diputados de Mendoza analiza dos proyectos que podrían cambiar el sistema de sanciones por alcoholemia positiva. En este sentido, ambas iniciativas buscan fortalecer las penas contra funcionarios públicos que sean detectados manejando bajo los efectos del alcohol.

La discusión comenzó a tomar forma luego de una seguidilla de casos en la provincia en los que cinco funcionarios resultaron detenidos por alcoholemia positiva entre 2025 y lo que va de 2026. El episodio más reciente involucró a Diego Silvestre, excoordinador del ETI de San Rafael, quien fue sorprendido el 5 de julio de 2026 con 2,26 gramos de alcohol en sangre, pocos días después de asumir un nuevo cargo en el Consejo de Minería.

PUBLICIDAD

El primer proyecto, presentado por el diputado Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos), propone incorporar un agravante a la Ley Contravencional 9.099 para que las sanciones por conducir alcoholizado se dupliquen en mínimo y máximo cuando el infractor sea funcionario público en ejercicio. El texto sostiene que los episodios protagonizados por funcionarios afectan la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía, y que la función pública exige una responsabilidad agravada. El objetivo es que la mayor severidad opere tanto como correctivo como medida preventiva.

La segunda iniciativa, impulsada por la diputada Stella Huczak (PRO), plantea una reforma más amplia de la Ley de Seguridad Vial y el Código Contravencional. En este punto, mantiene el esquema actual para alcoholemias inferiores a 1 gramo por litro de sangre, pero endurece sanciones y plazos de inhabilitación para funcionarios que superen ese límite.

PUBLICIDAD

Legislatura de Mendoza
Legislatura de Mendoza (Legislatura de Mendoza)

Además, incorpora nuevos mecanismos como la obligación de informar la infracción a la autoridad superior, la prohibición de reemplazar multas por trabajo comunitario, la retención del vehículo y el requisito de cursos de capacitación obligatorios. También establece que la inhabilitación para conducir se aplique incluso si se paga voluntariamente la multa y presume la infracción cuando el funcionario se niegue al test de alcoholemia.

Ambas propuestas, ingresadas durante sesiones extraordinarias, no avanzaron de momento en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside la diputada Beatriz Martínez (UCR). Desde el Ejecutivo provincial, según informó el medio Los Andes, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, señaló que ya existen agravantes específicos para funcionarios en el régimen contravencional, aunque admitió que en la Ley Vial no hay diferencias subjetivas. Según la ministra, la sanción vial máxima alcanza hoy los 5 millones de pesos.

Antecedentes de funcionarios mendocinos alcoholizados

En el último año y medio, cinco funcionarios públicos fueron detectados conduciendo con alcohol en sangre en Mendoza. El caso más reciente fue el de Diego Silvestre, con 2,26 g/l el 5 de julio de 2026 en San Rafael, tres días después de asumir como representante de los abogados en el Consejo de Minería. Cinco días después, presentó su renuncia. En febrero de este año, el consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, Gustavo Villegas, renunció tras ser detenido con 1,44 g/l en General Alvear.

Control de alcoholemia positivo en Río Negro
En el lapso de un año y medio, varios funcionarios fueron demorados por dar positivo en controles de alcoholemia

Durante 2025, resultaron detenidos por alcoholemia positiva los concejales Miqueas Burgoa (UCR), en Guaymallén, con 1,25 g/l el 10 de mayo, y Martín Antolín (Partido Libertario), en San Rafael, con 1,15 g/l el 24 de noviembre. Ambos continuaron en sus bancas tras los episodios. En enero de 2025, el entonces presidente del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), Jorge Teves, fue detectado con 0,89 g/l y también presentó su renuncia.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMendozaTránsitoLeyAlcohol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Pido que esté presa o en un psiquiátrico”: el pedido de un hijo de la mujer de Villa Gesell investigada por la muerte de una de sus nenas

Lucas Ruiz tiene 17 años y es el segundo hijo biológico de Lucía Sosa, a quien la Justicia tiene en la mira por la reciente muerte de su nena de casi 3 años. La mujer ya había estado detenida por un caso similar y afrontó un juicio en el que resultó absuelta

“Pido que esté presa o en un psiquiátrico”: el pedido de un hijo de la mujer de Villa Gesell investigada por la muerte de una de sus nenas

Lo acusaron de matar a un hombre por un conflicto sentimental y lo detuvieron en la casa de su hermana

El crimen ocurrió en Los Hornos, partido de La Plata, y el sospechoso fue atrapado en Merlo

Lo acusaron de matar a un hombre por un conflicto sentimental y lo detuvieron en la casa de su hermana

Nahir Galarza pidió la revisión de su condena a prisión perpetua: los motivos

El nuevo planteo judicial apunta contra una pericia y la calificación legal utilizada en el fallo por el crimen de Fernando Pastorizzo

Nahir Galarza pidió la revisión de su condena a prisión perpetua: los motivos

La Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes que viajaban en un taxi trucho con más de un kilo de cocaína

Las aprehensiones se concretaron en el barrio de San Cristóbal. El vehículo presentaba una chapa delantera triplicada y la original solo en la parte trasera. Los detenidos son dos hombres de nacionalidad peruana, de 40 y 28 años

La Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes que viajaban en un taxi trucho con más de un kilo de cocaína

Sube la temperatura en el AMBA y crece la preocupación en la Patagonia por las alertas de frío extremo y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa máximas cercanas a los 20 grados en Buenos Aires. En paralelo, hay alertas por nieve y bajas extremas que afectan a la Patagonia

Sube la temperatura en el AMBA y crece la preocupación en la Patagonia por las alertas de frío extremo y nevadas

DEPORTES

“El blooper de la temporada”: el insólito gol en contra de un arquero que generó controversias

“El blooper de la temporada”: el insólito gol en contra de un arquero que generó controversias

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su participación en el GP de Hungría

Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Hungría de F1 en una floja carrera de Alpine: Lando Norris se quedó con la victoria

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Un club italiano restringe el cabeceo en el fútbol infantil por temor a lesiones cerebrales

TELESHOW

El tajante posteo de Wanda Nara tras el robo en Milán: “Nunca dejó de ser mi segunda casa”

El tajante posteo de Wanda Nara tras el robo en Milán: “Nunca dejó de ser mi segunda casa”

Eva Bargiela celebró por partida doble: el cumpleaños de Gianluca Simeone y los 9 meses de Faustino

La contundente decisión de José María Muscari con su obra “El Divorcio del Año” luego de la muerte de Ernestina Pais

Silvina Garré vuelve a sus recuerdos y reflexiona sobre su carrera: “Buenos Aires me dio todo”

Pablo Flores Torres, el admirador de Ángel Mahler que cumple el sueño de reinventar Drácula: “Es una gran responsabilidad”

INFOBAE AMÉRICA

Irán informó que un petrolero explotó tras chocar con una mina marina en el Estrecho de Ormuz

Irán informó que un petrolero explotó tras chocar con una mina marina en el Estrecho de Ormuz

Dos cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA regresaron a la Tierra tras ocho meses en órbita

Violento ataque armado deja siete muertos y dos heridos en Guatemala

Presidente panameño coloca la constituyente entre sus prioridades para 2027

Honduras: Fiscalía niega intervención de la ATIC en caso de Angie Peña y anuncia que exviceministra Julissa Villanueva será citada