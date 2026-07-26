Violento ataque armado deja siete muertos y dos heridos en Guatemala

Un ataque armado en Boca del Monte, Villa Canales, dejó siete muertos y dos heridos, según los Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil de Guatemala. (Foto cortesía Vinicio Gutierrez)

La ola de violencia que golpea Guatemala cobró la vida de siete personas y dejó otras dos heridas durante un ataque armado registrado en la zona 2 de Boca del Monte, municipio de Villa Canales, según informaron los Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho ocurrió en la 8a. avenida y 2a. calle, donde la tranquilidad del sector fue interrumpida por una intensa balacera.

Las autoridades confirmaron la escena alrededor de las 12 de la noche del sábado, tras recibir la alerta de vecinos sobre los disturbios en la vía pública. De acuerdo con los Bomberos Municipales, los socorristas atendieron a un hombre y una mujer con heridas de bala, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7/19.

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Un ataque armado en Boca del Monte, Villa Canales, dejó siete muertos y dos heridos, según los Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil de Guatemala.

En la escena, los Bomberos confirmaron el fallecimiento de seis personas, entre ellas cinco hombres con edades aproximadas de 20 a 45 años y una mujer de unos 60 años. Posteriormente, otra víctima sin signos vitales fue localizada por los Bomberos Voluntarios, lo que elevó el saldo a siete fallecidos. Todas las víctimas presentaban impactos de bala y fueron declaradas muertas en el lugar.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para preservar la escena del crimen y facilitar el trabajo de los fiscales del Ministerio Público. Las autoridades iniciaron el procesamiento de evidencias y la recolección de información con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque. Al cierre de la intervención, la policía no reportó capturas relacionadas al caso y no se había establecido el motivo del hecho violento.

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La balacera ocurrió en la zona 2 de Boca del Monte, en la 8a. avenida y 2a. calle, después de la medianoche del sábado. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos Municipales de la ciudad de Guatemala)

Los equipos de emergencia resaltaron la gravedad del ataque por la cantidad de víctimas y la intensidad de los disparos reportados en la zona. Al momento, tampoco se ha identificado a los responsables ni existe información sobre los móviles del crimen.

La violencia continúa golpeando Guatemala

Guatemala registró 297 homicidios durante mayo de 2026, el número más alto para un solo mes en lo que va del año, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Aunque esta cifra representa una reducción de ocho casos respecto al mismo mes de 2025, la tendencia general es a la baja. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la tasa de homicidios disminuyó de 17.4 a 16.2 por cada 100 mil habitantes.

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En el período comprendido entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 1,172 homicidios, 173 menos que en el mismo periodo del año anterior. El análisis detalla que la violencia homicida afecta principalmente a hombres jóvenes: el 59.3% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, y solo 35 de las víctimas de mayo fueron mujeres.

Guatemala registró 297 homicidios en mayo de 2026, la cifra mensual más alta del año, de acuerdo con datos del CIEN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La concentración de homicidios se mantiene en 10 departamentos, que suman el 85% de los casos reportados en los primeros cinco meses del año. El departamento de Guatemala concentra el 42% de los homicidios, seguido de Escuintla, Petén y Chiquimula. A nivel municipal, el municipio de Guatemala lidera con 195 homicidios, aunque la cifra muestra una reducción de 106 casos respecto al año anterior.

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El CIEN atribuye la disminución de homicidios y extorsiones a una combinación de acciones de corto y largo plazo, incluyendo la prevención del delito, el fortalecimiento del sistema penitenciario y operativos focalizados en zonas de alta incidencia. La tasa de extorsiones también mostró una baja significativa, pasando de 150.62 a 118 por cada 100 mil habitantes, con una reducción de 4,359 casos denunciados respecto al año anterior.