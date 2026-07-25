Método 4x4 para perder grasa sin contar calorías: cómo funciona y qué alimentos incluye

El método 4x4 de Ben West propone perder grasa sin contar calorías mediante una estructura simple de alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sencillo método 4x4, desarrollado por el entrenador de fisicoculturismo funcional Ben West, se presenta como una alternativa para quienes desean perder grasa sin la necesidad de contar calorías. Según la revista Men’s Health, esta estrategia está especialmente dirigida a hombres con poco tiempo, como los padres o quienes viajan frecuentemente, quienes suelen encontrar poco realista pesar alimentos o registrar cada comida.

La propuesta de West busca facilitar la preparación de comidas saciantes y equilibradas, eliminando la presión de planificar cada bocado o depender de aplicaciones para el control calórico.

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West explica que, aunque para perder grasa resulta imprescindible consumir menos calorías de las que se gastan, el método 4x4 ofrece una estructura sencilla para mantener una alimentación adecuada sin recurrir al conteo exacto de calorías. Se basa en una premisa clara: “Cuatro grupos de alimentos. Cuatro tipos de alimentos. Eso es todo”.

Ben West plantea que el método 4x4 puede aplicarse en casa, restaurantes, buffets o viajes sin pesar alimentos ni registrar cada comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el método cuatro por cuatro

La esencia del método 4x4 consiste en organizar la alimentación diaria en cuatro comidas, donde cada una incorpora un alimento de cada uno de los cuatro grupos básicos definidos por West. Esta fórmula permite alternar opciones dentro de cada grupo, aportando variedad sin complicar la planificación.

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El entrenador destaca que esta estructura puede aplicarse en cualquier contexto, ya sea en casa, restaurantes, buffets o durante viajes, adaptándose a las realidades de quienes disponen de poco tiempo.

La clave está en repetir la misma lógica en cada comida del día, estableciendo así un marco flexible pero constante para quienes necesitan una estrategia sencilla y fácil de mantener a largo plazo. El método no exige registrar cantidades ni hacer cálculos precisos, lo que disminuye la carga mental y facilita la adherencia.

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Los cuatro grupos de alimentos

El primer grupo corresponde a las proteínas, recomendándose fuentes como pollo, carne de res, pescado, huevos, proteína en polvo y yogur.

West señala que cada comida debe construirse alrededor de una fuente de proteína para favorecer la conservación de masa muscular y aumentar la saciedad. Alternar entre cuatro proteínas ayuda a mantener la variedad y simplifica la planificación semanal.

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Las proteínas ocupan un lugar central en el método 4x4 porque ayudan a conservar masa muscular y aumentan la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo grupo son las grasas, con ejemplos que incluyen palta, aceite, nueces o cremas de frutos secos. West advierte que, debido a la alta densidad calórica de estos alimentos, resulta fundamental controlar las porciones, especialmente en el contexto de pérdida de grasa. No se trata de eliminarlas, sino de ajustar la cantidad para evitar un consumo excesivo inadvertido.

Las grasas forman uno de los cuatro grupos del método 4x4, pero Ben West recomienda moderar las porciones por su densidad calórica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer grupo es el de los carbohidratos, donde West sugiere opciones como papas, arroz, quinoa, avena y tortitas de arroz. Cada persona puede elegir sus cuatro carbohidratos.

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La clave está en adaptar la porción a las necesidades energéticas y al nivel de actividad física, asegurando que los carbohidratos formen parte de una dieta orientada a la pérdida de grasa sin excesos.

Los carbohidratos se incluyen en el método 4x4 con porciones ajustadas al nivel de actividad física y al objetivo de pérdida de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, el cuarto grupo involucra frutas y verduras. West recomienda incorporar alimentos como manzanas, bananas, arándanos, brócoli, zanahorias o frijoles, que aportan volumen, fibra y nutrientes. Estos ingredientes ayudan a mantener la saciedad sin incrementar de forma significativa la ingesta calórica.

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Las frutas y verduras aportan volumen, fibra y nutrientes en el método 4x4, y favorecen la saciedad con pocas calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustes según el objetivo

Si el objetivo principal es la pérdida de grasa, West aconseja que las porciones de proteína sean generosas, mientras que las de carbohidratos y grasas deben moderarse, ya que son los grupos con mayor densidad calórica. Aumentar el consumo de frutas y verduras ayuda a mantener la saciedad y el aporte de nutrientes sin sumar muchas calorías.

Para quienes buscan mejorar el rendimiento o incrementar la masa muscular, no es necesario modificar la estructura del método. En estos casos, West recomienda ampliar las porciones de carbohidratos y grasas, proporcionando así la energía adicional que demandan los entrenamientos más exigentes, la recuperación y el crecimiento muscular. El entrenador sugiere observar las señales del propio cuerpo para ajustar las cantidades y mantener el equilibrio adecuado.

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Frente al conteo de calorías, el método 4x4 busca una alimentación sostenible y reduce la carga mental asociada al control estricto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas frente al conteo de calorías

West destaca que este método, aunque menos preciso que el conteo calórico estricto, ofrece una solución para quienes no pueden o no desean dedicar tiempo a registrar cada bocado. Su fortaleza radica en la simplicidad y la facilidad de aplicación, permitiendo mantener la constancia en la alimentación sin añadir complicaciones.

El enfoque de West apuesta por la sostenibilidad y la practicidad, dos factores para lograr resultados a largo plazo en la composición corporal.

Además, el método 4x4 minimiza el riesgo de obsesión con las cifras y la comida, aspecto que suele afectar a quienes practican el conteo minucioso de calorías.

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Al centrarse en la calidad y el equilibrio de los alimentos, West propone una relación más natural con la alimentación, en la que el control visual y la escucha activa de las señales del cuerpo reemplazan el uso de aplicaciones y registros estrictos. Este enfoque puede facilitar la adherencia y reducir el estrés asociado a las estrategias tradicionales de pérdida de grasa.