Crimen y Justicia

Investigan la muerte de un bebé de un año que llegó sin vida a un hospital de Neuquén tras un viaje desde Bolivia

El hecho sucedió en la localidad de Centenario. La familia, oriunda de Potosí, había arribado a la región con intención de radicarse. La fiscalía ordenó una autopsia

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Vehículos policiales y personal uniformado con un perito en traje blanco en una calle. Un oficial en chaleco fluorescente de espaldas en primer plano
Investigan la muerte de un bebé que fue ingresado sin vida a un hospital de la localidad de Centenario (Gentileza Centenario Digital)

Un bebé de un año fue ingresado sin vida a un hospital de la provincia de Neuquén tras un viaje desde Bolivia junto a su familia. Tras ello, se abrió una investigación y la Justicia ordenó la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

El hecho se registró durante el mediodía de este viernes en la localidad de Centenario, a unos 15 kilómetros de la capital neuquina, cuando una familia oriunda de Potosí arribaba a la región con planes de radicarse.

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Según consignó el medio local Centenario Digital, los padres del menor contaron que el viaje lo habían comenzado el martes pasado y, tras llegar a Mendoza, tomaron un micro hasta la terminal de Neuquén. En el trayecto, advirtieron que el bebé no respiraba.

A raíz de esta situación, el conductor de una camioneta se ofreció a trasladarlos hasta el hospital, ubicado sobre la Avenida Libertador al 700. Lamentablemente, los esfuerzos fueron en vano. Personal médico confirmó en el ingreso que el pequeño se encontraba sin vida y no presentaba lesiones a simple vista.

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Desde el nosocomio dieron aviso a la Policía y efectivos de la Comisaría N.º 52 llegaron al lugar minutos después. El despliegue policial se activó de inmediato para preservar la escena.

Cuatro agentes de policía en uniforme; una oficial escribe en un portapapeles; tres oficiales masculinos junto a una camioneta blanca; un automóvil gris y otro plateado
Los padres habían llegado a la región con el pequeño y otros seis hijos con la intención de radicarse (Gentileza Centenario Digital)

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Neuquén indicaron a Infobae que la fiscal de turno, Guadalupe Inaudi, solicitó la intervención del Cuerpo Médico Forense para realizar la autopsia. Hacia este sábado se aguardaban novedades.

Mientras tanto, las autoridades también dispusieron tomar entrevistas a testigos para reconstruir el recorrido de la familia y los momentos previos al fallecimiento.

Según el citado medio, la familia, integrada por una pareja y siete niños, había llegado desde Bolivia con intenciones laborales y de residencia en una chacra de la zona.

El hombre, de 41 años, declaró que durante la madrugada del viaje notaron dificultades respiratorias en el menor, aunque no alertaron al chofer del colectivo.

Recién al arribar a la terminal de Neuquén fueron asistidos por un joven que los trasladó en la camioneta hasta el hospital, donde finalmente se constató la muerte del niño.

hospital Natalio Burd de Centenario Neuquén
El Hospital Natalio Burd de Centenario

Medicina Legal llevó adelante las primeras actuaciones en el lugar y, tras la intervención judicial, el cuerpo fue derivado a la morgue para el análisis forense ordenado por la fiscalía.

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