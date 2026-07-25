Investigan la muerte de un bebé de un año que llegó sin vida a un hospital de Neuquén tras un viaje desde Bolivia

Investigan la muerte de un bebé que fue ingresado sin vida a un hospital de la localidad de Centenario (Gentileza Centenario Digital)

Un bebé de un año fue ingresado sin vida a un hospital de la provincia de Neuquén tras un viaje desde Bolivia junto a su familia. Tras ello, se abrió una investigación y la Justicia ordenó la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

El hecho se registró durante el mediodía de este viernes en la localidad de Centenario, a unos 15 kilómetros de la capital neuquina, cuando una familia oriunda de Potosí arribaba a la región con planes de radicarse.

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Según consignó el medio local Centenario Digital, los padres del menor contaron que el viaje lo habían comenzado el martes pasado y, tras llegar a Mendoza, tomaron un micro hasta la terminal de Neuquén. En el trayecto, advirtieron que el bebé no respiraba.

A raíz de esta situación, el conductor de una camioneta se ofreció a trasladarlos hasta el hospital, ubicado sobre la Avenida Libertador al 700. Lamentablemente, los esfuerzos fueron en vano. Personal médico confirmó en el ingreso que el pequeño se encontraba sin vida y no presentaba lesiones a simple vista.

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Desde el nosocomio dieron aviso a la Policía y efectivos de la Comisaría N.º 52 llegaron al lugar minutos después. El despliegue policial se activó de inmediato para preservar la escena.

Los padres habían llegado a la región con el pequeño y otros seis hijos con la intención de radicarse (Gentileza Centenario Digital)

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Neuquén indicaron a Infobae que la fiscal de turno, Guadalupe Inaudi, solicitó la intervención del Cuerpo Médico Forense para realizar la autopsia. Hacia este sábado se aguardaban novedades.

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Mientras tanto, las autoridades también dispusieron tomar entrevistas a testigos para reconstruir el recorrido de la familia y los momentos previos al fallecimiento.

Según el citado medio, la familia, integrada por una pareja y siete niños, había llegado desde Bolivia con intenciones laborales y de residencia en una chacra de la zona.

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El hombre, de 41 años, declaró que durante la madrugada del viaje notaron dificultades respiratorias en el menor, aunque no alertaron al chofer del colectivo.

Recién al arribar a la terminal de Neuquén fueron asistidos por un joven que los trasladó en la camioneta hasta el hospital, donde finalmente se constató la muerte del niño.

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El Hospital Natalio Burd de Centenario

Medicina Legal llevó adelante las primeras actuaciones en el lugar y, tras la intervención judicial, el cuerpo fue derivado a la morgue para el análisis forense ordenado por la fiscalía.