Salud

El vínculo biológico entre el cerebro y la piel redefine el estudio del eccema y el acné

Nuevos estudios citados por National Geographic apuntan a una comunicación de doble vía entre señales inmunitarias, hormonales y nerviosas, un circuito que podría explicar brotes inflamatorios y su asociación frecuente con ansiedad o depresión

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Modelo de cerebro humano, sección de piel con acné y eccema, neuronas, fibras nerviosas luminosas, microscopio y material de laboratorio.
El eje piel-cerebro gana peso en la investigación sobre eccema y acné por una comunicación de doble vía entre el sistema inmunitario, nervioso y endocrino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eje piel-cerebro gana peso en la investigación sobre eccema, acné y otras enfermedades crónicas de la piel, con indicios de una comunicación de doble vía que también puede influir en la ansiedad y la depresión. Según National Geographic, ese vínculo no se explicaría solo por el impacto emocional de convivir con lesiones visibles, sino por procesos biológicos que conectan el sistema inmunitario, el nervioso y el endocrino.

El eccema y el acné pueden afectar la salud mental a través de mecanismos que se retroalimentan. National Geographic cita estudios que estiman que el 30% de las personas con enfermedades crónicas de la piel también presentan ansiedad o depresión, y advierte que el estrés puede empeorar los síntomas cutáneos.

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A su vez, la respuesta inflamatoria persistente puede activar señales inmunitarias vinculadas con alteraciones del ánimo, fatiga y cambios en la respuesta al estrés.

Durante décadas, médicos e investigadores interpretaron esta relación sobre todo desde una óptica psicológica. La idea dominante era que vivir con acné, eccema, psoriasis y otras afecciones visibles elevaba el riesgo de aislamiento social, ansiedad y depresión.

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Primer plano de una persona con expresión de angustia, cerebro iluminado con ondas nerviosas, brotes de acné y placas rojas de eccema en el rostro.
National Geographic citó estudios que estiman que el 30% de las personas con enfermedades crónicas de la piel también presentan ansiedad o depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese enfoque empezó a cambiar con nuevos trabajos citados por National Geographic. “Las investigaciones han confirmado que la relación entre la enfermedad de la piel y la salud mental no es solo psicológica o cosmética, sino profundamente biológica”, dijo Mohammad Jafferany, profesor de psicodermatología, psiquiatría y ciencias del comportamiento en Central Michigan University, en una entrevista.

Cómo se comunican la piel y el cerebro

La explicación parte de una red de señales de ida y vuelta entre la piel y el cerebro. Esa conexión comienza antes del nacimiento, porque ambos se desarrollan en parte a partir del ectodermo, y sigue activa a lo largo de la vida a través del sistema neuroinmunocutáneo.

Ese sistema reúne señales neurales, hormonales e inmunitarias. Esa trama ayuda a entender por qué una alteración emocional puede empeorar una enfermedad inflamatoria de la piel y por qué una inflamación persistente puede influir en funciones cerebrales ligadas al estado de ánimo, el estrés y el sueño.

Mariana Ramírez Posada, investigadora de la Facultad de Medicina de Stanford University, resumió esa relación en términos directos. “El cerebro envía señales a la piel, pero la piel también puede producir señales hacia el cerebro, lo que muestra que ambos están entrelazados por un sistema nervioso”, dijo.

El estrés, la inflamación y los brotes de acné

Mujer joven con acné en el rostro, apoyada sobre un lavamanos, con un grifo, una botella de jabón y una toalla al lado, y un espejo detrás.
El estrés puede agravar el acné porque eleva el cortisol, la adrenalina y la sustancia P, señales que aumentan la inflamación, el sebo y la obstrucción de los poros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los ejemplos más claros aparece en el acné. El estrés eleva el cortisol, la adrenalina y la sustancia P, y esas señales llegan a la piel por mensajeros químicos y fibras nerviosas.

En la piel, esas sustancias aumentan la inflamación, estimulan la producción de sebo y debilitan la barrera protectora. Ramírez Posada explicó a National Geographic que ese exceso de grasa figura entre los principales factores del acné, porque obstruye los poros y crea condiciones para que la inflamación empeore los brotes.

La relación no avanza en un solo sentido. La propia experiencia de vivir con una afección visible puede convertirse en una fuente de estrés crónico, con efectos sobre la autoimagen y el bienestar emocional, y ese malestar puede alimentar otra vez la inflamación.

La pista del sistema inmunitario

Cuando la inflamación cutánea se vuelve persistente, entran en escena las citocinas, proteínas que intervienen en la señalización inmunitaria. Los investigadores analizan ahora cómo esas moléculas, una vez en la sangre, pueden interactuar con sistemas cerebrales vinculados con neurotransmisores como la serotonina y la dopamina.

Jafferany describió ese punto en declaraciones recogidas por National Geographic. “Estas moléculas intervienen en la señalización inmunitaria, pero también se las ha asociado con depresión, ansiedad, fatiga y respuestas alteradas al estrés”, afirmó.

Mujer joven con cabello recogido y camiseta blanca mira su rostro con acné en un espejo, tocándose la mejilla con una mano.
La inflamación cutánea persistente activa citocinas que pueden interactuar con sistemas cerebrales vinculados con la serotonina y la dopamina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis es que algunas de las mismas vías inmunitarias que impulsan la inflamación en la piel también podrían influir en el funcionamiento cerebral. Esa coincidencia ayudaría a explicar por qué las enfermedades cutáneas crónicas y los trastornos de salud mental aparecen juntos con tanta frecuencia.

James Murrough, profesor de psiquiatría y neurociencia en la Escuela de Medicina Icahn del Mount Sinai de Nueva York, participó como coautor en un estudio que midió cientos de proteínas relacionadas con el sistema inmunitario en muestras de sangre de personas con depresión y enfermedades inflamatorias de la piel. El trabajo encontró firmas inmunitarias semejantes en algunos pacientes, una señal de que ambas condiciones podrían surgir, al menos en parte, por vías biológicas compartidas.

Murrough añadió que el vínculo entre estrés e inflamación ya se observa con claridad. “Ahora está muy establecido que el estrés psicosocial hace subir los marcadores inflamatorios en la sangre”, dijo.

Ese planteamiento abrió otra pregunta de investigación. Si la depresión y algunas enfermedades inflamatorias de la piel comparten rutas inmunitarias, tratamientos dirigidos contra esas rutas podrían tener utilidad en ambos frentes.

Hacia una atención más integrada

Mientras crecen las pruebas sobre la conexión entre piel y cerebro, la atención médica todavía no incorpora de forma rutinaria la evaluación de salud mental en dermatología. Ese vacío puede dejar sin detectar a pacientes cuya enfermedad cutánea contribuye a la ansiedad, la depresión o el malestar social, y también a quienes arrastran síntomas mentales que agravan la inflamación.

Dermatóloga de perfil con bata blanca examinando el hombro de un paciente. Se ven un microscopio y un cartel de anatomía humana al fondo.
La dermatología todavía no incorpora de forma rutinaria la evaluación de salud mental, mientras la psicodermatología de precisión busca integrar psiquiatría, neurociencia e inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ramírez Posada planteó que todavía hay distancia entre especialidades. “Creo que en este momento hay una gran separación entre ambas especialidades”, dijo a National Geographic, en referencia a la psiquiatría y la dermatología.

Esa brecha también aparece en nuevas líneas de investigación. Una de ellas es la neurocosmética, centrada en productos tópicos diseñados para interactuar con el sistema neuroinmunocutáneo, aunque Jafferany advirtió que muchas promesas comerciales van más rápido que la validación científica: “Son muy controvertidos y, hasta ahora, no hay beneficios basados en evidencia ni validación científica”.

Otra vía es la psicodermatología de precisión, que combina psiquiatría, dermatología y neurociencia con información clínica, factores psicológicos, marcadores biológicos e inteligencia artificial. La meta es distinguir qué impulsa la enfermedad en cada paciente, porque dos personas con síntomas parecidos pueden requerir respuestas distintas según predominen la inflamación cutánea o las alteraciones vinculadas con el estrés.

Esa mirada perfila un cambio más amplio en la forma de entender estas afecciones. Según National Geographic, la piel deja de abordarse como una superficie separada del resto del organismo y pasa a integrarse en una interacción corporal más amplia.

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