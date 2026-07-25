El legendario peleador argentino Santiago Ponzinibbio sufrió un duro KO en su regreso a la UFC

El inglés Sam Patterson lo derrotó en el segundo asalto

El argentino Santiago Ponzinibbio no pudo dar el golpe en el Etihad Arena de Emiratos Árabes Unidos. El histórico representante del país en artes marciales mixtas sufrió la décima derrota de su carrera ante un rival nueve años menor.

El inglés de Watford, Sam Patterson, lo venció por KO en el segundo asalto de esta pelea del peso welter. El experimentado argentino de 39 años reapareció en una cartelera de UFC a más de un año de su última presentación, pero no logró retomar el camino triunfal. Santiago firmó su novena derrota en el ámbito de la máxima empresa de MMA en un evento que lo tuvo como parte de las preliminares de una cartelera que tuvo como estelar al combate de los semipesados: el ruso Magomed Ankalev, 1 del ranking, ante el uzbeko Bogdan Guskov.

PUBLICIDAD

Fue una jornada difícil para el argentino, que apenas logró acertar el 16% de los golpes que lanzó (14 de 86 según las estadísticas de la UFC), contra un rival que tuvo una efectividad casi del 50% con los 65 que aplicó sobre su rival sobre 133 lanzados. Fue una pelea de pie, sin intentos de sumisión ni derribos que vio profundizar su predominio en el segundo asalto por parte del inglés: 58 de los golpes fueron a la cabeza de Ponzinnnibio (91% del total).

La pelea, que fue detenida por el juez cuando restaban 1 minuto y 55 segundos del round 2, encontró a Patterson terminando el pleito con un preciso golpe sobre el mentón del argentino. The Argentinian Dagger cayó y su contrincante lo fue a buscar, pero el corazón del experimentado luchador sudamericano le permitió ponerse de pie aunque no por mucho tiempo más. Santiago buscó recuperar el aire, pero Sam lo persiguió y lo midió: el derechazo directo al rostro lo hizo caer a la lona, obligando a la intervención del árbitro.

PUBLICIDAD

Santiago es un referente de la disciplina en Argentina que lleva 13 años compitiendo dentro de la esfera UFC. Más allá de que sus cifras globales son de 30 victorias y 10 derrotas, en el ámbito de la principal empresa de MMA contabiliza 12 triunfos y 9 caídas con éxitos sobre nombres como Sean Strickland, Neil Magny y Mike Perry.

Hay que tener en cuenta que su camino se vio interrumpido por una enfermedad cuando estaba en el mejor momento de su trayectoria. Su última presentación había sido el 3 de mayo de 2025, cuando cayó por nocaut técnico frente a Daniel Rodríguez. Mucho antes, en 2018, había visto frenada una racha de siete victorias consecutivas que lo había colocado entre los principales contendientes del peso wélter. Desde entonces, la irregularidad pasó a formar parte de su carrera. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando una grave infección durante años condicionó su salud y lo obligó a atravesar tratamientos prolongados.

PUBLICIDAD

“Me encanta hacer lo que amo, lo que elegí, y seguir peleando en la mayor plataforma del mundo. Seguir tomando desafíos y seguir aprovechando para buscar la evolución, técnica y como persona. Siempre cada desafío saca una nueva mejor versión de uno y la verdad de que estoy contento con eso”, había dicho a este medio antes de la presentación.