Salud

Cuándo empieza a notarse la pérdida de masa muscular tras una pausa en el entrenamiento, según expertos

Un corte breve no tendría el efecto que muchos temen y hay condiciones que modifican ese plazo

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Dos imágenes de un hombre joven en camiseta gris y pantalón negro, una en un gimnasio con máquinas y otra en un salón con sofá y estantería.
La sobrecarga progresiva permite ganar y mantener fuerza y masa muscular con aumentos graduales en la intensidad del entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar una rutina de ejercicio puede llevar semanas o incluso meses para ver cambios en la composición corporal, mientras que perder esas ganancias musculares también es un proceso gradual.

El principio de sobrecarga progresiva, que implica aumentar poco a poco la intensidad de los entrenamientos a medida que el cuerpo se adapta, es clave tanto para ganar como para mantener fuerza y masa muscular. Según GQ, este proceso requiere ajustes diarios en la exigencia física, lo que posibilita adaptar la rutina ante lesiones o fatiga.

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Andy Stern, entrenador personal y cofundador de Rumble Boxing, sostiene que una interrupción de una o dos semanas, ya sea por enfermedad o vacaciones, no borra los avances logrados tras meses de entrenamiento.

“El entrenamiento es un juego a largo plazo”, afirma Stern, y subraya que los resultados no desaparecen de inmediato tras una pausa breve. La constancia y la adaptación progresiva resultan esenciales para conservar la masa muscular y la fuerza.

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Hombre atlético sentado en banco de pesas, toalla al cuello, mirando mancuerna en el suelo. Botella de agua roja y equipo de gimnasio al fondo.
La pérdida de masa muscular y de rendimiento de fuerza suele aparecer después de tres o cuatro semanas de inactividad total (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo empieza la pérdida de masa muscular

La inquietud por perder masa muscular al interrumpir la actividad física es frecuente, pero la prueba señala que el proceso no es inmediato. Según Jesse Shaw, doctor en medicina osteopática, para la mayoría de las personas pasan entre tres y cuatro semanas de inactividad total antes de que se perciba una disminución en el rendimiento de fuerza.

Un estudio de 2020 observó que tres semanas de “desentrenamiento” no alteraron el grosor muscular, la fuerza ni el desempeño deportivo en adolescentes atletas.

El deterioro muscular más acelerado ocurre en situaciones extremas, como inmovilidad absoluta o ausencia de gravedad, por ejemplo, en personas encamadas o astronautas. En la vida cotidiana, las actividades diarias y el trabajo manual ayudan a demorar cualquier pérdida muscular.

Vista de la espalda y el brazo derecho de un hombre musculoso con una camiseta negra, mostrando tríceps y venas marcadas en un gimnasio.
La inmovilidad absoluta, como en personas encamadas o astronautas, acelera el deterioro muscular más que una pausa cotidiana en la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambia entre principiantes y experimentados

El nivel de experiencia previa influye directamente en la resistencia ante la pérdida muscular. Quienes han entrenado durante más tiempo y cuentan con una base sólida de fuerza son más resistentes al desentrenamiento. Shaw indica que cuanto mayor es el nivel de entrenamiento, mayor es la capacidad de conservar masa muscular y fuerza incluso durante periodos de inactividad.

Por el contrario, los principiantes experimentan retrocesos más rápidamente, ya que su cuerpo todavía no ha consolidado adaptaciones a largo plazo. Los deportistas experimentados pueden conservar masa y potencia durante varios meses sin un entrenamiento estructurado, mientras que quienes recién comienzan presentan mayor regresión si interrumpen la actividad física.

Modelo 3D del torso humano. Pectorales y deltoides están resaltados en rojo, mostrando la musculatura superior con detalle sobre fondo gris claro.
Las personas con más experiencia en entrenamiento conservan mejor la masa muscular y la fuerza que los principiantes durante el desentrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo influyen la edad, la dieta y el descanso

La edad influye en la rapidez con la que se pierde la masa muscular, aunque no es el único factor relevante. Mantener una alimentación adecuada —en especial, rica en proteínas— es fundamental para preservar el tejido durante periodos de inactividad, según recomienda Andy Stern.

El descanso y la hidratación también son determinantes para que el organismo recupere su capacidad funcional tras una pausa. Además, integrar movimientos ligeros y adaptar la intensidad del entrenamiento ayuda a mantener la musculatura activa.

Una pantalla dividida en tres: mujer durmiendo en una cama, plato de pollo con vegetales, y mujer haciendo ejercicio con pesas en un gimnasio.
La edad influye en la pérdida de masa muscular, pero una dieta rica en proteínas, el descanso y la hidratación ayudan a preservarla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo retomar el entrenamiento tras una pausa

Al reincorporarse a la rutina después de una pausa, los expertos sugieren hacerlo de manera progresiva para permitir una recuperación completa. Stern compara este proceso con recargar el tanque de un automóvil: se necesita tiempo y energía para volver a un funcionamiento óptimo, y no es motivo de desánimo si las primeras sesiones requieren ajustes.

Durante la reintegración al entrenamiento, una alimentación rica en proteínas y la incorporación gradual de actividad física resultan esenciales para recuperar la masa muscular. Shaw menciona que este enfoque puede generar una supercompensación, es decir, una mejora del rendimiento respecto a los niveles anteriores a la pausa.

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