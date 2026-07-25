América Latina

Guatemala: Una cohetería explotó en Sumpango y destruyó una vivienda en la ruta Interamericana

Las detonaciones ocurrieron este sábado en el sector El Panorama, zona 6 de Sacatepéquez, en el kilómetro 42.8, y desencadenaron un incendio estructural que consumió el inmueble usado como bodega pirotécnica

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Las imágenes muestran un incendio activo con grandes llamas y una densa columna de humo negro en una estructura ubicada en un área de Sacatepéquez. Varios edificios de menor tamaño y vegetación rodean el lugar. La grabación presenta una vista panorámica del incidente, capturando la evolución del fuego. La naturaleza del video es una cobertura de evento.

Una cohetería explotó este sábado en Sumpango, en Sacatepéquez, a la altura del kilómetro 42.8 de la ruta Interamericana, y la emergencia derivó en un incendio estructural que destruyó por completo la vivienda donde se almacenaban materiales pirotécnicos, mientras las autoridades mantenían bajo investigación las causas del siniestro y desplegaban unidades para controlar el fuego y eliminar riesgos en el área.

El incidente ocurrió en el sector El Panorama, zona 6 del municipio, a un costado de la carretera, y provocó fuerte congestionamiento vehicular en dirección hacia el occidente. Los cuerpos de socorro pidieron a los automovilistas conducir con precaución, ceder el paso a las unidades de emergencia y, de ser posible, utilizar rutas alternas.

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De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, vecinos de distintos puntos del municipio reportaron un fuerte estruendo antes de que se confirmara la explosión. Las unidades AD-107 y AR-16 fueron movilizadas de inmediato y localizaron una estructura completamente destruida, utilizada para almacenar insumos para la elaboración de fuegos artificiales.

La respuesta directa a la principal duda que dejó la explosión fue esta: no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas. Esa fue la evaluación difundida por los socorristas una vez iniciadas las labores de control y liquidación del incendio.

Un bombero con casco y uniforme negro y amarillo rocía agua con una manguera blanca sobre los escombros de una casa dañada
Un bombero de Guatemala dirige una manguera de agua hacia los restos humeantes de una casa con el techo y paredes dañadas. (Bomberos municipales departamentales)

En un audio difundido por Bomberos Voluntarios de Guatemala, un vocero de la estación de Sumpango dijo que estaban en la zona seis de Sumpango, Sacatepéquez, tras recibir varias llamadas por una fuerte explosión.

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Ese mismo reporte indicó que del lugar fueron rescatadas cuatro personas: Keyla Romero Rachón Patlán, de tres años; Cristian Rolando Pajarito Choreque, de 11 años; Cindy Romero Rachón Choreque, de 22 años, y un tercer menor que no había sido identificado. Todos fueron trasladados al Hospital Regional de Chimaltenango.

El vocero precisó que los dos niños identificados presentaban quemaduras en distintas partes del cuerpo. También señaló que, hasta ese momento, los heridos estaban estables y conscientes.

La estructura quedó destruida y las causas siguen bajo investigación

Durante la atención de la emergencia, el personal de rescate indicó que el área debía ser evaluada antes de establecer con precisión si había personas dentro de la estructura al momento de la explosión. Entre los escombros había gran cantidad de materiales usados para fabricar juegos pirotécnicos, lo que complicó el ingreso por distintos puntos del inmueble afectado.

La CONRED también informó que el incendio fue generado por una explosión en una cohetería ubicada en El Panorama y señaló que las acciones de respuesta estaban a cargo de las instituciones que integran el Sistema CONRED. En paralelo, los socorristas continuaban con el control del incendio estructural y la eliminación de riesgos.

Los bomberos detallaron que varias estaciones de su institución, junto con el apoyo de Bomberos Voluntarios, participaron en la emergencia. La intervención se concentró en contener el fuego y asegurar el perímetro de una zona donde todavía había restos de material inflamable.

Los incidentes en coheterías no tienen un registro nacional público único

En Guatemala no existe una cifra fija ni un registro oficial único que precise cuántas coheterías se incendian cada año. Los casos suelen quedar asentados de forma individual en atenciones de bomberos o de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, sin un acumulado nacional público exclusivo para fábricas o ventas de pirotecnia.

Los datos que se publican al respecto, advierten que muchos de estos incidentes ocurren en talleres clandestinos o artesanales. La falta de registros centralizados se combina con la operación de ventas callejeras temporales y talleres caseros e ilegales que, según la información incluida en el texto, funcionan sin medidas de seguridad adecuadas.

También se describe que la fabricación clandestina de pólvora sigue siendo una de las actividades más peligrosas y menos reguladas del país. En varias regiones, la pirotecnia artesanal continúa siendo el único sustento para muchas familias, en un escenario marcado por precariedad económica, ausencia de controles estatales y participación de menores en tareas como limpieza, empaquetado o manipulación ligera de pólvora.

Según ese planteo, expertos sostienen que la responsabilidad no recae en los pobladores, sino en las condiciones estructurales que empujan a comunidades enteras a desempeñar trabajos peligrosos. En ese marco, la explosión registrada en Sumpango volvió a poner el foco sobre los riesgos de almacenar y manipular materiales pirotécnicos en entornos residenciales y de escaso control oficial.

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