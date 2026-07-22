Qué dice realmente la ciencia sobre los posibles beneficios de los suplementos de clorofila

La clorofila es el pigmento que da color verde a las plantas y absorbe la luz solar para almacenarla como energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clorofila es el pigmento que otorga su característico color verde a las plantas y desempeña funciones en su metabolismo. Según Kim Yawitz, dietista registrada en St. Louis, Misuri, citada por la revista Men’s Health, “la clorofila absorbe la luz del sol”, para que pueda almacenarse como energía y eventualmente convertirse en alimento”.

Este proceso forma parte del ciclo vital de las plantas y, a través de la dieta, para quienes consumen vegetales verdes. Los suplementos de clorofila suelen derivarse de vegetales pulverizados, lo que permite su consumo sin necesidad de ingerir grandes cantidades de hojas verdes.

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El consumo de clorofila en la dieta humana se produce principalmente a través de alimentos frescos. Verduras como la espinaca, la rúcula y el berro son fuentes comunes de esta sustancia.

Los suplementos de clorofila suelen derivarse de vegetales pulverizados y se promocionan como una dosis concentrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de los suplementos busca ofrecer una alternativa para quienes evitan los vegetales o desean una dosis concentrada. La función principal de la clorofila se mantiene: captar energía solar y almacenarla, proceso que termina beneficiando indirectamente a los seres humanos cuando incluyen estos vegetales en su menú.

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Qué dice la investigación sobre los suplementos de clorofila

El interés por los suplementos de clorofila ha crecido en los últimos años, impulsado por tendencias en redes sociales y promesas de bienestar. Sin embargo, la evidencia científica que respalde estos beneficios aún es escasa. Los estudios realizados hasta ahora no logran establecer con claridad efectos positivos en la salud derivados de la suplementación con clorofila.

Los estudios sobre clorofila y piel analizaron geles tópicos y sugirieron efectos sobre poros, acné y daño solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas disponibles se limitan a investigaciones preliminares y muestras pequeñas, dificultando la extracción de conclusiones sólidas. Especialistas consultados insisten en que la ciencia todavía no comprende por completo el impacto de estos productos en el organismo. Por ahora, los testimonios personales no sustituyen la falta de datos clínicos rigurosos ni garantizan resultados comprobados.

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Qué estudios existen sobre piel y cáncer

Algunas investigaciones pequeñas han evaluado el efecto de la clorofila sobre la piel, especialmente mediante geles tópicos. Estos estudios sugieren que podría ayudar a reducir el tamaño de los poros, controlar brotes de acné y mitigar daños provocados por el sol. Sin embargo, los ensayos se han centrado en aplicaciones externas, no en el consumo oral de suplementos.

La investigación sobre clorofila y cáncer colorrectal, hepático y pancreático todavía no aporta pruebas suficientes para recomendar su uso preventivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, existen estudios que exploran la relación entre la clorofila y la prevención de ciertos cánceres, como el colorrectal, hepático y pancreático.

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Los resultados iniciales solo plantean hipótesis, ya que aún no existen pruebas suficientes para recomendar la clorofila como estrategia preventiva. Un reciente análisis sobre microalgas ricas en clorofila subraya la necesidad de más investigaciones para confirmar sus verdaderos efectos y aplicaciones clínicas.

Qué recomiendan los especialistas

La recomendación predominante entre los especialistas es optar por fuentes naturales de clorofila antes que por suplementos. Kim Yawitz destaca que aumentar la ingesta de vegetales de hoja verde es la opción más accesible y respaldada por estudios sobre salud. Estos alimentos han demostrado efectos positivos sin los riesgos asociados a productos procesados.

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Los especialistas recomiendan priorizar fuentes naturales de clorofila, como los vegetales de hoja verde, antes que productos procesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consejo de priorizar alimentos frescos responde a la ausencia de datos concluyentes sobre la seguridad y eficacia de los suplementos de clorofila. Aunque las cápsulas y líquidos puedan resultar atractivos para quienes buscan atajos, los expertos subrayan que los beneficios comprobados están en una dieta balanceada y rica en verduras frescas.

Qué alimentos aportan clorofila

Entre los alimentos con mayor concentración de clorofila se encuentran la espinaca, el perejil, el berro, las judías verdes y la rúcula. Los nutricionistas señalan que, en general, cuanto más verde es el vegetal, más clorofila contiene. Estas opciones se integran fácilmente en la dieta diaria y aportan otros nutrientes esenciales.

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Otras alternativas especialmente ricas en clorofila incluyen el pasto de trigo, la chlorella y la espirulina. Estos productos se recomiendan a quienes desean elevar su consumo de clorofila de manera natural, sin recurrir a suplementos sintéticos. La variedad de opciones permite adaptar la alimentación a diferentes gustos, siempre priorizando los alimentos frescos como fuente principal de nutrientes.