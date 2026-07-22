El estrés dispara la presión arterial y los médicos explican cómo proteger el corazón

Cardiólogos explican que, ante tensión emocional, se activa el sistema nervioso simpático y aumentan la frecuencia cardíaca, el cortisol y la presión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante escenarios de tensión emocional, muchas personas sospechan que los valores de su presión suben sin percibir cambios evidentes en el cuerpo. Especialistas en cardiología advierten que los episodios de estrés inciden de manera directa en la presión arterial y pueden generar consecuencias a largo plazo si no se adoptan medidas preventivas. La relación entre factores emocionales y el funcionamiento del aparato cardiovascular cuenta con respaldo de investigaciones y reconocimiento por parte de entidades médicas internacionales.

La hipertensión suele pasar desapercibida, ya que en la mayoría de los casos no se manifiestan síntomas claros. Por este motivo, los profesionales de la salud enfatizan la importancia de comprender cómo los estados emocionales intensos repercuten sobre los niveles de presión y cuáles son las alternativas para resguardar el bienestar del sistema circulatorio a lo largo del tiempo.

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De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón (AHA), el estrés figura entre los principales factores que favorecen el desarrollo de presión elevada, junto a otros hábitos poco saludables que suelen presentarse durante situaciones de sobrecarga emocional.

Cómo el estrés modifica la presión arterial

Una infografía explica cómo el estrés afecta la presión arterial, sus consecuencias en el sistema circulatorio y las recomendaciones médicas para proteger el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Jim Liu, cardiólogo del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, explicó a la revista estadounidense Prevention que el organismo activa el sistema nervioso simpático frente a estímulos estresantes. Este mecanismo regula funciones automáticas y, bajo estas circunstancias, impulsa un incremento en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial. Además, el cuerpo libera cortisol, hormona asociada a la respuesta de “lucha o huida”.

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El aumento de estas sustancias genera un ascenso temporal de la presión. Para quienes utilizan dispositivos de medición en casa o relojes inteligentes, los especialistas recomiendan observar las variaciones durante momentos de gran exigencia emocional.

La AHA sostiene que el estrés no solo incrementa la presión de manera inmediata. También puede inducir comportamientos perjudiciales, como una dieta inadecuada, inactividad física, uso de tabaco o consumo excesivo de alcohol, lo que intensifica los efectos nocivos sobre la salud cardíaca.

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Las secuelas del estrés prolongado

La Asociación Americana del Corazón vincula el estrés con mayor riesgo de hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Cheng-Han Chen, director médico del Programa de Cardiología Estructural en el MemorialCare Saddleback Medical Center, puntualizó que la exposición constante al estrés mantiene elevados los niveles de cortisol y otras hormonas, lo cual contribuye a la contracción de los vasos sanguíneos y al endurecimiento de las arterias. Con el paso del tiempo, estos cambios dificultan la relajación de los vasos y favorecen la aparición de hipertensión persistente.

Las alteraciones crónicas en la presión pueden perjudicar a distintos órganos. El Dr. Liu advirtió que el impacto sostenido del estrés afecta el corazón, el cerebro, los riñones y los ojos, lo que incrementa el riesgo de desarrollar trastornos graves. Por este motivo, los expertos de la AHA recomiendan evaluar los antecedentes familiares y considerar los factores emocionales durante los exámenes médicos periódicos.

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Recomendaciones para disminuir el riesgo

Meditación, yoga y respiración se asocian con mejor control de la presión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas resaltaron que reducir la presencia de factores estresantes en la vida cotidiana representa un beneficio para la salud vascular. No obstante, reconoció que resulta complejo eliminar por completo las fuentes de tensión, especialmente en quienes enfrentan estrés continuado. Por ello, los especialistas aconsejan incorporar técnicas de manejo emocional como la meditación, el yoga, la atención plena y ejercicios de respiración controlada.

Indicaron que estas prácticas pueden contribuir a moderar la presión arterial, aunque en personas con hipertensión establecida no siempre logran normalizar los valores por sí solas. Los profesionales reiteran la importancia de realizar controles regulares y mantener un seguimiento médico, ya que la presión elevada puede pasar inadvertida cuando no ocasiona molestias.

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En presencia de antecedentes familiares, los médicos sugieren consultar sobre los riesgos personales y solicitar orientación específica para mantener la presión en niveles saludables. El artículo periodístico destaca que la prevención y el control periódico resultan fundamentales para evitar complicaciones en el largo plazo.